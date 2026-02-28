Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Гравитация капитала: площадка Ровное становится хабом для российских производств и Китая

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Трансграничная инфраструктура на Дальнем Востоке переходит из фазы проектирования в стадию масштабной физической реализации. В Благовещенске состоялось ключевое заседание рабочей группы, посвященное развитию площадки "Ровное", которая входит в состав территории опережающего развития (ТОР) "Амурская". Этот объект становится стратегическим хабом, связывающим российские производственные мощности с логистическими цепочками КНР через международный мост Благовещенск-Хэйхэ.

Памятник Владимиру Ленину в Благовещенске
Фото: commons.wikimedia.org by Шубина Ирина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Памятник Владимиру Ленину в Благовещенске

Развитие примостовой зоны рассматривается не просто как стройка, а как создание высокотехнологичного промышленного полигона. С 2023 года здесь ведется активная подготовка территории, а общий объем бюджетных ассигнований на инженерные сети уже превысил 5 миллиардов рублей. Уникальное географическое положение площадки позволяет сократить логистические издержки до минимума, превращая "Ровное" в гравитационный центр для международного капитала.

Особое внимание уделяется второму и третьему этапам расширения, которые охватят площадь более 790 гектаров. В условиях, когда Владивосток забирает себе треть всей гигантской стройки региона, Амурская область делает ставку на специализированную промышленную инфраструктуру и формат международной ТОР (МТОР). Это позволяет привлекать инвесторов, ориентированных на экспорт и сложную производственную кооперацию.

Экономический потенциал и приток инвестиций

На сегодняшний день площадка "Ровное" уже аккумулировала 15 резидентов, которые в рамках соглашений с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) вкладывают 13,3 миллиарда рублей. Однако это лишь вершина айсберга: суммарный портфель инвестиций, включая проекты на стадии переговоров, достигает отметки в 25 миллиардов рублей. Такая концентрация капитала объясняется созданием режима МТОР, который предлагает беспрецедентные налоговые и таможенные преференции.

"После вступления в силу законодательства о международных территориях опережающего развития отмечается значительный рост интереса иностранных инвесторов, особенно китайских компаний, заинтересованных в размещении высокотехнологичных производств", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила директор КРДВ Амурская Алексей Кузьмин.

Важно отметить, что развитие площадки "Ровное" происходит на фоне общего тренда по цифровизации и упрощению административных процедур на Востоке страны. Например, мы видим, как Хабаровский район первым протестировал систему единого окна данных, сокращая сроки техприсоединения. Аналогичные подходы внедряются и в Амурской области, чтобы инвестор мог зайти на площадку в режиме "бесшовного" перехода от идеи к строительству.

Инфраструктурный каркас и сроки реализации

Физическое воплощение амбиций региона началось в 2025 году. Генеральным подрядчиком по созданию дорожной и инженерной сети выступает компания "Асфальт". Масштаб работ предполагает, что к 2027 году площадка будет полностью обеспечена газом, электричеством и водоотведением. Это критически важно, так как высокотехнологичные производства требуют стабильных энергетических мощностей, аналогичных тем, что закладывает завод в Дзержинске для систем накопления энергии.

Параметр развития Значение / Срок
Общая площадь расширения 790 гектаров
Объем госинвестиций в инфраструктуру 5 млрд рублей
Завершение основных работ 2027 год
Количество рабочих мест (прогноз) 220 вакансий

Для Амурской области этот проект стал частью более глобальной стратегии — "Амурского транспортного коридора". В него включены не только площадки ТОР, но и реконструкция аэропорта, строительство канатной дороги и перспективный мост Джалинда — Мохэ. Эффективность таких вложений часто зависит от прозрачности механизмов, подобно тому как Калининградская ОЭЗ переходит на субвенции для повышения предсказуемости бизнеса.

Международная кооперация и новые рабочие места

Развитие примостовой зоны напрямую влияет на социальный микроклимат региона. Создание 220 рабочих мест на первом этапе и еще 80 в рамках МТОР — это не просто статистика, а способ удержания квалифицированных кадров. Пока заводы Мурманска компенсируют дефицит солнца оздоровлением, Амурская область предлагает молодежи карьеру в международных индустриальных проектах прямо на границе с крупнейшей экономикой мира.

"Инвестиции в производство сегодня — это залог стабильности региона на десятилетия вперед, особенно когда речь идет о трансграничных проектах с высокой добавочной стоимостью", — подметил макроэкономист Артём Логинов.

Концепция развития площадки "Ровное" учитывает и экологические стандарты, что становится обязательным условием для современных МТОР. На фоне того, как бюджет на спасение природы Ингушетии вырастет почти вдвое, амурские проектировщики также внедряют системы очистки и мониторинга, чтобы промышленный рост не шел вразрез с качеством жизни вблизи Благовещенска.

Ответы на популярные вопросы о развитии примостовой зоны

Зачем нужна площадка "Ровное", если есть основной ТОР?

Площадка "Ровное" обладает уникальной логистической привязкой к трансграничному мосту. Это делает ее идеальной для экспортеров и импортеров, которым важна скорость оборачиваемости грузов и прямой доступ к китайской транспортной сети.

Кого ждут в качестве резидентов на этой территории?

В первую очередь это высокотехнологичные производства, логистические центры, предприятия пищевой промышленности и переработки ресурсов. Приоритет отдается компаниям, готовым внедрять инновации и создавать рабочие места для местных специалистов.

Как развитие этой зоны скажется на жизни обычных жителей Благовещенска?

Помимо новых рабочих мест, проект предполагает развитие сопутствующей инфраструктуры: дорог, сетей энергоснабжения и связи. Кроме того, рост налоговых поступлений в бюджет позволит активнее финансировать социальные программы и городское благоустройство.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист, специалист по персональным данным (DPO/комплаенс) Алексей Кузьмин, макроэкономист (инфляция, ставка, ВВП) Артём Логинов, юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы экономика инвестиции дальний восток амурская область
Новости Все >
Кровь густеет без котлет: два литра воды в сутки становятся главным условием выживания сосудов
Угольный якорь потопил отчёт: из-за чего ММК фиксирует убыток в 25,5 млрд рублей за квартал
Стены помнят всё, но не стареют: вековые дома внезапно обошли современные ЖК по цене и спросу
Пустые обещания на этикетке: искусственные подсластители лишают мозг былой остроты и ясности
Колыбель качается в другую сторону: отцы в декрете могут стать испытанием для страны
Онлайн-империя крепнет незаметно: благодаря чему объем российской интернет-экономики взлетит на 20-25%
Уют вокруг отеля имеет свою цену: эти дополнительные сборы делают экскурсионные маршруты доступнее
Броня дала трещину: популярный способ защиты от беременности оказался лишь иллюзией безопасности
Офис возвращается в гибкой форме: как рынок кандидата и бизнес-контроль формируют норму работы в 2026 году
Уши есть не только у стен: как реклама узнаёт о планах раньше поискового запроса
Сейчас читают
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Еда и рецепты
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Домашние животные
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Садоводство, цветоводство
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Популярное
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников

Этот классический торт Наполеон с хрустящими коржами и заварным кремом возвращает уют и тепло семейных чаепитий, раскрывая наука за вкусом.

Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Эхо Большого взрыва догнало нас: учёные считают, что в 2023 году на Землю упала умирающая черная дыра
Эхо Большого взрыва догнало нас: учёные считают, что в 2023 году на Землю упала умирающая черная дыра
Последние материалы
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Снег сойдёт и обнажит лишнее: масштабная весенняя чистка Якутии стартует уже в марте
Смерть в тени марсохода: холодные ниши внутри аппаратов хранят следы жизни на десятки лет дольше
Полярный капитал согревает город: Анадырь увеличил бюджет до почти 3 млрд и закрыл кредиты
Деньги есть — бензовозов нет: камчатская Палана рискует замерзнуть из-за управленческого парадокса
Морской форпост промышленности: ВНХК в Находке меняет топливный баланс и логистику региона
Школа как лаборатория: в Биробиджане пятеро финалистов переосмысляют уроки и управление классом
Живая мастерская образования: лицей при вузе в Перми строит мост от парты к кафедре:
Город как учебник: 18 школ в Чебоксарах вошли в реновацию с упором на безопасность и комфорт
Стены помнят всё, но не стареют: вековые дома внезапно обошли современные ЖК по цене и спросу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.