Овощи в Ростовской области зреют с ценами: как подорожание влияет на обычный обед

Продовольственная корзина жителей юга России продолжает испытывать серьезное инфляционное давление. Согласно свежим данным мониторинга Ростовстата, в Ростовской области зафиксировано массовое повышение цен на базовый набор овощей, входящих в так называемый "борщевой набор". Динамика стоимости картофеля, лука, моркови и капусты указывает на сезонное сокращение запасов и логистические издержки.

Фото: unsplash.com by Devi Puspita Amartha Yahya is licensed under Free to use under the Unsplash License Этикетка ценник

Анализ изменения цен в период с 9 по 16 февраля показал, что ни одна из основных овощных культур не сохранила прежних позиций. В условиях, когда экономика региона сталкивается с новыми вызовами, такие колебания напрямую бьют по кошелькам потребителей. Примечательно, что рост цен на сырье уже начал транслироваться в стоимость готовой продукции общественного питания.

Статистика подорожания овощей в регионе

Лидером по темпам роста среди корнеплодов стал картофель. Средняя стоимость килограмма этого продукта за неделю увеличилась более чем на рубль, достигнув отметки в 56,14 рубля. Такая динамика часто связана с постепенным вымыванием дешевых сортов из торговых сетей и переходом на импортную или более качественную местную продукцию длительного хранения.

Морковь практически не отстает от "второго хлеба", прибавив в цене около одного рубля. Сейчас за килограмм просят в среднем 48,40 рубля. Репчатый лук также демонстрирует восходящий тренд: его стоимость подскочила до 52,8 рубля, что делает его одним из самых дорогих компонентов овощной группы в процентном соотношении к прошлому периоду. Даже если налоги и корпоративные доходы в ряде отраслей падают, потребительский рынок пока не видит дефляционных сигналов.

"Резкие колебания цен на базовые продукты питания часто провоцируют ажиотажный спрос, что только усугубляет ситуацию на полках", — в разговоре с Pravda. Ru подметил экономист по рынку труда Ирина Костина.

Где найти самые низкие цены в области

География цен в Ростовской области неоднородна, что дает возможность жителям некоторых городов немного сэкономить. Статистика показывает, что Волгодонск удерживает звание самого доступного города для покупки картофеля (51,27 рубля за кг) и капусты (39,05 рубля). В это же время в Миллерово цена картофеля перешагнула психологическую отметку в 60 рублей.

Для тех, кто ищет дешевый лук, наиболее привлекательными городами оказались Шахты и Таганрог, где ценники варьируются от 49,44 до 51,95 рубля. Морковь выгоднее всего приобретать в Ростове-на-Дону и Сальске. Разница в ценах между муниципалитетами объясняется близостью к крупным агрокомплексам и логистическим хабам. Пока в других регионах, например на Таймыре, проводится проверка деятельности управляющих компаний, ростовчане заняты мониторингом рыночных прилавков.

Овощная культура Минимальная цена (город) Картофель 51,27 р. (Волгодонск) Капуста 39,05 р. (Волгодонск) Лук репчатый 49,44 р. (Шахты) Морковь 46,48 р. (Ростов-на-Дону)

"При планировании личного бюджета важно учитывать не только текущие цены, но и сезонные коэффициенты инфляции", — в беседе с Pravda. Ru поделился финансовый консультант Илья Кравцов.

Влияние цен на стоимость готовых блюд

Рост стоимости сырья неизбежно трансформируется в чеки заведений быстрого питания. Овощная составляющая является ключевой для популярного стритфуда — шаурмы. В Ростове-на-Дону средняя цена на это блюдо уже закрепилась в диапазоне 180-260 рублей, а в центральных локациях города достигает 320 рублей. Бизнес вынужден закладывать риски дальнейшего подорожания продукции в итоговую цену.

Эксперты отмечают, что удержание цен возможно только при наличии долгосрочных контрактов с фермерами или субсидировании логистики. Однако на фоне общей макроэкономической ситуации, когда инвестиции перераспределяются в пользу крупных промышленных хабов, малый бизнес оказывается наиболее уязвимым перед лицом продуктовой инфляции.

"Любые необоснованные списания или странные схемы в закупках социально значимых товаров должны становиться объектом внимания контролирующих органов", — рассказал юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Ответы на популярные вопросы о ценах на овощи

Почему овощи дорожают именно в феврале?

Это связано с сезонным фактором: запасы урожая прошлого года в хранилищах истощаются, а затраты на поддержание температурного режима в складах растут.

Где выгоднее покупать продукты: на рынке или в супермаркете?

В сетевых магазинах цены часто ниже за счет больших объемов закупок, однако на рынках в районных центрах можно найти более дешевые локальные продукты.

Будут ли цены падать в ближайшее время?

Обычно стабилизация или снижение цен происходит с началом сбора нового урожая (в июне-июле), до этого момента возможны краткосрочные колебания.

Читайте также