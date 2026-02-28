Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Адвокат по цене бюджета: в Эвенкии вскрыли схему оплаты юристов муниципальными деньгами

В Эвенкийском районе Красноярского края разворачивается судебная драма, в центре которой оказались бывший топ-менеджер и ведущий сотрудник местного муниципального предприятия. Руководителей обвиняют в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, должностные лица решили минимизировать последствия техногенной аварии, произошедшей на объекте, за счет государственных финансов.

События берут начало в мае 2023 года, когда на территории резервуарного парка зафиксировали серьезный инцидент: нарушение правил обращения с экологически опасными веществами привело к масштабному разливу нефтепродуктов. Последствия экологического ЧП легли в основу уголовного дела, фигурантом которого стал главный инженер. Однако вместо того, чтобы нести персональную ответственность, руководство попыталось переложить финансовое бремя защиты на Красноярский край и его бюджет.

Схема оплаты юридических услуг

Следователи СК по Красноярскому краю и Хакасии установили, что с мая по декабрь 2024 года директор предприятия и главный инженер заключили серию соглашений с адвокатом. Целью привлечения юриста было оспаривание санкций за аварию, которые руководство считало необоснованными. Вместо использования личных средств, счета на сумму 1,4 миллиона рублей оплачивались напрямую со счетов муниципального предприятия.

"Подобные финансовые маневры классифицируются как растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Использование служебного положения для оплаты личных юридических рисков — это прямое нарушение норм права", — в беседе с Pravda.Ru объяснил юрист по корпоративному праву (ООО/АО, сделки, ответственность) Роман Лаврентьев.

Ущерб, причиненный бюджету Эвенкийского округа, признан особо крупным. В антропологии управления такие случаи часто рассматриваются как деформация профессиональной этики, когда границы между личной ответственностью и корпоративным кошельком размываются. Траты на адвокатов стали продолжением длинного шлейфа проблем, начавшихся с техногенного сбоя. Схожие ситуации, когда взятка или оговорка в делах должностных лиц меняют ход карьеры, не редки в судебной практике.

Меры пресечения и уголовная ответственность

На текущий момент один из фигурантов находится под домашним арестом, в то время как второй заключен под стражу. Следствие продолжает сбор доказательств для закрепления вины подозреваемых. Параллельно судом рассматривается и первоначальное дело о розливе нефтепродуктов, ставшее катализатором коррупционной схемы. Правоохранительные органы подчеркивают, что необоснованное вынесение приговора маловероятно при наличии задокументированных финансовых транзакций.

Параметр дела Значение/Сумма
Общий ущерб бюджету 1 400 000+ рублей
Квалификация преступления Растрата в особо крупном размере

"Когда должностные лица распределяют бюджетные средства на цели, не связанные с уставной деятельностью организации, это неизбежно попадает в поле зрения аудиторов и следствия. В данном случае финмониторинг сработал классически", — в разговоре с Pravda.Ru рассказал специалист по AML/KYC (финмониторинг, комплаенс) Михаил Фролов.

Экологические инциденты часто ведут к цепной реакции правонарушений. В северных регионах, где тайга и удаленность объектов усложняют контроль, мониторинг за расходованием средств становится приоритетной задачей. Подобные инциденты, как и исчезновение предпринимателей с долгами перед государством, подрывают доверие к муниципальным структурам.

Ответы на популярные вопросы о хозяйственных преступлениях

Может ли предприятие оплачивать адвоката сотруднику по закону?

Оплата допускается только в случаях, если защита сотрудника напрямую связана с обеспечением интересов компании в трудовых спорах или предусмотрена коллективным договором при исполнении обязанностей. Однако оплата защиты по уголовным делам за счет бюджета организации часто трактуется как хищение.

"Присвоение и растрата отличаются от кражи тем, что имущество уже вверено виновному. Здесь критически важен аудит и адвокатская практика, позволяющая разделить личный интерес и производственную необходимость", — отметил адвокат Ксения Руднева.

Какое наказание грозит за растрату в особо крупном размере?

Согласно УК РФ, данные деяния наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. Также возможен крупный штраф и запрет на занятие определенных должностей. Суд также может инициировать процедуру банкротства физлиц для покрытия недоимок.

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву (ООО/АО, сделки, ответственность) Роман Лаврентьев, специалист по AML/KYC (финмониторинг, комплаенс) Михаил Фролов, комплаенс-офицер (антикоррупционные процедуры) Ксения Руднева
