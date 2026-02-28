Трансграничная инфраструктура на Дальнем Востоке переходит из фазы проектирования в стадию масштабной физической реализации. В Благовещенске состоялось ключевое заседание рабочей группы, посвященное развитию площадки "Ровное", которая входит в состав территории опережающего развития (ТОР) "Амурская". Этот объект становится стратегическим хабом, связывающим российские производственные мощности с логистическими цепочками КНР через международный мост Благовещенск-Хэйхэ.
Развитие примостовой зоны рассматривается не просто как стройка, а как создание высокотехнологичного промышленного полигона. С 2023 года здесь ведется активная подготовка территории, а общий объем бюджетных ассигнований на инженерные сети уже превысил 5 миллиардов рублей. Уникальное географическое положение площадки позволяет сократить логистические издержки до минимума, превращая "Ровное" в гравитационный центр для международного капитала.
Особое внимание уделяется второму и третьему этапам расширения, которые охватят площадь более 790 гектаров. В условиях, когда Владивосток забирает себе треть всей гигантской стройки региона, Амурская область делает ставку на специализированную промышленную инфраструктуру и формат международной ТОР (МТОР). Это позволяет привлекать инвесторов, ориентированных на экспорт и сложную производственную кооперацию.
На сегодняшний день площадка "Ровное" уже аккумулировала 15 резидентов, которые в рамках соглашений с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) вкладывают 13,3 миллиарда рублей. Однако это лишь вершина айсберга: суммарный портфель инвестиций, включая проекты на стадии переговоров, достигает отметки в 25 миллиардов рублей. Такая концентрация капитала объясняется созданием режима МТОР, который предлагает беспрецедентные налоговые и таможенные преференции.
"После вступления в силу законодательства о международных территориях опережающего развития отмечается значительный рост интереса иностранных инвесторов, особенно китайских компаний, заинтересованных в размещении высокотехнологичных производств", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила директор КРДВ Амурская Алексей Кузьмин.
Важно отметить, что развитие площадки "Ровное" происходит на фоне общего тренда по цифровизации и упрощению административных процедур на Востоке страны. Например, мы видим, как Хабаровский район первым протестировал систему единого окна данных, сокращая сроки техприсоединения. Аналогичные подходы внедряются и в Амурской области, чтобы инвестор мог зайти на площадку в режиме "бесшовного" перехода от идеи к строительству.
Физическое воплощение амбиций региона началось в 2025 году. Генеральным подрядчиком по созданию дорожной и инженерной сети выступает компания "Асфальт". Масштаб работ предполагает, что к 2027 году площадка будет полностью обеспечена газом, электричеством и водоотведением. Это критически важно, так как высокотехнологичные производства требуют стабильных энергетических мощностей, аналогичных тем, что закладывает завод в Дзержинске для систем накопления энергии.
|Параметр развития
|Значение / Срок
|Общая площадь расширения
|790 гектаров
|Объем госинвестиций в инфраструктуру
|5 млрд рублей
|Завершение основных работ
|2027 год
|Количество рабочих мест (прогноз)
|220 вакансий
Для Амурской области этот проект стал частью более глобальной стратегии — "Амурского транспортного коридора". В него включены не только площадки ТОР, но и реконструкция аэропорта, строительство канатной дороги и перспективный мост Джалинда — Мохэ. Эффективность таких вложений часто зависит от прозрачности механизмов, подобно тому как Калининградская ОЭЗ переходит на субвенции для повышения предсказуемости бизнеса.
Развитие примостовой зоны напрямую влияет на социальный микроклимат региона. Создание 220 рабочих мест на первом этапе и еще 80 в рамках МТОР — это не просто статистика, а способ удержания квалифицированных кадров. Пока заводы Мурманска компенсируют дефицит солнца оздоровлением, Амурская область предлагает молодежи карьеру в международных индустриальных проектах прямо на границе с крупнейшей экономикой мира.
"Инвестиции в производство сегодня — это залог стабильности региона на десятилетия вперед, особенно когда речь идет о трансграничных проектах с высокой добавочной стоимостью", — подметил макроэкономист Артём Логинов.
Концепция развития площадки "Ровное" учитывает и экологические стандарты, что становится обязательным условием для современных МТОР. На фоне того, как бюджет на спасение природы Ингушетии вырастет почти вдвое, амурские проектировщики также внедряют системы очистки и мониторинга, чтобы промышленный рост не шел вразрез с качеством жизни вблизи Благовещенска.
Площадка "Ровное" обладает уникальной логистической привязкой к трансграничному мосту. Это делает ее идеальной для экспортеров и импортеров, которым важна скорость оборачиваемости грузов и прямой доступ к китайской транспортной сети.
В первую очередь это высокотехнологичные производства, логистические центры, предприятия пищевой промышленности и переработки ресурсов. Приоритет отдается компаниям, готовым внедрять инновации и создавать рабочие места для местных специалистов.
Помимо новых рабочих мест, проект предполагает развитие сопутствующей инфраструктуры: дорог, сетей энергоснабжения и связи. Кроме того, рост налоговых поступлений в бюджет позволит активнее финансировать социальные программы и городское благоустройство.
