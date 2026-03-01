Золотая минута спасает жизни: на ТЭЦ Хакасии внедрили умную блокировку смертельных процессов

Внедрение систем визуального оповещения на Абаканской ТЭЦ в Хакасии знаменует собой переход от карательной дисциплины к культуре осознанной безопасности. В самом сердце станции — котельном цехе — запущена инновационная схема предупреждения персонала, которая минимизирует риски человеческого фактора. Проект, инициированный рядовым сотрудником, демонстрирует, как антропоцентричный подход меняет облик современной энергетики.

Фото: commons.wikimedia.org by Вика Леденёва, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Абаканская ТЭЦ

Безопасность на промышленном объекте — это не только соблюдение инструкций, но и физическое проектирование среды, которая прощает ошибки или предупреждает их. На Абаканской ТЭЦ идея машиниста Дениса Спиридонова трансформировалась из рационализаторского предложения в полноценный инженерный стандарт, который в 2026 году охватит все котлоагрегаты предприятия.

Ключевым аспектом изменений стала работа с "узкими местами" в технологическом цикле очистки поверхностей нагрева. В условиях высокого уровня шума и сложной геометрии цеха традиционные методы оповещения требовали усиления. Новая система создает многоуровневый барьер, объединяющий свет, звук и временную блокировку процессов.

Зачем нужно дополнительное оповещение в цехе

Процесс обдувки поверхностей нагрева котлоагрегата — критически важная и потенциально опасная операция. Она требует полной изоляции участка от присутствия людей, так как параметры пара и давления крайне высоки. Ранее персонал полагался на регламенты, но энергетика Хакасии стремится к исключению любых вероятностей травматизма через автоматизацию контроля.

Денис Спиридонов, машинист 8 разряда, предложил использовать визуальные каналы связи как наиболее надежные в условиях производственного гула. В котельном цехе звук часто поглощается работой оборудования, поэтому яркие световые сигналы становятся "главным информатором" для каждого дежурного специалиста. Это позволяет избежать случайного нахождения людей в зоне риска при запуске аппаратов обдувки.

"Нам очень нравится результат реализации этой идеи. Самое ценное здесь — простота и стопроцентная надежность. Персонал защищен не только инструкцией, но и автоматикой, которая физически не даст начать обдувку, пока не отработает сигнал", — в беседе с Pravda. Ru объяснил начальник котельного цеха Абаканской ТЭЦ Максим Савва.

Как работает минута безопасности

Техническая реализация проекта легла на плечи специалистов СибИАЦ. На котлоагрегате №3 был внедрен алгоритм, исключающий мгновенный старт оборудования. При активации системы на всех отметках цеха включаются проблесковые маячки и звуковые извещатели. В этот момент вступает в силу "золотая минута" — программная блокировка включения аппаратов на 60 секунд.

Этого времени достаточно, чтобы любой сотрудник покинул опасную зону. Важно, что система интегрирована в общую схему управления технологическими процессами. Если датчики фиксируют сбой или система оповещения не сработала, запуск процесса невозможен. Такой подход превращает инициативу сотрудника в жесткий технический регламент, не зависящий от настроения или усталости оператора.

Параметр системы Характеристика Время блокировки 60 секунд (гарантированное окно) Типы сигналов Световой (мигалки) и звуковой Масштабирование Все 5 котлоагрегатов к 2026 году

Внедрение цифровых решений и аппаратных блокировок — это современный тренд в охране труда. Когда человек сам идентифицирует риски и предлагает пути их минимизации, это свидетельствует о зрелости корпоративной культуры. Проекты, подобные "Фабрике идей", позволяют энергетическим компаниям развиваться не директивно, а эволюционно.

Мнение руководства и коллектива о реформе

Руководство Абаканской ТЭЦ подчеркивает: ценность идеи Спиридонова в её практичности. Часто эксперты в кабинетах не видят тех нюансов, которые замечает старший машинист, ежедневно работающий " "в поле"". Поддержка таких инициатив на уровне генерального директора Андрея Щукина позволила проекту быстро пройти путь от концепта на конференции до промышленной эксплуатации.

Служба охраны труда также отмечает рост вовлеченности персонала. Когда рабочие видят, что их предложения реализуются в металле и коде, уровень ответственности за общую безопасность растет. Проект на котле №3 уже признан успешным, и подготовка к оснащению остальных агрегатов станции идет в штатном режиме. Это делает Абаканскую ТЭЦ эталоном безопасности в макрорегионе.

"Рядовые сотрудники активно принимают участие в решениях по безопасности. Когда человек сам предлагает пути минимизации рисков, это дает максимальный эффект", — рассказала в разговоре с Pravda. Ru начальник службы охраны труда Абаканской ТЭЦ Татьяна Яценко.

Будущее промышленной безопасности за подобными гибридными системами, где технологическая дисциплина поддерживается интуитивно понятными интерфейсами. Внимание к деталям и инвестиции в модернизацию систем защиты — это залог долгосрочной устойчивости предприятия. Абаканская ТЭЦ доказывает, что безопасность — это не расходная статья, а инвестиция в главный капитал — людей.

Ответы на популярные вопросы о промышленной безопасности

Почему на ТЭЦ недостаточно обычного звукового сигнала?

В котельных цехах уровень шума может быть крайне высоким из-за работы тягодутьевых машин и насосов. Звук может быть плохо слышен в наушниках или средствах защиты слуха. Визуальное оповещение (яркие маячки) дублирует информацию через зрение — самый надежный канал восприятия в таких условиях.

Что такое "золотая минута" в этой системе?

Это автоматическая задержка старта оборудования. После нажатия кнопки пуска система в течение 60 секунд только подает сигналы тревоги, физически не позволяя механизмам начать движение. Это дает персоналу гарантированное время, чтобы покинуть опасную зону.

Кто может подать идею в проект "Фабрика идей"?

Любой сотрудник предприятия, от уборщика до главного инженера. Система мотивации построена так, чтобы каждое рационализаторское предложение рассматривалось профильными экспертами на предмет эффективности и технической реализуемости.

"Именно инициативы, идущие от практиков, позволяют нам делать производство по-настоящему защищенным. Мы готовы поддерживать идеи, направленные на сохранение здоровья коллег", — в беседе с Pravda. Ru подчеркнул генеральный директор Абаканской ТЭЦ Андрей Щукин.