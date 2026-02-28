Земля кормит бюджет на сотни миллионов: аренда и налоги принесли Туве рекордную прибыль

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва подвело итоги масштабной ревизии активов за 2025 год. Деятельность ведомства в отчетный период была сфокусирована на фундаментальной перестройке управления госсобственностью, защите экономических интересов региона и тотальной инвентаризации земельных ресурсов. Эти процессы напрямую влияют на наполнение бюджета, который пополнился на 414 миллионов рублей за счет земельного налога и аренды участков.

Особое внимание уделили трансформации строительного сектора: в государственную собственность Тувы было принято 106 завершенных объектов, львиная доля которых (79 единиц) оперативно передана муниципалитетам. Новое законодательство, разработанное ведомством, позволило радикально сократить бюрократические издержки при выделении земли под социально значимые и инвестиционные проекты, что создает базу для долгосрочного экономического роста республики.

Цифровая перепись недвижимости и "земельная амнистия"

Масштабная работа по выявлению неоформленных объектов недвижимости позволила внести в Единый государственный реестр сведения о границах почти всех муниципальных образований региона — показатель достиг впечатляющих 98,6%. Специалисты идентифицировали более 24 тысяч объектов, которые ранее находились в "серой зоне", что позволило вовлечь их в легальный гражданский оборот. Эффективная работа судебных приставов и регистраторов по всей стране показывает, что прозрачность владения имуществом становится ключевым требованием времени.

В рамках реализации закона "О земле" граждане получили возможность легализовать свои участки под жилыми домами, построенными до марта 2015 года. За прошлый год министерство выдало 135 распоряжений о бесплатном предоставлении земли в собственность. Это не просто юридическая процедура, а антропологический сдвиг: закрепление права собственности повышает социальную устойчивость населения и стимулирует благоустройство частных территорий.

"Четкая регистрация прав собственности — это фундамент финансовой безопасности гражданина. Когда объект учтен в реестре, он превращается в актив, который можно защитить, заложить или передать по наследству без юридических рисков", — в беседе с Pravda. Ru объяснил финансовый консультант Илья Кравцов.

Ревизия "заброшек": как пустующие здания вернут в экономику

Инвентаризация выявила 271 бесхозяйный объект капитального строительства в городах и районах Тувы. Эти "заброшки" представляют собой неиспользуемый потенциал, который министерство планирует реанимировать. Процесс включает постановку на кадастровый учет и поиск эффективных пользователей, готовых инвестировать в восстановление инфраструктуры. Часто строительство новой поликлиники или иного социального объекта начинается именно с расчистки или реконструкции подобных площадок.

Отдельную сложность представляют законсервированные объекты и дома, оставленные владельцами при переезде. Специалисты местных администраций проводят кропотливую работу по поиску собственников. Цель — не допустить превращения населенных пунктов в "города-призраки" и обеспечить использование каждого квадратного метра по назначению. Подобные проблемы актуальны для многих регионов, где управляющие компании и власти пытаются найти баланс между частным правом и общественной пользой.

Параметр учета Значение за 2025 год Поступления в бюджет от земли 414,1 млн рублей Выявлено правообладателей объектов 24 741 объект Бесхозяйные объекты в перечне 271 объект Границы муниципалитетов в ЕГРН 98,6%

Земельный капитал: приоритетная поддержка льготных категорий

Важнейшим вектором работы в 2025 году стало обеспечение землей участников специальной военной операции и многодетных семей. Для индивидуального жилищного строительства было выделено 172 участка. Лидерами по распределению земель стали Улуг-Хемский и Кызылский районы. Это решение помогает семьям закрепиться на родной земле и создает стимулы для строительства жилья, что крайне важно для демографической устойчивости региона.

Работа с льготниками требует тщательного юридического сопровождения и соблюдения всех норм антикоррупционного законодательства. В случаях, когда возникают сложности с оформлением или необоснованными отказами, в дело могут вступать прокурорские проверки. В Туве процесс отлажен на уровне взаимодействия министерства и местных властей, что позволяет оперативно утверждать схемы расположения участков.

"Предоставление земли льготным категориям граждан — это не только социальная мера, но и инвестиция в развитие территорий. Важно, чтобы такие участки были обеспечены минимальной инфраструктурой", — подчеркнул эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов.

Стратегия-2026: цифровая трансформация и приватизация

В планах ведомства на 2026 год — тотальная цифровизация всех управленческих процессов. Переход на электронный документооборот позволит сократить сроки оказания услуг и исключить человеческий фактор при принятии решений. Это также поможет в борьбе с возможными киберугрозами и попытками мошенничества с государственными активами.

Кроме того, министерство сосредоточится на реализации программы приватизации. Эффективная продажа избыточного имущества позволит привлечь в республику новых инвесторов. Аналогичные процессы происходят и в других секторах экономики Сибири: например, пока одни предприятия проходят стадию трансформации, новые промышленные гиганты ищут пути оптимизации активов. Для Тувы 2026 год станет временем внедрения интеллектуальных систем управления земельным фондом.

Параллельно будет вестись работа по благоустройству освобождаемых территорий. Как и в других городах, где на содержание парков выделяются значительные средства, Тува стремится сделать муниципальные земли зонами комфорта и экономического роста.

Ответы на популярные вопросы о земельных отношениях в Туве

Кто может получить земельный участок в Туве бесплатно?

Право на бесплатное получение земли имеют участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, ветераны боевых действий, а также граждане, чьи дома построены до 1 марта 2015 года (при соблюдении условий закона "О земле").

Как узнать, свободен ли конкретный земельный участок для аренды?

Информацию можно получить через публичную кадастровую карту или обратившись в Минземимущество РТ. Ведомство активно ведет работу по актуализации базы данных и внесению сведений о границах участков в ЕГРН.

Что происходит с заброшенными зданиями в республике?

Министерство выявляет такие объекты, ставит их на учет как бесхозяйные и в дальнейшем передает эффективным пользователям для вовлечения в хозяйственный оборот или использования в социальных нуждах.

