Снижение уровня уличной агрессии и криминальной активности в Чите приобрело выраженную математическую прогрессию. По итогам отчетного периода, количество правонарушений в общественных местах сократилось на четверть, что аналитики связывают с изменением антропогенного ландшафта города. Ключевым фактором стало ограничение доступности этилового спирта — мощного психоактивного депрессанта, который при избыточном потреблении отключает префронтальную кору головного мозга, отвечающую за самоконтроль.
Начальник Читинского городского УМВД Алексей Голатенко, представляя данные депутатам гордумы, подчеркнул прямую корреляцию между чистотой улиц и закрытием так называемых «наливаек» в многоквартирных домах. Устранение точек круглосуточного сбыта алкоголя изменило социальную динамику районов, снизив концентрацию лиц с девиантным поведением в жилых зонах. Это позволило правоохранительным органам более эффективно перераспределять ресурсы на профилактику.
Статистика подтверждает: массив преступлений, совершенных в общественных местах, снизился на 3,2%, а специфически уличные инциденты сократились почти на 25%. Особое внимание уделяется тому, что количество деяний, совершенных в состоянии опьянения, упало на 23%. Это напрямую влияет на общую безопасность, включая безопасность дорожного движения, так как нетрезвые пешеходы и водители являются основным фактором риска в городской среде.
Положительная динамика затронула и наиболее уязвимую группу — несовершеннолетних, среди которых уровень правонарушений сократился на 12%. Снижение визуальной доступности алкогольных брендов и сокращение времени их продажи купирует формирование вредных привычек на ранних стадиях. Профилактические меры создают среду, где «вечерние прогулки» перестают быть зоной риска для граждан.
"Алкоголизация населения напрямую связана с ростом бытовой и уличной преступности, так как этанол провоцирует импульсивные реакции. Ограничение продаж в жилых массивах — это не просто борьба с шумом, это системная защита психического здоровья нации", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил врач-нарколог (зависимости, реабилитация, снижение вреда) Илья Воронов.
Полиция Читы совместно с Региональной службой по тарифам намерена жестко пресекать попытки бизнеса обойти закон. В 2026 году контроль за предпринимателями, торгующими спиртным вопреки запретам, усилится. Те, кто игнорирует ограничения в многоквартирных домах, рискуют столкнуться не только с крупными штрафами, но и с изъятием продукции, как это произошло в 2025 году, когда из оборота вывели четыре тонны суррогата.
Алексей Голатенко не исключил переход к мерам уголовного преследования для рецидивистов. Это напоминает ситуацию в других отраслях, например, когда коррупция или злостные нарушения приводят к полному запрету на ведение деятельности. Прозрачность бизнеса становится залогом его выживания в новых законодательных условиях.
|Показатель за 2025 год
|Значение/Результат
|Изъятый алкоголь
|4 тонны
|Составлено протоколов
|34 (против ключевых сетей)
Решимость властей подкрепляется федеральной повесткой. Ужесточение правил лицензирования и контроля за качеством продукции снижает риск массовых логистических цепочек контрафакта, которые ранее подпитывали криминальный сектор.
Мэр Читы Инна Щеглова акцентировала внимание на конкретных торговых сетях и развлекательных заведениях, на которые регулярно жалуются жители. В черном списке оказались сети «Кураж», «Район 24» и ночной клуб «База». Только за четвертый квартал прошлого года в отношении этих организаций было составлено более трех десятков протоколов. Подобное внимание власти демонстрируют и в вопросах безопасности школ, создавая защищенный периметр вокруг социально значимых объектов.
Борьба с алкоголизацией в Забайкалье носит долгосрочный характер. Законодательные изменения сентября 2025 года стали кульминацией этой стратегии. Теперь жилые дома очищаются от сомнительных заведений, что сопоставимо с мерами по благоустройству общественных пространств: город становится комфортнее физически и безопаснее психологически.
"Стресс и повышенная тревожность часто становятся триггерами к употреблению алкоголя. Однако наличие доступных точек продажи в шаговой доступности лишь усугубляет проблему, превращая временную слабость в хроническую зависимость и агрессию", — подметил психолог Надежда Осипова.
Это убирает точку концентрации нетрезвых лиц непосредственно в местах проживания людей, снижая вероятность бытовых конфликтов и грабежей в подъездах и дворах.
Предусмотрены крупные административные штрафы, конфискация товара, а при повторных нарушениях или нанесении вреда здоровью — уголовная ответственность.
Безопасные улицы стимулируют развитие малого бизнеса, вечернего досуга и позволяют властям больше инвестировать в пассажирские перевозки и освещение вместо усиленного патрулирования.
"Чистота улиц и отсутствие криминогенных точек — это базовый элемент профилактики. Когда человек чувствует себя в безопасности, снижается уровень гормонов стресса, что положительно влияет на общее здоровье населения", — рассказала врач обшей практики (семейная медицина) Елена Морозова.
