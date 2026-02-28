Градус падает — безопасность растёт: закрытие наливаек в Чите снизило уличную преступность на четверть

Снижение уровня уличной агрессии и криминальной активности в Чите приобрело выраженную математическую прогрессию. По итогам отчетного периода, количество правонарушений в общественных местах сократилось на четверть, что аналитики связывают с изменением антропогенного ландшафта города. Ключевым фактором стало ограничение доступности этилового спирта — мощного психоактивного депрессанта, который при избыточном потреблении отключает префронтальную кору головного мозга, отвечающую за самоконтроль.

Фото: https://unsplash.com by Nima Naseri is licensed under Free Бокал с пивом

Начальник Читинского городского УМВД Алексей Голатенко, представляя данные депутатам гордумы, подчеркнул прямую корреляцию между чистотой улиц и закрытием так называемых «наливаек» в многоквартирных домах. Устранение точек круглосуточного сбыта алкоголя изменило социальную динамику районов, снизив концентрацию лиц с девиантным поведением в жилых зонах. Это позволило правоохранительным органам более эффективно перераспределять ресурсы на профилактику.

Трезвость как фактор безопасности дорог и улиц

Статистика подтверждает: массив преступлений, совершенных в общественных местах, снизился на 3,2%, а специфически уличные инциденты сократились почти на 25%. Особое внимание уделяется тому, что количество деяний, совершенных в состоянии опьянения, упало на 23%. Это напрямую влияет на общую безопасность, включая безопасность дорожного движения, так как нетрезвые пешеходы и водители являются основным фактором риска в городской среде.

Положительная динамика затронула и наиболее уязвимую группу — несовершеннолетних, среди которых уровень правонарушений сократился на 12%. Снижение визуальной доступности алкогольных брендов и сокращение времени их продажи купирует формирование вредных привычек на ранних стадиях. Профилактические меры создают среду, где «вечерние прогулки» перестают быть зоной риска для граждан.

"Алкоголизация населения напрямую связана с ростом бытовой и уличной преступности, так как этанол провоцирует импульсивные реакции. Ограничение продаж в жилых массивах — это не просто борьба с шумом, это системная защита психического здоровья нации", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил врач-нарколог (зависимости, реабилитация, снижение вреда) Илья Воронов.

От административных штрафов к уголовной ответственности

Полиция Читы совместно с Региональной службой по тарифам намерена жестко пресекать попытки бизнеса обойти закон. В 2026 году контроль за предпринимателями, торгующими спиртным вопреки запретам, усилится. Те, кто игнорирует ограничения в многоквартирных домах, рискуют столкнуться не только с крупными штрафами, но и с изъятием продукции, как это произошло в 2025 году, когда из оборота вывели четыре тонны суррогата.

Алексей Голатенко не исключил переход к мерам уголовного преследования для рецидивистов. Это напоминает ситуацию в других отраслях, например, когда коррупция или злостные нарушения приводят к полному запрету на ведение деятельности. Прозрачность бизнеса становится залогом его выживания в новых законодательных условиях.

Показатель за 2025 год Значение/Результат Изъятый алкоголь 4 тонны Составлено протоколов 34 (против ключевых сетей)

Решимость властей подкрепляется федеральной повесткой. Ужесточение правил лицензирования и контроля за качеством продукции снижает риск массовых логистических цепочек контрафакта, которые ранее подпитывали криминальный сектор.

Прицельный контроль над проблемными точками

Мэр Читы Инна Щеглова акцентировала внимание на конкретных торговых сетях и развлекательных заведениях, на которые регулярно жалуются жители. В черном списке оказались сети «Кураж», «Район 24» и ночной клуб «База». Только за четвертый квартал прошлого года в отношении этих организаций было составлено более трех десятков протоколов. Подобное внимание власти демонстрируют и в вопросах безопасности школ, создавая защищенный периметр вокруг социально значимых объектов.

Борьба с алкоголизацией в Забайкалье носит долгосрочный характер. Законодательные изменения сентября 2025 года стали кульминацией этой стратегии. Теперь жилые дома очищаются от сомнительных заведений, что сопоставимо с мерами по благоустройству общественных пространств: город становится комфортнее физически и безопаснее психологически.

"Стресс и повышенная тревожность часто становятся триггерами к употреблению алкоголя. Однако наличие доступных точек продажи в шаговой доступности лишь усугубляет проблему, превращая временную слабость в хроническую зависимость и агрессию", — подметил психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о снижении преступности

Почему запрет наливайка в домах так эффективен?

Это убирает точку концентрации нетрезвых лиц непосредственно в местах проживания людей, снижая вероятность бытовых конфликтов и грабежей в подъездах и дворах.

Какая ответственность грозит бизнесу за нарушение правил продажи?

Предусмотрены крупные административные штрафы, конфискация товара, а при повторных нарушениях или нанесении вреда здоровью — уголовная ответственность.

Как снижение преступности влияет на городскую инфраструктуру?

Безопасные улицы стимулируют развитие малого бизнеса, вечернего досуга и позволяют властям больше инвестировать в пассажирские перевозки и освещение вместо усиленного патрулирования.

"Чистота улиц и отсутствие криминогенных точек — это базовый элемент профилактики. Когда человек чувствует себя в безопасности, снижается уровень гормонов стресса, что положительно влияет на общее здоровье населения", — рассказала врач обшей практики (семейная медицина) Елена Морозова.

