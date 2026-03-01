Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Городская реновация во Владивостоке: ремонт тепловых сетей стартует в 2026 году и уже подготовлен план

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивосток вступает в фазу масштабной инженерной реновации: городские власти и энергетики приступили к формированию дорожной карты капитального ремонта тепловых сетей на 2026 год. Системный подход к обновлению критической инфраструктуры продиктован необходимостью снижения износа коммуникаций, который накапливался десятилетиями. Работа над проектно-сметной документацией ведется заблаговременно, чтобы синхронизировать начало технических работ с завершением отопительного сезона.

Русский мост, Владивосток
Фото: Вадим Савицкий
Русский мост, Владивосток

Стратегия «опережающего проектирования» позволяет минимизировать бюрократические задержки. Как отмечают эксперты, наличие готовых экспертиз гарантирует, что инвестиции будут освоены максимально эффективно и в кратчайшие сроки. В центре внимания окажутся ключевые транспортные артерии города, где состояние трубопроводов требует немедленного вмешательства для предотвращения аварийных ситуаций в зимний период.

План ремонтных работ на ключевых участках

В список объектов, подлежащих капитальному ремонту в 2026 году, вошли стратегически важные участки. Среди них улица Горная, а также сети на Светланской, Давыдова, Вилкова и Народном проспекте. Эти локации выбраны на основе анализа аварийности и степени износа металла. Подготовка к работам началась еще в прошлом году: специалисты ВПЭС совместно с администрацией города проводили обследования и готовили документы для прохождения Госэкспертизы.

"Для нас очень важно иметь на руках готовые проекты ремонта, прошедшие Госэкспертизу, чтобы сразу, как только поступят деньги, приступить к ремонту", — в беседe с Pravda.Ru объяснил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ремонтный цикл привязан к климатическим условиям региона. В прошлом году отопительный период завершился в первой декаде мая, что позволило оперативно зайти на объекты. В 2026 году энергетики намерены придерживаться аналогичного графика, наращивая темпы перекладки труб. Благоустройство территорий после завершения сварных работ также входит в обязательный перечень контрактов, что должно повысить общий комфорт городской среды.

Технические детали и темпы модернизации

Масштабная реконструкция теплоэнергетического комплекса Владивостока проводится четвертый год подряд. Это не просто замена старых труб на новые, а качественное изменение системы управления. Например, на ТЭЦ-1 уже проведена полная замена релейной защиты и автоматики, что сопоставимо с установкой «цифрового мозга» для управления тепловыми потоками. Подобная цифровизация позволяет точнее отслеживать потери тепла и предотвращать гидроудары.

Участок сети (улица) Протяженность ремонта (метры)
Сафонова 700
Фадеева 360
Жигура 300
Семеновская 95

"Системное обновление инфраструктуры — это долгосрочный процесс, требующий не только финансовых вливаний, но и жесткого контроля на каждом этапе проектирования и монтажа", — в разговоре с Pravda.Ru подметил аудитор Павел Никитин.

Несмотря на достигнутые успехи (обновление участков на Бестужева, Жигура и Сафонова), для полного приведения системы в нормативное состояние потребуется еще несколько лет интенсивной работы. Процесс осложняется плотной городской застройкой и необходимостью координации с другими коммунальными службами, чтобы избежать повторных раскопок на одних и тех же участках. Высокая инфляция в сегменте строительных материалов также вносит свои коррективы в бюджеты ресурсоснабжающих организаций.

"Любые крупные городские проекты должны проходить через фильтр финансовой прозрачности и оценки рисков, чтобы каждый рубль работал на надежность системы", — рассказал риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о ремонте сетей

Когда начнется основной этап работ в 2026 году?

Работы стартуют сразу после официального постановления об окончании отопительного сезона, ориентировочно в первой половине мая. Это позволяет максимально использовать световой день и благоприятные погодные условия.

Будут ли перекрывать движение на Светланской и Народном проспекте?

Капитальный ремонт на магистральных улицах обычно влечет за собой частичное ограничение движения. Графики перекрытий будут разрабатываться совместно с ГИБДД и публиковаться заранее для минимизации заторов.

Как узнать, попадает ли мой дом в зону отключения горячей воды?

Информация о плановых отключениях в связи с ремонтом теплосетей публикуется на официальном сайте ВПЭС и доводится до жителей через управляющие компании. Обычно сроки ограничений стараются минимизировать за счет использования байпасных линий.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, аудитор Павел Никитин, риск-менеджер Илья Гусев.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы владивосток
Новости Все >
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Пособия и пенсии пересчитают по новым формулам: март изменит привычные суммы
Пост без мяса может ударить по крови и гормонам: как перестроить рацион без потерь
Угольный якорь потопил отчёт: из-за чего ММК фиксирует убыток в 25,5 млрд рублей за квартал
Стены помнят всё, но не стареют: вековые дома внезапно обошли современные ЖК по цене и спросу
Пустые обещания на этикетке: искусственные подсластители лишают мозг былой остроты и ясности
Колыбель качается в другую сторону: отцы в декрете могут стать испытанием для страны
Онлайн-империя крепнет незаметно: благодаря чему объем российской интернет-экономики взлетит на 20-25%
Сейчас читают
Новая транспортная революция в Воронеже — метробус изменит привычный маршрут передвижения
Новости Воронежа сегодня
Новая транспортная революция в Воронеже — метробус изменит привычный маршрут передвижения
Эволюция раскрыла тайный союз: кто на самом деле “влил” свои гены в современное человечество
Наука и техника
Эволюция раскрыла тайный союз: кто на самом деле “влил” свои гены в современное человечество
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Солнце швыряет разряд сквозь воздух: верхние слои атмосферы давят на трещины в земле силой приливов
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Последние материалы
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Бытовая дисциплина решает всё: эти скрытые привычки вне зала определяют скорость сжигания жира
Подводная тишина хранит тайну: невидимые процессы на дне океана могут стать началом глобальной беды
Винегрет уходит в отставку: всего три овоща превращают обычный ужин в ресторанный шедевр
Дикая природа на мягких лапах: домашний уют не отменяет инстинкты опасного хищника
Когда тренера нет, а результат нужен вчера: метод, который ставит тело на рельсы дисциплины
Коридоры крадут жизнь: как круговой маршрут в квартире избавляет от тесноты в четырех стенах
Один укус — сотни жертв: змея, чья сила могла бы стереть Австралию с карты жизни
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Рынок автомобилей 2026: как можно сэкономить миллионы благодаря новым акциям и выгодным программам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.