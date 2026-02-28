Гравитация капитала: площадка Ровное становится хабом для российских производств и Китая

Трансграничная инфраструктура на Дальнем Востоке переходит из фазы проектирования в стадию масштабной физической реализации. В Благовещенске состоялось ключевое заседание рабочей группы, посвященное развитию площадки "Ровное", которая входит в состав территории опережающего развития (ТОР) "Амурская". Этот объект становится стратегическим хабом, связывающим российские производственные мощности с логистическими цепочками КНР через международный мост Благовещенск-Хэйхэ.

Фото: commons.wikimedia.org by Шубина Ирина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник Владимиру Ленину в Благовещенске

Развитие примостовой зоны рассматривается не просто как стройка, а как создание высокотехнологичного промышленного полигона. С 2023 года здесь ведется активная подготовка территории, а общий объем бюджетных ассигнований на инженерные сети уже превысил 5 миллиардов рублей. Уникальное географическое положение площадки позволяет сократить логистические издержки до минимума, превращая "Ровное" в гравитационный центр для международного капитала.

Особое внимание уделяется второму и третьему этапам расширения, которые охватят площадь более 790 гектаров. В условиях, когда Владивосток забирает себе треть всей гигантской стройки региона, Амурская область делает ставку на специализированную промышленную инфраструктуру и формат международной ТОР (МТОР). Это позволяет привлекать инвесторов, ориентированных на экспорт и сложную производственную кооперацию.

Экономический потенциал и приток инвестиций

На сегодняшний день площадка "Ровное" уже аккумулировала 15 резидентов, которые в рамках соглашений с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) вкладывают 13,3 миллиарда рублей. Однако это лишь вершина айсберга: суммарный портфель инвестиций, включая проекты на стадии переговоров, достигает отметки в 25 миллиардов рублей. Такая концентрация капитала объясняется созданием режима МТОР, который предлагает беспрецедентные налоговые и таможенные преференции.

"После вступления в силу законодательства о международных территориях опережающего развития отмечается значительный рост интереса иностранных инвесторов, особенно китайских компаний, заинтересованных в размещении высокотехнологичных производств", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила директор КРДВ Амурская Алексей Кузьмин.

Важно отметить, что развитие площадки "Ровное" происходит на фоне общего тренда по цифровизации и упрощению административных процедур на Востоке страны. Например, мы видим, как Хабаровский район первым протестировал систему единого окна данных, сокращая сроки техприсоединения. Аналогичные подходы внедряются и в Амурской области, чтобы инвестор мог зайти на площадку в режиме "бесшовного" перехода от идеи к строительству.

Инфраструктурный каркас и сроки реализации

Физическое воплощение амбиций региона началось в 2025 году. Генеральным подрядчиком по созданию дорожной и инженерной сети выступает компания "Асфальт". Масштаб работ предполагает, что к 2027 году площадка будет полностью обеспечена газом, электричеством и водоотведением. Это критически важно, так как высокотехнологичные производства требуют стабильных энергетических мощностей, аналогичных тем, что закладывает завод в Дзержинске для систем накопления энергии.

Параметр развития Значение / Срок Общая площадь расширения 790 гектаров Объем госинвестиций в инфраструктуру 5 млрд рублей Завершение основных работ 2027 год Количество рабочих мест (прогноз) 220 вакансий

Для Амурской области этот проект стал частью более глобальной стратегии — "Амурского транспортного коридора". В него включены не только площадки ТОР, но и реконструкция аэропорта, строительство канатной дороги и перспективный мост Джалинда — Мохэ. Эффективность таких вложений часто зависит от прозрачности механизмов, подобно тому как Калининградская ОЭЗ переходит на субвенции для повышения предсказуемости бизнеса.

Международная кооперация и новые рабочие места

Развитие примостовой зоны напрямую влияет на социальный микроклимат региона. Создание 220 рабочих мест на первом этапе и еще 80 в рамках МТОР — это не просто статистика, а способ удержания квалифицированных кадров. Пока заводы Мурманска компенсируют дефицит солнца оздоровлением, Амурская область предлагает молодежи карьеру в международных индустриальных проектах прямо на границе с крупнейшей экономикой мира.

"Инвестиции в производство сегодня — это залог стабильности региона на десятилетия вперед, особенно когда речь идет о трансграничных проектах с высокой добавочной стоимостью", — подметил макроэкономист Артём Логинов.

Концепция развития площадки "Ровное" учитывает и экологические стандарты, что становится обязательным условием для современных МТОР. На фоне того, как бюджет на спасение природы Ингушетии вырастет почти вдвое, амурские проектировщики также внедряют системы очистки и мониторинга, чтобы промышленный рост не шел вразрез с качеством жизни вблизи Благовещенска.

Ответы на популярные вопросы о развитии примостовой зоны

Зачем нужна площадка "Ровное", если есть основной ТОР?

Площадка "Ровное" обладает уникальной логистической привязкой к трансграничному мосту. Это делает ее идеальной для экспортеров и импортеров, которым важна скорость оборачиваемости грузов и прямой доступ к китайской транспортной сети.

Кого ждут в качестве резидентов на этой территории?

В первую очередь это высокотехнологичные производства, логистические центры, предприятия пищевой промышленности и переработки ресурсов. Приоритет отдается компаниям, готовым внедрять инновации и создавать рабочие места для местных специалистов.

Как развитие этой зоны скажется на жизни обычных жителей Благовещенска?

Помимо новых рабочих мест, проект предполагает развитие сопутствующей инфраструктуры: дорог, сетей энергоснабжения и связи. Кроме того, рост налоговых поступлений в бюджет позволит активнее финансировать социальные программы и городское благоустройство.

