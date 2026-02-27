Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Физика холода бросает вызов: гигантские вложения сделают ямальскую зиму комфортной для людей

Россия » Сибирь

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин обсудили в Москве инвестиционные планы на 2026 год. Группа компаний направит свыше 4,7 миллиарда рублей на модернизацию электросетевой инфраструктуры автономного округа. Эти средства усилят надежность энергоснабжения в регионе, где добывается около 80 процентов российского природного газа.

Зарядная станция для электромобилей, Москва - Electric vehicle charging station, Moscow 1
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зарядная станция для электромобилей, Москва - Electric vehicle charging station, Moscow 1

Ямал — ключевой арктический хаб, где физика экстремальных условий сочетается с антропологией выживания народов Севера. Холод усиливает сопротивление проводов, а ветер создает гололед, подобно тому, как биохимия адаптирует метаболизм к дефициту кислорода. Инвестиции "Россетей" решают эти вызовы, обеспечивая мощность от крупнейших ГРЭС Западной Сибири.

Встреча подчеркнула фокус на электроснабжении жилых кварталов в Салехарде, Тарко-Сале и других городах. Новая подстанция в микрорайоне Обдорского станет частью этой трансформации, где эстетика арктической архитектуры встречается с инженерной точностью.

Почему Ямал так важен для страны

Регион обеспечивает 80 процентов добычи газа, делая его энергетическим сердцем России. Физика газовых потоков здесь подчиняется законам термодинамики: низкие температуры сжимают молекулы, требуя усиленных сетей для передачи мощности от Уренгойской и Сургутских ГРЭС. Антропология показывает, как коренные народы адаптировались к этим условиям тысячелетиями, формируя устойчивые сообщества.

Проекты "Россетей" связаны с производственными кластерами, где биохимия нефтехимии превращает углеводороды в энергию. Это не просто провода — это артерии, питающие экономику, подобно кровеносной системе в человеческом теле.

"Ямал сочетает стратегическое значение газа с вызовами климата, где инвестиции в сети напрямую влияют на ВВП", — в беседе с Pravda. Ru рассказал макроэкономист Артём Логинов.

Сколько денег пойдет на сети в 2026 году

Более 4,7 миллиарда рублей — это объем вложений в модернизацию. Физика высоковольтных линий требует усиления против ветра и гололеда, где силы трения и аэродинамика играют ключевую роль. Эти средства повысят надежность передачи энергии в автономный округ.

Направление Сумма, млрд руб.
Модернизация сетей 4,7
Подстанции и кластеры Основная часть

Инвестиции отражают приоритет Арктики, где антропологические миграции населения требуют стабильного света в полярную ночь.

Новые подстанции для городов

В Салехарде запустят подстанцию для микрорайона Обдорского, питающую жилые кварталы. Физика трансформаторов здесь борется с потерями на расстоянии, по закону Ома, минимизируя нагрев. Это позволит строить современные дома в Тарко-Сале и других городах.

Эстетика арктических поселений эволюционирует: от традиционных чумов к сетям, интегрированным в ландшафт, подобно природным венам земли.

Как готовятся к арктической зиме

Природно-климатический фактор вызывает сбои: ветер и гололед на линиях Ямбургского и Салехардского узлов. В 2025 году "Россети" усилили устойчивость, используя физику материалов, устойчивых к инею.

"Подготовка к зиме на Ямале — это баланс физики и экономики, где надежность сетей спасает от отключений", — поделился специалист по нефтепродуктам Геннадий Чернов.

Антропология Севера учит предвидеть: как эскимосы усиливали иглу, так и инженеры — опоры линий.

"Вложения в инфраструктуру Ямала поддерживают рост, несмотря на санкции", — объяснил финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы об электросетях Ямала

Сколько инвестируют в 2026 году?

Более 4,7 миллиарда рублей на модернизацию и развитие.

Какие города получат новые подстанции?

Салехард, Тарко-Сале и другие, включая микрорайон Обдорского.

Почему сбои зимой?

Ветер и гололед — основные факторы на Крайнем Севере.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по нефтепродуктам Геннадий Чернов, финансовый консультант Кравцов Илья.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы арктика россети энергетика
Новости Все >
Эффект пустого бака: почему февральское истощение нельзя вылечить просто долгим выходным сном
Гарпуны убрали — киты продолжают гибнуть: эта сила собирает 300 тысяч жертв в год
Зависимость от коротких видео вышла на уровень диагноза: последствия затрагивают не только внимание
Дом с голосовым помощником становится стеклянным: за что на самом деле платят удобством
Новый порог в банкоматах грозит сорвать доходы самозанятых: деньги больше не пустят так легко
Короткие видео меняют сознание: каждые 15 секунд запускается то, что трудно остановить
Громкие заявления о подготовке к войне: чего на самом деле добивается Варшава
Не просто город: почему ВСУ пытаются удержать Краматорск любой ценой
Слова о возврате территорий совпали с новым этапом переговоров: что стоит за заявлением Киева
Трагикомедия Жёлтый карлик превращает уютный дом в комнату правды, где больно всем
Сейчас читают
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Туризм
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Военные новости
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Дом с голосовым помощником становится стеклянным: за что на самом деле платят удобством
Мусор превращается в броню: отходы металлургии стали основой для защиты металлов от коррозии
Ростовская финифть пережила века — и снова удивила: что скрывает промысел XVII века сегодня
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Новый порог в банкоматах грозит сорвать доходы самозанятых: деньги больше не пустят так легко
Четыре века назад один серп изменил картину мира: правду показал телескоп Галилея
Сон в бетонной ловушке: звуковые волны из пивных превращают ночной отдых ивановцев в пытку
Смертельный затор в легких больше не приговор: ультразвуковой молот дробит тромбы изнутри
Китайские компании повысят цены на смартфоны
Дыра в казне разрастается: Нижегородская область берет огромные кредиты для спасения бюджета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.