Овощи в Ростовской области зреют с ценами: как подорожание влияет на обычный обед

Продовольственная корзина жителей юга России продолжает испытывать серьезное инфляционное давление. Согласно свежим данным мониторинга Ростовстата, в Ростовской области зафиксировано массовое повышение цен на базовый набор овощей, входящих в так называемый "борщевой набор". Динамика стоимости картофеля, лука, моркови и капусты указывает на сезонное сокращение запасов и логистические издержки.
Анализ изменения цен в период с 9 по 16 февраля показал, что ни одна из основных овощных культур не сохранила прежних позиций. В условиях, когда экономика региона сталкивается с новыми вызовами, такие колебания напрямую бьют по кошелькам потребителей. Примечательно, что рост цен на сырье уже начал транслироваться в стоимость готовой продукции общественного питания.
Лидером по темпам роста среди корнеплодов стал картофель. Средняя стоимость килограмма этого продукта за неделю увеличилась более чем на рубль, достигнув отметки в 56,14 рубля. Такая динамика часто связана с постепенным вымыванием дешевых сортов из торговых сетей и переходом на импортную или более качественную местную продукцию длительного хранения.
Морковь практически не отстает от "второго хлеба", прибавив в цене около одного рубля. Сейчас за килограмм просят в среднем 48,40 рубля. Репчатый лук также демонстрирует восходящий тренд: его стоимость подскочила до 52,8 рубля, что делает его одним из самых дорогих компонентов овощной группы в процентном соотношении к прошлому периоду. Даже если налоги и корпоративные доходы в ряде отраслей падают, потребительский рынок пока не видит дефляционных сигналов.
"Резкие колебания цен на базовые продукты питания часто провоцируют ажиотажный спрос, что только усугубляет ситуацию на полках", — в разговоре с Pravda. Ru подметил экономист по рынку труда Ирина Костина.
География цен в Ростовской области неоднородна, что дает возможность жителям некоторых городов немного сэкономить. Статистика показывает, что Волгодонск удерживает звание самого доступного города для покупки картофеля (51,27 рубля за кг) и капусты (39,05 рубля). В это же время в Миллерово цена картофеля перешагнула психологическую отметку в 60 рублей.
Для тех, кто ищет дешевый лук, наиболее привлекательными городами оказались Шахты и Таганрог, где ценники варьируются от 49,44 до 51,95 рубля. Морковь выгоднее всего приобретать в Ростове-на-Дону и Сальске. Разница в ценах между муниципалитетами объясняется близостью к крупным агрокомплексам и логистическим хабам. Пока в других регионах, например на Таймыре, проводится проверка деятельности управляющих компаний, ростовчане заняты мониторингом рыночных прилавков.
|Овощная культура
|Минимальная цена (город)
|Картофель
|51,27 р. (Волгодонск)
|Капуста
|39,05 р. (Волгодонск)
|Лук репчатый
|49,44 р. (Шахты)
|Морковь
|46,48 р. (Ростов-на-Дону)
"При планировании личного бюджета важно учитывать не только текущие цены, но и сезонные коэффициенты инфляции", — в беседе с Pravda. Ru поделился финансовый консультант Илья Кравцов.
Рост стоимости сырья неизбежно трансформируется в чеки заведений быстрого питания. Овощная составляющая является ключевой для популярного стритфуда — шаурмы. В Ростове-на-Дону средняя цена на это блюдо уже закрепилась в диапазоне 180-260 рублей, а в центральных локациях города достигает 320 рублей. Бизнес вынужден закладывать риски дальнейшего подорожания продукции в итоговую цену.
Эксперты отмечают, что удержание цен возможно только при наличии долгосрочных контрактов с фермерами или субсидировании логистики. Однако на фоне общей макроэкономической ситуации, когда инвестиции перераспределяются в пользу крупных промышленных хабов, малый бизнес оказывается наиболее уязвимым перед лицом продуктовой инфляции.
"Любые необоснованные списания или странные схемы в закупках социально значимых товаров должны становиться объектом внимания контролирующих органов", — рассказал юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.
Это связано с сезонным фактором: запасы урожая прошлого года в хранилищах истощаются, а затраты на поддержание температурного режима в складах растут.
В сетевых магазинах цены часто ниже за счет больших объемов закупок, однако на рынках в районных центрах можно найти более дешевые локальные продукты.
Обычно стабилизация или снижение цен происходит с началом сбора нового урожая (в июне-июле), до этого момента возможны краткосрочные колебания.
