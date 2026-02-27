Дрова уходят в прошлое: миллиардный транш открыл бесплатный доступ к газу для тысяч уральцев

Свердловская область получила первый транш от "Газпрома" в рамках программы догазификации — свыше миллиарда рублей. Эти средства пойдут на оплату работ, уже выполненных подрядчиками в 55 муниципалитетах. Благодаря им построено 113 километров газораспределительных сетей, открывших доступ к природному газу для более 4 тысяч домовладений.

С 2021 года в регионе по программе социальной газификации возвели газопроводы протяженностью 3,1 тысячи километров. Перешли на газ более 45 тысяч семей. Губернатор Денис Паслер продлил программу с "Газпромом" еще на пять лет, включая реконструкцию десяти станций для повышения надежности и мощностей.

Природный газ не просто топливо — это физический процесс эффективного теплообмена, где молекулы метана сгорают с минимальными потерями энергии, высвобождая в 1,5 раза больше тепла, чем уголь. Антропологически газификация меняет быт общин, освобождая время от дровосечества для образования и труда, как эволюционный скачок в адаптации человека к среде.

Как работает программа догазификации

Догазификация — это завершающий этап социальной газификации, где "Газпром" как единый оператор выделяет средства регионам на подключение удаленных поселений. В Свердловской области транш 2026 года покрывает расходы в Полевском, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Невьянске. Подрядчики "ГАЗЭКС" и "Газовые сети" уже проложили трубы, обеспечив газ для тысяч домов.

Физика процесса проста: газ под давлением 0,005 МПа течет по полиэтиленовым трубам, минимизируя потери на трение благодаря гладкой внутренней поверхности. Биохимически метан окисляется без сажи, снижая вредные выбросы на 90% по сравнению с дровами.

"Догазификация ускоряет переход на чистое топливо, снижая нагрузку на лесные ресурсы и здоровье жителей", — в беседе с Pravda. Ru рассказал эксперт по тарифам ЖКХ, специалист по структуре платежей и тарифному регулированию Рабов Артём.

Что построили в этом году

Первый транш свыше миллиарда рублей позволил оплатить 113 километров сетей в 55 муниципалитетах. Это открывает подключение для 4 тысяч домовладений. Работы велись в ключевых городах, где газ ранее был недоступен из-за рельефа Урала.

Биохимия горения газа обеспечивает стабильный нагрев: цепная реакция CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O выделяет 890 кДж/моль, преобразуя энергию в комфорт без перепадов, типичных для электричества.

Показатель Значение Протяженность сетей 113 км Муниципалитеты 55 Домовладения Более 4 тыс.

Итоги с начала программы

С 2021 года построено 3,1 тысячи километров газопроводов, 21,8 тысячи участков. 45 тысяч семей отказались от угля и дров. Это часть национального плана, где экономика регионов набирает рост.

Антропология показывает: доступ к газу повышает социальную мобильность, освобождая женщин от 20 часов еженедельного труда на топливо, как в эволюции от кочевников к оседлым.

Регион входит в золотую пятерку богатых субъектов, где инфраструктура усиливает благосостояние.

"Газификация снижает коммунальные расходы на 30-40%, стабилизируя тарифы", — в разговоре с Pravda. Ru поделился макроэкономист (инфляция, ставка, ВВП) Артём Логинов.

Планы на ближайшие годы

Программа продлена на пять лет: реконструкция 10 станций повысит надежность. Это создаст мощности для новых потребителей. Аналогично надёжность поставок газа ценят в Сербии.

Физика турбулентного потока в станциях обеспечит равномерное распределение, минимизируя потери на 15%.

Почему газ меняет жизнь людей

Газ снижает выбросы CO2 на тонну тепла вдвое по сравнению с углем, благодаря полной биохимической реакции. В антропологии это как переход к неолитической революции: огонь под контролем меняет социальные связи.

В Свердловской области газ интегрируется с энергетическими платформами, повышая эффективность. Регионы вроде Алтая тестируют онлайн-рынки, следуя уральскому опыту.

Экономика растет: инфраструктура тянет вверх, как сталь в высотках.

"Переход на газ усиливает устойчивость экономики к внешним шокам", — объяснил аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Сравните с европейскими дебатами о нефти: газификация — внутренний рост без импорта.

Ответы на популярные вопросы о газификации в Свердловской области

Кто оплачивает трубы до участка?

Единый оператор "Газпром" финансирует сети до границы участка бесплатно в рамках догазификации.

Сколько стоит подключение дома?

Внутри дома — по нормативам, от 50 тысяч рублей, в зависимости от мощности.

Когда ждать газ в своем поселке?

Планы публикует региональный оператор; в 2026–2030 охвачены приоритетные зоны.

Изменятся ли тарифы после подключения?

Тарифы регулирует ФАС; газ дешевле дров на 40% в эквиваленте тепла.