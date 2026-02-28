Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Свердловская область преображается: 250 миллионов рублей на туризм в четырёх малых городах

Свердловская область запускает масштабную программу ревитализации малых городов: губернатор Денис Паслер выделил 250 миллионов рублей на трансформацию туристического ландшафта в четырёх ключевых муниципалитетах. По результатам жесткого конкурсного отбора финансирование получили Богданович, Верхотурье, Невьянск и Березовский. Эти локации должны стать новыми точками притяжения, где исторический контекст встречается с современными требованиями комфорта.

Дом Севастьянов
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дом Севастьянов

Проект направлен на создание самодостаточных туристических кластеров, способных конкурировать за внимание путешественников на федеральном уровне. Глава региона подчеркнул, что развитие территорий невозможно без качественной визуальной среды и сервисной базы. Ожидается, что обновление инфраструктуры не только привлечет поток гостей, но и даст мощный импульс локальной экономике через развитие малого бизнеса и сферы гостеприимства.

Важно отметить, что каждый город получил индивидуальный вектор развития, основанный на его уникальном «генетическом коде» — от наследия промышленной архитектуры до сакральных памятников зодчества. Такой подход позволяет превратить Свердловскую область в мозаику разнообразных впечатлений, где визуальное восприятие пространства становится элементом эмоционального восстановления человека.

В этом материале:

Богданович — новый хаб для автопутешественников

В Богдановиче фокус проекта смещен на создание безбарьерной и эстетически привлекательной среды для транзитных туристов. Город планирует трансформироваться в современный остановочный пункт с полноценным туристическим предложением. В эпоху, когда путешествие превращается в экспедицию, наличие качественных придорожных сервисов становится критическим фактором выбора маршрута.

Основное внимание уделят созданию единого дизайн-кода и информационных систем, которые помогут гостям сориентироваться в событийной повестке региона. Развитие таких узлов связи позволяет интегрировать отдаленные территории в общий экономический контекст, подобно тому как транспортная трансформация инфраструктуры фундаментально меняет логистику и качество жизни в самых разных частях страны.

"Инвестиции в туристические центры — это не только вопрос имиджа, но и способ снижения социальной напряженности через создание новых рабочих мест. Мы видим, как качественное изменение городской среды напрямую коррелирует с общим уровнем безопасности и комфорта жителей", — в беседе с Pravda.Ru объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Золотое наследие Березовского в новом формате

Березовский, известный как родина российского золота, получит многофункциональный туристско-информационный центр (ТИЦ). Его облик будет вдохновлен архитектурой исторической плотины местного завода, связывая прошлое и настоящее города. Это не просто здание, а символ «правовой регенерации» территории через культуру, напоминающий о том, как восстановление социальных связей способно менять судьбы людей и целых сообществ.

Цель проекта в Березовском — показать уникальность золотодобывающего промысла через инновационные форматы презентации. Город стремится создать продукт, который будет интересен не только историкам, но и молодежи, ищущей способы борьбы со стрессом через новые знания и активный отдых на свежем воздухе.

Направление развития Ключевой объект/акцент
Архитектурная идентичность Образ плотины Березовского завода
Информационная поддержка Современный ТИЦ
Брендинг территории Концепция «Родина золота»

Такая системная работа с пространством требует точных расчетов и понимания ценности каждого вложенного рубля. В этом смысле грамотное распределение бюджета напоминает инвестирование в новые мощности, где каждый проект становится фундаментом для будущего энергетического и социального роста региона.

Невьянск и Верхотурье — ставка на сервис и реставрацию

Невьянск сфокусируется на глубокой реставрации объектов культурного наследия. Сохранение истории требует бережного отношения, чтобы избежать превращения памятников в заброшенные зоны, как это случается, когда экологический ландшафт поглощается бесконтрольным мусором. Планируемое строительство гостиницы позволит туристам задерживаться в городе дольше, что критически важно для глубины погружения в контекст.

Для Верхотурья приоритетом станет коммуникационная инфраструктура. Духовный центр Урала должен быть понятным и доступным для каждого гостя. Развитие навигации и сервисных зон здесь идет рука об руку с цифровизацией, создавая среду, сравнимую по уровню проработки с цифровыми двойниками современных мегаполисов, где каждая деталь управления городом находится под контролем технологий.

"При реализации таких масштабных проектов крайне важно соблюдать баланс между коммерческой выгодой и защитой прав жителей. Благоустройство территорий всегда влечет за собой вопросы аренды земельных участков и прав потребителей услуг в туристическом секторе", — рассказала Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Общая стратегия Свердловской области демонстрирует, что успех территории зависит не от случайных факторов, а от планомерного создания условий для жизни и отдыха. Когда урбанистика находится под контролем, регион превращается в устойчивую экосистему, способную выдерживать внешние вызовы и предлагать людям уникальный культурный опыт.

"Любой финансовый поток в госсекторе требует тщательной отчетности. Когда выделяются четверть миллиарда рублей, санитарная очистка должна проводиться не только на улицах, но и в документации, чтобы каждый рубль работал на социальный эффект", — подметил аудитор Павел Никитин.

Ответы на популярные вопросы о развитии туризма в Свердловской области

Какие города получили гранты на развитие туризма?

В список вошли четыре муниципалитета Свердловской области: Богданович, Березовский, Невьянск и Верхотурье.

Какая общая сумма финансирования выделена?

Губернатор Свердловской области направил на эти цели 250 миллионов рублей по итогам конкурсного отбора.

Что именно будет построено в Березовском?

Там появится многофункциональный туристско-информационный центр, архитектура которого будет отсылать к старинной плотине Березовского завода.

На чем сделан акцент в Верхотурье?

Основной упор будет сделан на комплексное развитие сервисной и коммуникационной инфраструктуры для удобства туристов.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, аудитор Павел Никитин.

