Петр Ермилин

Бетон с характером предателя: ветхие дома Прикамья достигли критического предела прочности

Россия » Поволжье » Кудымкар

Проблема ветхого жилья в Пермском крае переходит из плоскости социальной напряженности в формат математически выверенной девелоперской стратегии. В январе стартовала масштабная заявочная кампания для муниципалитетов, направленная на получение субсидий из регионального бюджета. Цель — предотвращение чрезвычайных ситуаций, вызванных критическим износом конструкций многоквартирных домов, которые буквально достигли своего биологического предела эксплуатации.

Аварийное жилье
Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Аварийное жилье

На реализацию этих планов в 2026 году выделено 273 миллиона рублей. Распределение средств происходит на основе строгого анализа физического состояния объектов: субвенции уже одобрены шести округам, среди которых Краснокамский, Кизеловский и Кунгурский. В общей сложности программа затронет восемь многоквартирных домов, которые признаны потенциально опасными для пребывания людей из-за риска обрушения перекрытий и фундамента. В отличие от планового ремонта, инфраструктура города требует радикального обновления там, где энтропия материалов превысила допустимые нормы.

География расселения и объемы финансирования

В Кунгуре под программу попадают объекты, расположенные на улице Гоголя, Ириловской набережной и улице Пугачева. Особое внимание уделено Кизелу, где дом 1953 года постройки на улице Юбилейной стал символом усталости бетона и кирпичной кладки — здесь в новое жилье планируется перевезти 56 человек. Физика износа зданий такова, что после семидесяти лет эксплуатации без капитальной реконструкции поддерживать их жизнеспособность становится экономически нецелесообразно. Подобная трансформация среды сейчас наблюдается и в других регионах, где благоустройство города неразрывно связано с ликвидацией опасного фонда.

Краснокамский округ получил 30,7 миллиона рублей для расселения дома в переулке Восточном. Здесь проживают 32 человека, чья безопасность теперь гарантирована бюджетными обязательствами края. Механизм поддержки предполагает два пути: либо предоставление благоустроенных помещений, соответствующих современным стандартам энергоэффективности, либо прямые денежные возмещения. Это позволяет жителям самостоятельно моделировать свою будущую жилую среду, учитывая индивидуальные потребности в транспортной доступности и инсоляции помещений.

"Переселение из аварийного фонда — это не просто смена адреса, а переход к принципиально иному качеству жизни, где параметры инженерных систем и освещенности соответствуют медицинским нормам", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.

Федеральная поддержка и новые стандарты жилья

С 2025 года в России стартует нацпроект "Инфраструктура для жизни", который расширяет горизонты расселения. Теперь в фокусе внимания дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Привлечение 1,27 миллиарда рублей федеральных средств позволит Пермскому краю ускорить темпы ликвидации опасных строений. Планируется, что к 2026 году будет расселено почти 88 тысяч квадратных метров, что сравнимо с масштабами застройки целого микрорайона. Когда градостроительство сталкивается с необходимостью радикальных перемен, на первый план выходят вопросы точного зонирования территорий.

Динамика процесса впечатляет: с 2019 года в регионе уже ликвидировано 860 тысяч квадратных метров "уставшего" бетона. Это позволило 56 тысячам человек покинуть зоны риска. Новые квартиры, в отличие от построек середины прошлого века, ориентированы на современные антропологические данные: улучшенная звукоизоляция, отсутствие сквозняков и наличие современных систем вентиляции. В некоторых случаях жильцы сталкиваются с необходимостью оформления документов через закупки региона, что требует юридической чистоты сделок.

Параметр программы Значение показателя
Общий бюджет на 2026 год 273 млн рублей
Расселяемая площадь (план) 87,9 тыс. кв. метров
Количество благополучателей 5,5 тысяч человек

"При приемке новых квартир крайне важно проверять не только косметическую отделку, но и скрытые работы: теплоизоляцию швов и корректность работы вытяжных систем, которые обеспечивают здоровый микроклимат", — рассказал инженер строительного контроля (технический надзор) Роман Волков.

Технический надзор и безопасность конструкций

Для реализации программы муниципалитеты должны не просто подать заявку, но и обосновать необходимость срочного вмешательства с точки зрения промышленной безопасности зданий. Процесс мониторинга включает анализ микротрещин и деформаций несущих стен. Часто причиной ускоренного износа становятся проблемы с коммуникациями, когда скрытые протечки разрушают фундамент десятилетиями. В таких ситуациях профессиональная гос поддержка становится единственным способом избежать экологических и техногенных последствий в жилом секторе.

Завершение всех текущих мероприятий намечено на конец 2026 года. Однако за этим последует новый цикл оценки жилого фонда. Власти края подчеркивают, что заявочная кампания остается открытой для тех округов, где экспертиза выявила новые очаги аварийности. Это создает непрерывную модель обновления городской ткани, где старое и опасное уступает место технологичному и безопасному жилью, интегрированному в современный ритм жизни.

"Судебная экспертиза часто подтверждает, что износ конструкций связан с отсутствием своевременного ремонта инженерных систем, что приводит к необратимым изменениям в прочности кирпича и бетона", — отметил судебный строительный эксперт, специалист по строительным спорам и судебным экспертизам Сергей Поляков.

Ответы на популярные вопросы о расселении аварийного жилья

Как узнать, попал ли мой дом в программу расселения на 2026 год?

Информацию можно получить в администрации муниципалитета или на официальном сайте министерства строительства края. Списки формируются на основе актов обследования зданий, признанных аварийными до определенной даты.

Можно ли выбрать денежную компенсацию вместо квартиры?

Да, законодательство предусматривает возможность получения выкупной цены за жилое помещение. Сумма определяется на основе рыночной оценки квартиры, включая долю в праве на земельный участок под домом.

Какие требования предъявляются к новому жилью при переселении?

Новое помещение должно быть равным по площади старому, находиться в черте того же населенного пункта (за редким исключением) и быть полностью благоустроенным: с работающей сантехникой, отоплением и внутренней отделкой.

Экспертная проверка: девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников, инженер строительного контроля (технический надзор) Роман Волков, судебный строительный эксперт, специалист по строительным спорам и судебным экспертизам Сергей Поляков.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы жилье недвижимость пермский край строительство
