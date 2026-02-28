Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Биохимия комфорта против счетов ЖКХ: прагматичный побег из Бурятии стал массовым феноменом

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

Зимовка в Юго-Восточной Азии из экзотического приключения для дауншифтеров превратилась в прагматичную стратегию выживания для старшего поколения. Пенсионеры из Бурятии, утомленные суровым климатом и растущими тарифами на коммунальные услуги, находят убежище в Таиланде. Это не просто смена декораций, а тонкий расчет: стоимость жизни под тропическим солнцем зачастую оказывается ниже, чем содержание частного дома в сибирские морозы.

Феномен "коммунальной миграции" обусловлен биохимией комфорта и жесткой экономикой. Когда счета за отопление коттеджа начинают конкурировать с бюджетом небольшой страны, а погодный коллапс за окном становится нормой жизни, перелет в страну вечного лета выглядит как рациональный выход. Здесь природная физиотерапия — солнце и морской воздух — заменяет дорогостоящие аптечные препараты.

Экономический маневр: как обнулить счета за свет и тепло

Для военного пенсионера из Улан-Удэ Владимира Кузнецова решение о зимовке пришло вместе с осознанием неэффективности трат на содержание большого дома. Ежегодный рост цен на дрова и электричество превратил 200-метровый коттедж в финансовую ловушку. Суммарные затраты на отопление в год превышали 130 000 рублей, причем в пиковые нагрузки счета за электроэнергию достигали 50 000 рублей в месяц.

"Я полностью обесточил дом, слил воду из системы отопления и бойлера. Ощущение, когда счетчик показывает ноль, — непередаваемое", — делится опытом Владимир. Супруги перешли на режим строгой оптимизации: заранее покупали валюту и ловили авиабилеты по акциям. В итоге перелет на двоих из Иркутска в Бангкок обошелся им в 60 000 рублей, что сопоставимо с парой месяцев интенсивного отопления в Бурятии.

"Главный секрет — в полном отказе от услуг посредников и самостоятельной организации быта на месте", — в беседе с Pravda. Ru подметил специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Тропический Районг вместо дорогого Пхукета

Популярные курорты вроде Пхукета или Самуи после пандемии значительно подорожали, поэтому опытные зимовщики выбирают нетуристические провинции. Провинция Районг стала для семьи Кузнецовых идеальным местом: аренда студии с кухней и близость к локальным рынкам позволили сократить расходы на проживание до 10 000 рублей в месяц, включая коммунальные платежи.

Питание в Таиланде также оказалось дешевле сибирского. Свежие овощи и фрукты, такие как манго, огурцы и помидоры, стоят на местных рынках в разы меньше, чем в Улан-Удэ зимой. Это позволяет не только экономить бюджет, но и значительно улучшить качество рациона. Однако важно помнить о безопасности личных финансов, так как телефонные мошенники не дремлют и в роуминге, пытаясь дистанционно обчистить счета доверчивых граждан.

Параметр расходов Стоимость (ориентир)
Аренда студии (месяц) 10 000 — 15 000 руб.
Авиабилеты (туда-обратно) от 30 000 руб./чел.
Продукты питания (день) 500 — 800 руб.

Переезд в теплые края также избавляет от типичных зимних рисков, таких как ДТП на гололеде или травмы при падении, что критически важно для пожилых людей.

Здоровье и визовые хитрости на зимовке

Несмотря на кажущуюся дешевизну, медицина в Таиланде для иностранцев остается крайне дорогой. Пенсионеры подчеркивают: отправляться на зимовку стоит только при наличии базового запаса здоровья. Теплый климат помогает избавиться от холодовой аллергии и обострений сердечно-сосудистых заболеваний, но экстренная госпитализация может "съесть" все сэкономленные на дровах деньги.

Для легального пребывания в стране пара использовала схему "визаран", выезжая в соседние Камбоджу или Вьетнам раз в два месяца. Это не только позволяет продлить срок безвизового нахождения россиян (который в 2024 году составляет 60 дней), но и дает возможность увидеть мировые достопримечательности. Хотя криминальная обстановка в регионе спокойная, туристам стоит изучать индексы безопасности регионов перед поездкой.

"При долгосрочной аренде в Азии крайне важно юридически верно оформлять договор, чтобы избежать споров с собственниками в конце срока", — объяснил риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

К концу сезона многие "зимовщики" признаются, что начинают скучать по активной деятельности и родному краю. "Мы, советские люди, не привыкли сидеть без дела", — говорит Кузнецов. Возвращение в Бурятию весной становится началом нового цикла: подготовки к следующему побегу от морозов, когда экономика и здоровье снова продиктуют маршрут на юг.

Ответы на популярные вопросы о зимовке в Таиланде

Насколько легально постоянно находиться в Таиланде пенсионерам?

Российские граждане могут находиться в стране 60 дней без визы, после чего её можно продлить в иммиграционном бюро или совершить выезд-въезд (визаран). Для людей старше 50 лет также существуют специальные долгосрочные "пенсионные визы", требующие финансового обеспечения на счете.

Нужно ли платить за ЖКХ в России, пока квартира пустует?

При отсутствии жильцов и наличии счетчиков платежи за воду и свет будут нулевыми. Однако взносы за капитальный ремонт и общедомовые нужды платить придется. Если в доме установлено индивидуальное отопление, его можно отключить, предварительно законсервировав систему, чтобы избежать разрыва труб при промерзании.

"Перед отъездом обязательно проверьте состояние электропроводки и отключите все приборы, чтобы исключить риск короткого замыкания во время вашего отсутствия", — рассказал специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Как обстоят дела с доступностью лекарств?

В тайских аптеках представлен широкий спектр препаратов международного уровня, однако названия могут отличаться. Рекомендуется брать с собой запас привычных медикаментов и оформить расширенную медицинскую страховку.

Подробнее о жизни бурятских пенсионеров за границей можно узнать в материале "Номер один".

Экспертная проверка: специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев, риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров, специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
