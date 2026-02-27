Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Ледяная ловушка у порога: сотни дворов Иркутска превратились в опасный каток из-за халатности

Россия » Сибирь » Иркутск

В Иркутске зима превращает дворы многоквартирных домов в арену борьбы с силами природы: снег, наледь и ледяные наросты угрожают безопасности жителей. С начала 2026 года комитеты по управлению городскими округами выдали почти 100 предостережений управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК за ненадлежащую уборку. Физика замерзания воды здесь играет ключевую роль — при нулевых температурах влага из воздуха и таяния снега кристаллизуется на поверхностях, образуя скользкие ловушки, где коэффициент трения падает до нуля.

Сосульки на крыше дома
Фото: Pravda.Ru by Роман Волков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосульки на крыше дома

Мэр Руслан Болотов обозначил первоочередные задачи: ежедневная очистка тротуаров и проездов, противоголедная обработка, уборка снега с крыш и реакция на жалобы иркутян. Антропология городских пространств подчеркивает, как такие дворы формируют повседневные ритуалы жителей — от прогулок до выгула собак, — и малейший дисбаланс превращает привычный ландшафт в зону риска. В городе задействовано свыше 800 дворников и спецтехника, графики работ уже привели в порядок около 2500 кровель и 2000 дворов.

Основная преграда — припаркованные автомобили, которые мешают технике. Собственники на общих собраниях определяют периодичность уборки, а все зимние работы включены в тариф на содержание жилья. Параллельно проверяют территории у административных и торговых зданий.

Зачем выдают предостережения

Специалисты комитетов проводят регулярный мониторинг дворов, выявляя нарушения вроде неубранного снега на крышах или наледи на козырьках. В большинстве случаев замечания устраняют оперативно, но предостережения — это сигнал для профилактики. Физика наледи проста: циклы замораживания-таяния создают слои льда толщиной до нескольких сантиметров, способные выдерживать вес взрослого человека лишь до порога разрушения.

"Ежедневная очистка тротуаров обязательна, чтобы предотвратить скопление влаги, которая под действием гравитации стекает и замерзает", — в беседе с Pravda.Ru рассказал специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Такие меры напрямую влияют на антропологические паттерны поведения: чистые дворы стимулируют пешие перемещения, снижая нагрузку на транспорт и повышая социальные взаимодействия соседей. В генплане Калуги аналогичные подходы к инфраструктуре уже меняют городской ритм.

Параметр Значение
Предостережения с начала 2026 года Почти 100
Дворников задействовано Более 800

Проблемы с уборкой снега

Главный барьер — автомобили во дворах: управляющие компании заранее оповещают через объявления и чаты, но транспорт все равно мешает. Биохимия снега добавляет сложности — примеси соли и реагентов ускоряют коррозию металла, а таяние выделяет жидкость, которая просачивается под колеса.

В Ямале инвестиции в энергетику помогают бороться с физикой холода, аналогично тому, как в Иркутске техника борется с наледью. Жители отмечают, что оперативная реакция на обращения — ключ к безопасности.

Проверки охватывают и прилегающие территории торговых объектов, где накопление снега создает риски для пешеходов. Антропология подчеркивает: загроможденные дворы снижают ощущение комфорта, превращая жилые зоны в транзитные коридоры.

Объемы работ по очистке

С января очистили 2500 кровель и 2000 дворов, активная фаза длится до марта. Графики утверждают в комитетах, техника вывозит снег по плану. Физика снежных масс требует мощных лопат и отвалов, чтобы сдвинуть уплотненный наст с коэффициентом сдвига выше 0,5.

"Противоголедная обработка использует реагенты, которые по химии разрушают кристаллическую решетку льда", — в разговоре с Pravda.Ru поделился специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов Марина Иванова.

В Свердловской области догазификация решает зимние проблемы иначе, но принцип комфорта схож. Планы мэрии обеспечивают безопасность через системный подход.

Обязанности жителей

Периодичность уборки фиксируют на собраниях собственников, зимние работы оплачены в тарифе. Жители помогают, убирая машины timely. В антропологии двор — это социальный организм, где коллективные усилия предотвращают хаос.

В Иваново борются с шумом в домах, здесь — с льдом, но цель одна: комфорт. Компании напоминают о зонах уборки заранее.

"Реакция на обращения незамедлительная, чтобы избежать травм от падений", — в беседе с Pravda.Ru объяснил специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Ответы на популярные вопросы об уборке дворов зимой

Кто отвечает за уборку снега во дворе?

Управляющая компания, ТСЖ или ЖСК по графику, утвержденному собственниками. Работы включены в тариф.

Что делать, если машина мешает уборке?

Убрать ее по объявлению. Компании оповещают заранее через чаты и доски.

Как жаловаться на наледь?

Через обращения в УК или комитет — реагируют оперативно.

Проверяют ли крыши регулярно?

Да, на предмет наледи, с очисткой по необходимости.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов Марина Иванова, специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров, специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы жкх сибирь иркутск безопасность
Новости Все >
Ребенок выбрал любимчика среди родителей? Не спешите считать это личным провалом
Один звук может стоить капитального ремонта двигателя: приближение поломки слышно заранее
Весна принесёт шанс заработать больше: как превратить вклад в быстрый прирост капитала
Главная ошибка при встрече с шатуном: действие, которое может спровоцировать преследование
Охота на китов в Норвегии потеряла смысл: гиганты могут приносить миллионы без крови
Лечение зависимостей разделило пациентов: учет для одних, анонимность для других
Эстрогеновый щит дает трещину: привычные ритуалы красоты медленно разрушают женское сердце
Литература с болевым синдромом: почему мозг просит пощады уже на третьей странице
Старые схемы больше не работают: россияне выбирают новый подход к путешествиям
Рунет готовится к перерождению: названа дата, когда он сможет работать без мировой сети
Сейчас читают
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Красота и стиль
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Садоводство, цветоводство
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Зеленый бастион под натиском бетона: трасса М-7 рвется через Удельный парк, игнорируя волну протестов жителей
Бирюза в сердце Сибири: Гурьевский округ скрывает озера и скалы невероятной красоты
Один звук может стоить капитального ремонта двигателя: приближение поломки слышно заранее
Древний сигнал силы захватил гардероб: один предмет заменяет десяток скучных сочетаний
Весна принесёт шанс заработать больше: как превратить вклад в быстрый прирост капитала
Главная ошибка при встрече с шатуном: действие, которое может спровоцировать преследование
Золотая жила для новичков: зарплаты в нефтегазовом секторе растут в три раза быстрее рынка
Охота на китов в Норвегии потеряла смысл: гиганты могут приносить миллионы без крови
Ледяная тишина заговорила на языке будущего: "Снежинка" в тундре начнёт добывать энергию из пустоты
Лечение зависимостей разделило пациентов: учет для одних, анонимность для других
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.