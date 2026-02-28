Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Липецкая область станет полигоном для программ льготной ипотеки — что ждет многодетные семьи?

Россия » Центр » Липецк

Жилищная политика России вступает в новую фазу антропологической адаптации. Липецкая область готовится стать одним из пилотных полигонов для реализации масштабной инициативы по расширению льготной ипотеки. Согласно поручению президента, утвержденному по итогам пресс-конференции, многодетные семьи вскоре смогут использовать субсидированные кредиты для приобретения квартир на вторичном рынке.

Ипотека
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ипотека

Этот шаг продиктован не только экономическими расчетами, но и биосоциальной необходимостью: в условиях ограниченного предложения новостроек в малых городах, семьи вынуждены ютиться в стесненных условиях, что негативно сказывается на психоэмоциональном климате. Правительству поручено представить конкретные механизмы реализации программы уже к концу марта, что даст мощный импульс рынку недвижимости в регионах.

Вторичное жилье как социальный лифт

Традиционно льготные программы были жестко привязаны к первичному рынку, что стимулировало девелопмент, но создавало «цифровой вакуум» в городах, где стройка практически не ведется. Расширение программы на вторичный фонд позволяет многодетным родителям выбирать жилье в районах с уже сформированной инфраструктурой — школами, поликлиниками и парками, где качество жизни не зависит от темпов ввода новых объектов.

"Снятие ограничений на покупку готового жилья — это ключевой запрос рынка. Для многодетных семей важна локация и возможность заехать сразу, не дожидаясь окончания строительства, что радикально меняет рейтинг качества жизни в отдельно взятой ячейке общества", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Ожидается, что такая мера снизит миграционное давление на мегаполисы. Когда семья может позволить себе просторную квартиру в родном городе, используя государственную поддержку, исчезает необходимость переезда ради комфортной инфраструктуры больших агломераций.

Критерий возраста: дома старше 20 лет

Одной из самых обсуждаемых новаций стало предложение разрешить покупку квартир в домах, чей возраст превышает 20 лет. Это решение открывает доступ к «сталинкам» и качественным кирпичным постройкам конца прошлого века, которые часто выигрывают в плане теплоизоляции и акустического комфорта у современных эконом-панелей. Однако такой подход требует тщательной оценки безопасности технических узлов здания.

Параметр программы Предлагаемое значение
Тип недвижимости Вторичный рынок (МКД)
Возраст здания Более 20 лет
Целевая аудитория Многодетные семьи

Перевод фокуса на вторичный рынок потребует от банков более глубокой экспертизы объектов. Важно понимать, что износ инженерных систем может потребовать дополнительных вложений на энергоэффективность и ремонт, что должно учитываться при расчете суммы займа.

"При покупке жилья в домах старше 20 лет критически важно провести технический аудит конструкций. Мы часто сталкиваемся со скрытыми дефектами, которые могут существенно обесценить актив в будущем", — в беседе с Pravda.Ru подчеркнул судебный строительный эксперт, специалист по строительным спорам и судебным экспертизам Сергей Поляков.

Региональный аспект и малые города

Для Липецкой области, где темпы строительства в райцентрах могут существенно отличаться от областного центра, обновленная программа станет инструментом выравнивания социального пространства. В малых городах выбор новостроек часто сводится к нулю, и льготная ипотека там попросту не работала. Теперь же семьи получают реальный шанс на правовую регенерацию своих жилищных условий.

Кроме того, оживление вторичного рынка стимулирует частные инвестиции в городской ландшафт. Новые собственники инициируют капремонты и благоустройство придомовых территорий, что по цепочке запускает процессы урбанистического обновления. Это своего рода социальная инженерия, повышающая общую привлекательность районов.

"Развитие вторичного рынка в малых городах позволит сбалансировать спрос и предложение. Это предотвратит необоснованный рост цен на скудный первичный фонд и даст возможность девелоперам пересмотреть свои стратегии в пользу более качественных инвестиций в регионы", — рассказал девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.

Ответы на популярные вопросы о расширении ипотеки

Когда программа начнет действовать официально?

Согласно поручению, Правительство РФ должно представить свои предложения до 30 марта 2026 года. После этого начнется процесс внесения изменений в нормативные акты и банковские регламенты.

Можно ли будет купить дом вместо квартиры?

На данный момент речь идет преимущественно о многоквартирных домах, однако условия покупки индивидуальных жилых строений на вторичном рынке также находятся на стадии обсуждения в рамках общей стратегии поддержки семей.

Как будет определяться износ дома?

Предполагается использование данных ГИС ЖКХ и проведение обязательной оценки рыночной стоимости и технического состояния объекта аккредитованными специалистами.

Читайте также

Экспертная проверка: риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров, судебный строительный эксперт, специалист по строительным спорам и судебным экспертизам Сергей Поляков, девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы ипотека липецкая область
Новости Все >
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Пособия и пенсии пересчитают по новым формулам: март изменит привычные суммы
Пост без мяса может ударить по крови и гормонам: как перестроить рацион без потерь
Угольный якорь потопил отчёт: из-за чего ММК фиксирует убыток в 25,5 млрд рублей за квартал
Стены помнят всё, но не стареют: вековые дома внезапно обошли современные ЖК по цене и спросу
Пустые обещания на этикетке: искусственные подсластители лишают мозг былой остроты и ясности
Колыбель качается в другую сторону: отцы в декрете могут стать испытанием для страны
Онлайн-империя крепнет незаметно: благодаря чему объем российской интернет-экономики взлетит на 20-25%
Уют вокруг отеля имеет свою цену: эти дополнительные сборы делают экскурсионные маршруты доступнее
Броня дала трещину: популярный способ защиты от беременности оказался лишь иллюзией безопасности
Сейчас читают
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Домашние животные
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Туризм
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Еда и рецепты
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Популярное
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России

Провал переговоров Ирана и США по ядерной программе Тегерана ставит мир на грань нового конфликта. Для России он будет экзистенциальным.

Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Последние материалы
Энергетический ландшафт Ямала меняется с бешеной скоростью: 4,7 млрд рублей на новые мощности для региона
Курганская область показывает: даже в тюрьме отцовство возможно, и это изменения к лучшему
Город мечты и реальные перемены: Астрахань меняется под влияние современных стандартов комфорта
Благоустройство не под контролем: чем это грозит Магасу и его будущему комфорта
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Чукотская закалка в небе над Россией: замгубернатора предотвратил экстренную посадку лайнера в заснеженной тайге
Миниатюрные атлеты в меховых шубах: кошка повторяет этот ритуал до 15 раз в сутки
Маникюр вне времени: тенденция, которая меняет представление об уходе за ногтями
Секрет идеальной струи найден на кухне: один предмет из мусора очистит носик смесителя
Яд из зубной щетки: бактерия Streptococcus mutans превращает чистку зубов в опасную лотерею
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.