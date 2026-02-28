Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гигант в наклоне: Алтай-Кокс за год сократил прибыль и дал сигнал о кризисе региона

Россия » Сибирь » Барнаул

Экономический ландшафт Алтайского края столкнулся с тектоническим сдвигом: флагман региональной индустрии, заринский «Алтай-Кокс», продемонстрировал резкое снижение финансовых показателей по итогам 2025 года. Согласно данным отчетности, чистая прибыль предприятия сократилась почти вдвое, упав до 14,6 млрд рублей против 27,8 млрд в предшествующем периоде. Этот процесс отражает не просто локальные трудности, а глубокую трансформацию глобального углеродного цикла в металлургии.

Фото: de.wikipedia.org by Stefan Kühn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Выручка гиганта также просела на треть, зафиксировавшись на отметке 67,3 млрд рублей. Падение операционных доходов неизбежно повлекло за собой снижение налоговых отчислений: в казну поступило около 5 млрд рублей налога на прибыль, что на 30% меньше показателей 2024 года. В условиях, когда полярный капитал согревает город за счет бюджетного профицита, Алтайскому краю придется адаптироваться к сокращению поступлений от крупнейшего налогоплательщика.

Почему падение производства было неизбежным

Снижение показателей «Алтай-Кокса» на 4% в физическом объеме выпуска продукции — это биохимия промышленного организма, реагирующего на внешние раздражители. Являясь ключевым звеном Группы НЛМК, завод полностью встроен в цепочку создания стоимости стали. Когда спрос на металлопрокат падает, «замедляются» и коксовые батареи. Сегодня отрасль переживает один из самых затяжных кризисов, вызванный избытком мощностей и волатильностью цен на сырье.

Ситуация осложняется тем, что экспортная рентабельность достигла критических минимумов. В то время как морской форпост промышленности в Находке только готовится менять топливный баланс страны, традиционные металлургические гиганты вынуждены бороться с санкционным давлением и логистическими издержками. Угольная химия требует стабильных рынков сбыта, которые сейчас находятся в стадии переформатирования.

"Текущие цифры 'Алтай-Кокса' — это прямое отражение охлаждения глобального рынка стали. Отрасль зажата между высокой стоимостью заемного капитала и необходимостью поддерживать социальные обязательства. Без смягчения денежно-кредитной политики и прямой господдержки потребителей металла выйти на прежние уровни прибыли будет крайне сложно", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Зависимость от глобальных циклов и логистики

Металлургия — это физика больших систем, где любое изменение трения в механизмах сбыта приводит к потере инерции. Высокая ключевая ставка и снижение темпов инфраструктурного строительства в ряде регионов создали кумулятивный эффект. Если Владивосток забирает себе треть стройки, то в других точках страны наблюдается стагнация, что напрямую бьет по заказам стали и, соответственно, кокса.

Для стабилизации ситуации предприятиям требуются новые подходы к комплаенсу и налоговому планированию. Эффективное управление рисками становится вопросом выживания. Пока одни регионы инвестируют в будущее, как завод в Дзержинске, выпускающий системы накопления энергии, традиционный сектор вынужден оптимизировать каждый рубль себестоимости, чтобы не допустить дальнейшей деградации финансовых потоков.

"Налоговые претензии и проверки в такой сложной фазе могут стать фатальными для крупных производств. Мы видим запрос бизнеса на снижение фискальной нагрузки, что позволило бы перенаправить средства на модернизацию очистных сооружений и систем газоочистки, тем самым снижая экологические риски", — в беседе с Pravda.Ru отметил юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Параметр (2025 г.) Значение
Выручка предприятия 67,3 млрд руб.
Чистая прибыль 14,6 млрд руб.
Снижение выпуска кокса 4%
Налог на прибыль ~5 млрд руб.

Несмотря на «просадку», «Алтай-Кокс» сохраняет статус одного из самых технологичных предприятий отрасли. Процесс коксования — это сложная термическая деструкция каменного угля без доступа воздуха, и поддержание этого процесса требует колоссальных затрат. Даже временное снижение прибыли не отменяет необходимости инвестиций в промышленную безопасность, особенно когда инструкции для горожан и персонала становятся приоритетом в условиях геополитической нестабильности.

"В периоды турбулентности критически важно соблюдать финансовую дисциплину. Мы наблюдаем, как крупные холдинги пересматривают свои стратегии, фокусируясь на защите активов и оптимизации долговой нагрузки. Для такого гиганта, как заринский завод, сейчас приоритетом является сохранение кадрового потенциала и предотвращение банкротных рисков в дочерних структурах", — подметил эксперт по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Алтай-Коксе

Означает ли падение прибыли сокращение рабочих мест?

Официальных заявлений о массовых сокращениях не поступало. Группа НЛМК обычно придерживается стратегии сохранения квалифицированных кадров даже в периоды рыночного спада, используя гибкие графики и переобучение.

Как ситуация на заводе повлияет на бюджет Алтайского края?

Снижение налога на прибыль на 2,3 млрд рублей относительно 2024 года создаст определенное давление на региональную казну, что может потребовать корректировки некоторых социальных программ или поиска иных источников дохода.

Связано ли это с экологическими штрафами?

Основная причина падения показателей — рыночная конъюнктура и снижение спроса на сталь, а не экологические санкции, хотя затраты на природоохранные мероприятия остаются существенной статьей расходов.

Экспертная проверка: макроэкономист (инфляция, ставка, ВВП) Артём Логинов, юрист по налоговому праву (налоговые претензии, практика) Денис Прохоров, юрист по корпоративному праву (ООО/АО, сделки, ответственность) Роман Лаврентьев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы экономика производство алтайский край
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Эхо Большого взрыва догнало нас: учёные считают, что в 2023 году на Землю упала умирающая черная дыра
Эхо Большого взрыва догнало нас: учёные считают, что в 2023 году на Землю упала умирающая черная дыра
