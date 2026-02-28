Деньги улетают в цифровую бездну: сотни жителей Красноярья отдали свои счета на откуп аферистам

Цифровой ландшафт Красноярского края в начале 2026 года превратился в зону повышенного риска: согласно последним данным региональной прокуратуры, жертвами интернет-аферистов стали уже 759 человек. Финансовые потери исчисляются сотнями миллионов, что подчеркивает не только масштаб технической оснащенности преступных групп, но и глубокую психологическую уязвимость населения перед лицом социальной инженерии.

Мошенники охотятся за голосовыми сообщениями в чатах

Биохимия страха и азарта — главные инструменты, которые используют злоумышленники. Когда человеку предлагают «уникальную возможность заработка» или сообщают об угрозе его счетам, гипоталамус мгновенно активирует реакцию стресса, блокируя рациональное мышление префронтальной коры. В таком состоянии телефонные мошенники легко манипулируют сознанием жертвы, заставляя её совершать абсурдные с точки зрения логики действия.

Статистика финансовых потерь в регионе

Суммарный ущерб от действий киберпреступников в крае уже превысил отметку в 260,2 миллиона рублей. Только за одну неделю февраля 98 жителей региона лишились более 29 миллионов рублей. Такая динамика свидетельствует о том, что мошенничество в Telegram и других мессенджерах становится все более агрессивным и персонализированным.

Показатель по Красноярскому краю Значение (начало 2026 г.) Общее число пострадавших 759 человек Суммарный ущерб 260,2 млн рублей Процент раскрываемости 23,6%

Низкий процент раскрываемости (чуть более 23%) объясняется трансграничным характером преступлений. Часто следы ведут в другие регионы или за пределы страны, что требует сложной координации между ведомствами. Кроме того, преступники активно используют криптошлюзы для запутывания финансовых потоков.

Методы психологической манипуляции и схемы

Наиболее эффективной схемой остается маскировка под официальные лица. Часто используются нейросети для создания дипфейков или подделки голоса. Если раньше злоумышленники использовали простые скрипты, то теперь в ход идет сложный социальный инжиниринг, позволяющий годами удерживать доверие жертвы.

"Современные технологии позволяют преступникам имитировать любую личность — от сотрудника службы безопасности банка до близкого родственника. Важно помнить, что любая эмоциональная спешка, которую навязывает собеседник, является маркером потенциальной угрозы", — в беседе с Pravda.Ru объяснил финансовый консультант Илья Кравцов.

Второй по популярности сценарий — реклама пассивного дохода и инвестиционных платформ. В условиях волатильности рынков предложение «быстрых денег» попадает в благодатную почву. Также фиксируется рост числа фишинговых ссылок, имитирующих популярные маркетплейсы, где доставка может вести буквально «в никуда».

Правовой ответ и ход расследования

По всем выявленным эпизодам правоохранительными органами Красноярского края возбуждены уголовные дела. Ведется оперативная работа по установлению владельцев счетов («дропов»), через которые обналичивались похищенные средства. Однако часто жертвами становятся даже подростки, которых обманом вовлекают в криминальные схемы под видом невинной подработки.

"Банковская система совершенствует антифрод-мониторинг, но первичным звеном всегда остается человек. Цифровая гигиена сегодня — это не рекомендация, а условие выживания личных финансов", — в разговоре с Pravda.Ru рассказал специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Важно отметить, что расследование таких дел требует высокой квалификации специалистов в области кибербезопасности. Прокуратура региона продолжает мониторинг ситуации, регулярно публикуя сводки для повышения бдительности граждан, чтобы криминальные индексы в городах Сибири шли на спад. Для тех, кто хочет глубже изучить криминогенную обстановку в стране, полезно изучить актуальный рейтинг опасных городов.

Ответы на популярные вопросы о киберпреступности

Как распознать звонок мошенника, если он представляется сотрудником спецслужб?

Сотрудники государственных ведомств никогда не требуют совершать транзакции или брать кредиты по телефону. В любом сомнительном случае положите трубку и самостоятельно перезвоните по официальному номеру ведомства.

Что делать, если я уже перевел деньги преступникам?

Немедленно заблокируйте свои счета через банковское приложение и подайте заявление в полицию. Шансы на возврат средств выше, если банк успеет приостановить платеж в течение первых нескольких часов («период охлаждения»).

Насколько безопасны покупки через ссылки в мессенджерах?

Пользоваться ссылками от незнакомых лиц крайне опасно. Всегда проверяйте доменное имя сайта — мошенники часто меняют одну букву в названии известного бренда, создавая фишинг-копию.

