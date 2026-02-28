Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Инновация на стыке науки и искусства: как СКФУ создаёт уникальный текстиль для медицины и спорта

Россия » Юг » Ставрополь

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) совершили технологический прорыв в области материаловедения, разработав уникальный состав для обработки текстиля. Инновация представляет собой сложную систему на основе наночастиц серебра, интегрированных в гибкую силиконовую матрицу. Такое сочетание наделяет обычную ткань свойствами, которые ранее казались достижимыми только в рамках узкоспециализированных лабораторных условий.

Наночастицы
Фото: https://commons.wikimedia.org by Gregory F. Maxwell PGP:0xB0413BFA is licensed under GNU Free Documentation License
Наночастицы

Проект, реализуемый в формате студенческого стартапа под руководством Екатерины Назаретовой, уже получил серьезную финансовую поддержку. В 2025 году Фонд содействия инновациям выделил миллион рублей на доработку технологии. Это решение подчеркивает высокую значимость разработки для обеспечения технологического суверенитета и создания новых стандартов гигиены в общественных пространствах и медицине.

Сила наночастиц: как работает защитный слой

Основной секрет разработки кроется в синергии компонентов. Наночастицы серебра известны своими мощными антисептическими свойствами: они способны разрушать клеточные мембраны патогенов. Согласно результатам испытаний, покрытие уничтожает более 99% бактерий всего за сутки. При этом силиконовая матрица обеспечивает гидрофобность — эффект «лотоса», при котором вода и загрязнения просто скатываются с поверхности, не проникая в волокна.

Важным аспектом является долговечность покрытия. В отличие от существующих аналогов, которые быстро вымываются при стирке, интеграция в структуру ткани позволяет пропитке выдерживать значительный износ. Более того, молекулы выстроились таким образом, что состав остается полностью безопасным для кожи человека, предотвращая появление неприятных запахов без нарушения естественного микробиома.

"Использование наноматериалов в быту требует ювелирной точности. Создание устойчивой связи между серебром и полимерной основой — это ключ к тому, чтобы сделать вещь по-настоящему защитной и при этом экологичной", — в беседе с Pravda.Ru объяснил учёный-химик Илья Сафронов.

От операционных до спортивных арен

Спектр применения «умного» текстиля охватывает стратегически важные отрасли. В медицине это создание хирургических халатов и постельного белья, которые минимизируют риски внутрибольничных инфекций. Для силовых структур, таких как МЧС и военные ведомства, разработка станет основой для спецодежды, устойчивой к агрессивным средам и влаге, что критически важно при выполнении задач в экстремальных условиях.

Не менее перспективным выглядит рынок спортивных товаров и туризма. Гидрофобные свойства позволят создавать костюмы, которые не утяжеляются от пота или дождя. Учитывая, что стоимость отечественной разработки ощутимо ниже зарубежных предложений, проект имеет все шансы на успешное импортозамещение в сегменте высокотехнологичного текстиля. Подобные инновации напоминают ситуацию, когда человечество переходит к полному контролю над структурой используемых материалов.

Характеристика Показатель инновации
Антибактериальный эффект 99% уничтожение бактерий за 24ч
Тип защиты Гидрофобная и антимикробная
Экологичность Безопасна для человека и среды

"Наноинженерия позволяет нам менять свойства привычных вещей на фундаментальном уровне. Это тот же подход, который используется, когда изучается эмпатия за гранью обычного восприятия — мы просто начинаем видеть и использовать невидимые ранее силы", — в разговоре с Pravda.Ru подметил антрополог Артём Климов.

Этапы реализации и выход на рынок

На данный момент проект находится в фазе создания минимально жизнеспособного продукта (MVP). Исследователи из СКФУ сосредоточены на оптимизации технологической цепочки, чтобы гарантировать стабильность состава при массовом производстве. Завершение основных опытно-конструкторских работ запланировано на конец 2026 года.

После финальных тестов начнется этап обязательной сертификации. Это необходимо, чтобы подтвердить соответствие медицинским и промышленным стандартам безопасности. Ожидается, что к началу 2027 года первые партии пропитанного текстиля могут поступить на предприятия легкой промышленности. Это важный шаг для экологии, сравнимый с тем, как российские биокомпоненты меняют облик современной энергетики.

"Промышленное внедрение таких технологий требует строгого контроля за тем, как частицы ведут себя в сточных водах после стирки. Экологическая безопасность производства здесь стоит на первом месте", — рассказал Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о защитной пропитке для ткани

Безопасно ли серебро в составе ткани для постоянного ношения?

Да, наночастицы серебра в данной разработке жестко зафиксированы в силиконовой матрице. Это препятствует их чрезмерному высвобождению на кожу, обеспечивая только антисептический эффект на поверхности материала.

Изменится ли внешний вид одежды после обработки?

Нет, пропитка наносится тончайшим слоем на наноуровне. Она не меняет цвет, фактуру или мягкость ткани, оставаясь полностью невидимой для человеческого глаза.

Можно ли стирать такие вещи в обычной машине?

Разработчики заявляют о высокой устойчивости к износу. Силиконовая основа защищает активные компоненты от вымывания, что позволяет сохранять защитные свойства даже после многократных циклов стирки.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-химик Илья Сафронов, антрополог Артём Климов, эколог Денис Поляков.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы гигиена медицина технологии
Новости Все >
Статистика против кошелька: эти новые правила учета алиментов могут лишить семьи привычных пособий
Кровь густеет без котлет: два литра воды в сутки становятся главным условием выживания сосудов
Угольный якорь потопил отчёт: из-за чего ММК фиксирует убыток в 25,5 млрд рублей за квартал
Стены помнят всё, но не стареют: вековые дома внезапно обошли современные ЖК по цене и спросу
Пустые обещания на этикетке: искусственные подсластители лишают мозг былой остроты и ясности
Колыбель качается в другую сторону: отцы в декрете могут стать испытанием для страны
Онлайн-империя крепнет незаметно: благодаря чему объем российской интернет-экономики взлетит на 20-25%
Уют вокруг отеля имеет свою цену: эти дополнительные сборы делают экскурсионные маршруты доступнее
Броня дала трещину: популярный способ защиты от беременности оказался лишь иллюзией безопасности
Офис возвращается в гибкой форме: как рынок кандидата и бизнес-контроль формируют норму работы в 2026 году
Сейчас читают
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Военные новости
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Мировая кооперация
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Новости Петропавловска сегодня
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Популярное
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России

Провал переговоров Ирана и США по ядерной программе Тегерана ставит мир на грань нового конфликта. Для России он будет экзистенциальным.

Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Волгоградская область на ударной волне: как 821 наблюдатель улучшил диагностику птичьего здоровья
Ингушетия очищает свои земли: премьера амбициозного проекта ликвидации свалок до 2030 года
Гармония на грани физического износа: балет Костромы покажет в Индии шоу запредельной сложности
Овощи в Ростовской области зреют с ценами: как подорожание влияет на обычный обед
Инновация на стыке науки и искусства: как СКФУ создаёт уникальный текстиль для медицины и спорта
Золотой стандарт с двойным дном: эти ошибки гигиены лишают носоглотку природного защитного барьера
Лекарственный коктейль вместо чистоты: в водопроводе нашли следы сотни опасных медикаментов
Земля кормит бюджет на сотни миллионов: аренда и налоги принесли Туве рекордную прибыль
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Симфония мелких деталей: шесть скрытых признаков того, что собака чувствует себя в безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.