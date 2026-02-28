Инновация на стыке науки и искусства: как СКФУ создаёт уникальный текстиль для медицины и спорта

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) совершили технологический прорыв в области материаловедения, разработав уникальный состав для обработки текстиля. Инновация представляет собой сложную систему на основе наночастиц серебра, интегрированных в гибкую силиконовую матрицу. Такое сочетание наделяет обычную ткань свойствами, которые ранее казались достижимыми только в рамках узкоспециализированных лабораторных условий.

Проект, реализуемый в формате студенческого стартапа под руководством Екатерины Назаретовой, уже получил серьезную финансовую поддержку. В 2025 году Фонд содействия инновациям выделил миллион рублей на доработку технологии. Это решение подчеркивает высокую значимость разработки для обеспечения технологического суверенитета и создания новых стандартов гигиены в общественных пространствах и медицине.

Сила наночастиц: как работает защитный слой

Основной секрет разработки кроется в синергии компонентов. Наночастицы серебра известны своими мощными антисептическими свойствами: они способны разрушать клеточные мембраны патогенов. Согласно результатам испытаний, покрытие уничтожает более 99% бактерий всего за сутки. При этом силиконовая матрица обеспечивает гидрофобность — эффект «лотоса», при котором вода и загрязнения просто скатываются с поверхности, не проникая в волокна.

Важным аспектом является долговечность покрытия. В отличие от существующих аналогов, которые быстро вымываются при стирке, интеграция в структуру ткани позволяет пропитке выдерживать значительный износ. Более того, молекулы выстроились таким образом, что состав остается полностью безопасным для кожи человека, предотвращая появление неприятных запахов без нарушения естественного микробиома.

"Использование наноматериалов в быту требует ювелирной точности. Создание устойчивой связи между серебром и полимерной основой — это ключ к тому, чтобы сделать вещь по-настоящему защитной и при этом экологичной", — в беседе с Pravda.Ru объяснил учёный-химик Илья Сафронов.

От операционных до спортивных арен

Спектр применения «умного» текстиля охватывает стратегически важные отрасли. В медицине это создание хирургических халатов и постельного белья, которые минимизируют риски внутрибольничных инфекций. Для силовых структур, таких как МЧС и военные ведомства, разработка станет основой для спецодежды, устойчивой к агрессивным средам и влаге, что критически важно при выполнении задач в экстремальных условиях.

Не менее перспективным выглядит рынок спортивных товаров и туризма. Гидрофобные свойства позволят создавать костюмы, которые не утяжеляются от пота или дождя. Учитывая, что стоимость отечественной разработки ощутимо ниже зарубежных предложений, проект имеет все шансы на успешное импортозамещение в сегменте высокотехнологичного текстиля. Подобные инновации напоминают ситуацию, когда человечество переходит к полному контролю над структурой используемых материалов.

Характеристика Показатель инновации Антибактериальный эффект 99% уничтожение бактерий за 24ч Тип защиты Гидрофобная и антимикробная Экологичность Безопасна для человека и среды

"Наноинженерия позволяет нам менять свойства привычных вещей на фундаментальном уровне. Это тот же подход, который используется, когда изучается эмпатия за гранью обычного восприятия — мы просто начинаем видеть и использовать невидимые ранее силы", — в разговоре с Pravda.Ru подметил антрополог Артём Климов.

Этапы реализации и выход на рынок

На данный момент проект находится в фазе создания минимально жизнеспособного продукта (MVP). Исследователи из СКФУ сосредоточены на оптимизации технологической цепочки, чтобы гарантировать стабильность состава при массовом производстве. Завершение основных опытно-конструкторских работ запланировано на конец 2026 года.

После финальных тестов начнется этап обязательной сертификации. Это необходимо, чтобы подтвердить соответствие медицинским и промышленным стандартам безопасности. Ожидается, что к началу 2027 года первые партии пропитанного текстиля могут поступить на предприятия легкой промышленности. Это важный шаг для экологии, сравнимый с тем, как российские биокомпоненты меняют облик современной энергетики.

"Промышленное внедрение таких технологий требует строгого контроля за тем, как частицы ведут себя в сточных водах после стирки. Экологическая безопасность производства здесь стоит на первом месте", — рассказал Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о защитной пропитке для ткани

Безопасно ли серебро в составе ткани для постоянного ношения?

Да, наночастицы серебра в данной разработке жестко зафиксированы в силиконовой матрице. Это препятствует их чрезмерному высвобождению на кожу, обеспечивая только антисептический эффект на поверхности материала.

Изменится ли внешний вид одежды после обработки?

Нет, пропитка наносится тончайшим слоем на наноуровне. Она не меняет цвет, фактуру или мягкость ткани, оставаясь полностью невидимой для человеческого глаза.

Можно ли стирать такие вещи в обычной машине?

Разработчики заявляют о высокой устойчивости к износу. Силиконовая основа защищает активные компоненты от вымывания, что позволяет сохранять защитные свойства даже после многократных циклов стирки.

