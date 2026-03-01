Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Подарок для мамы обернулся катастрофой: красноярский подросток перевел мошенникам 10,5 миллионов рублей

Россия » Сибирь » Красноярск

Случай в Красноярске, где 16-летний подросток передал мошенникам 10,5 миллионов рублей из родительского сейфа, стал одной из самых масштабных психологических манипуляций последнего времени. Злоумышленники использовали многоступенчатую схему "социальной инженерии", начав с безобидного звонка от курьера и закончив угрозами уголовного преследования главы семьи.

Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом
Фото: https://ru.freepik.com by diana.grytsku is licensed under Free
Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом

Механика обмана строилась на эксплуатации естественного желания ребенка сделать подарок матери и последующем страхе за безопасность родителей. Продиктованный СМС-код стал "входным билетом" для целой плеяды подставных лиц: от "сотрудников Минцифры" до "специалистов мобильного оператора", которые убедили школьника в необходимости проведения фиктивной "декларации" наличности.

Как работает схема с СМС-кодами и курьерами

Современное мошенничество редко ограничивается одним звонком. В данном кейсе преступники использовали метод "перехвата контекста". Сначала они закинули наживку через ожидаемую доставку, что позволило им получить доступ к личным данным через СМС-код. Затем последовала атака от лица государственных структур, которая создала у жертвы иллюзию масштабной проблемы, требующей немедленного вмешательства.

"Передача кодов из сообщений третьим лицам фактически открывает доступ к цифровому профилю гражданина, что позволяет преступникам легализовать свои действия в глазах жертвы", — в беседе с Pravda. Ru объяснил юрист по персональным данным Алексей Кузьмин. По его словам, последующие звонки от "официальных лиц" направлены на то, чтобы лишить человека возможности критически мыслить, создавая состояние цейтнота.

Передача наличных через курьера — это финальный этап, где цифровая атака переходит в физическую плоскость. Преступники убеждают жертву, что деньги изымаются для "маркировки" или "декларирования", обещая их скорый возврат. На деле же средства бесследно исчезают в цепочке подставных лиц сразу после передачи сумки посреднику.

Психология давления на подростков

Подростки являются идеальной мишенью для манипуляторов из-за сочетания высокого уровня владения гаджетами и отсутствия жизненного опыта в кризисных ситуациях. Страх за родителей и желание "спасти" семью от тюрьмы — мощнейшие триггеры, которые отключают логику. В этой ситуации школьник действовал исходя из внушенного чувства долга, не подозревая о глубине инсценировки.

Этап воздействия Цель манипуляции
Звонок "курьера" Получение первичного доступа к данным
Звонок "департамента" Создание авторитетного давления и паники
Требование наличности Физическое изъятие активов

"Основная задача таких манипуляторов — изолировать жертву от реальных советчиков. Они требуют оставаться на линии и никому не звонить, объясняя это секретностью операции", — в разговоре с Pravda. Ru подметил специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников. Он подчеркнул, что любые разговоры о "декларировании наличности" через курьера — стопроцентный признак преступления.

Важно понимать, что в силу возраста подросток может не осознавать ценность таких сумм, как 10,5 миллионов рублей. Для него это зачастую просто цифры в контексте "спасательной операции". Именно поэтому правоохранители акцентируют внимание на необходимости финансового просвещения внутри семьи и установления четких правил хранения крупных сумм.

Как защитить семейные сбережения от манипуляций

Защита активов от социальной инженерии требует не только технических мер, но и изменения культуры общения внутри дома. Родителям необходимо информировать детей о том, что государственные структуры никогда не требуют диктовать коды из СМС и не запрашивают передачу наличных денег через посредников. Любой звонок, касающийся финансов, должен быть перепроверен через официальные каналы связи.

Хранение крупных сумм дома в сейфах, к которым имеют доступ несовершеннолетние, повышает риск случайной или спровоцированной утраты средств. Использование банковских ячеек или распределение активов по защищенным счетам значительно снижает вероятность импульсивной передачи денег мошенникам. Даже самый сложный пароль от сейфа бессилен, если ребенка убедят его открыть добровольно.

"В случае утери таких сумм необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Важно сохранить все номера телефонов и записи разговоров, если они есть, для облегчения поиска цепочки курьеров", — рассказал Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья. По его мнению, превентивная беседа с подростком стоит дороже любых систем безопасности.

Ответы на популярные вопросы о финансовой безопасности

Может ли сотрудник Минцифры или банка просить код из СМС?

Нет, данные коды предназначены исключительно для подтверждения действий владельца аккаунта. Ни один официальный представитель ведомства или банка не имеет права запрашивать эту информацию по телефону.

Что делать, если ребенок уже продиктовал код мошенникам?

Необходимо немедленно заблокировать доступ к интернет-банкингу, сменить пароли от электронной почты и портала Госуслуг, а также связаться с оператором связи для предотвращения перевыпуска сим-карты.

Как убедить подростка не доверять звонкам "из ведомств"?

Установите правило: при любом подозрительном звонке вешать трубку и перезванивать родителям. Объясните, что "секретность", которую навязывают звонящие, — это инструмент давления, а не реальное требование закона.

Экспертная проверка: юрист, специалист по персональным данным (DPO/комплаенс) Алексей Кузьмин, специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, финансовый консультант Кравцов Илья
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы подростки красноярск психология мошенничество
Новости Все >
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Пособия и пенсии пересчитают по новым формулам: март изменит привычные суммы
Пост без мяса может ударить по крови и гормонам: как перестроить рацион без потерь
Угольный якорь потопил отчёт: из-за чего ММК фиксирует убыток в 25,5 млрд рублей за квартал
Стены помнят всё, но не стареют: вековые дома внезапно обошли современные ЖК по цене и спросу
Пустые обещания на этикетке: искусственные подсластители лишают мозг былой остроты и ясности
Колыбель качается в другую сторону: отцы в декрете могут стать испытанием для страны
Сейчас читают
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Домашние животные
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Еда и рецепты
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Солнце швыряет разряд сквозь воздух: верхние слои атмосферы давят на трещины в земле силой приливов
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Последние материалы
Мини-мэры в Тольятти уходят в историю: громоздкая надстройка над городом не выдержала проверки временем
Металл гнется как пластилин: УАЗ оснащает пресса роботами для кузовов без микротрещин и напряжений
Хаос вместо порядка: контролируемый шум в Саратове превратил обычный интеллект в неуязвимую систему
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Скорость за полцены на восточном рубеже: новая система льгот на обходе Нижнекамска меняет правила
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Эффект «Серебряной Пензы» нарастает: масштабная сеть здоровья охватит даже отдалённые сёла
Летаргия в котловине закончилась: чёрное небо над Тувой скоро исчезнет благодаря газу и миллиардам
Спящий шифр внутри крови: томские учёные начали вскрывать тайные патологии у тысяч младенцев
Лекарственный триумф в Омске: производство медикаментов показало феноменальный взлёт на 81 процент
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.