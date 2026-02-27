Свердловская область получила первый транш от "Газпрома" в рамках программы догазификации — свыше миллиарда рублей. Эти средства пойдут на оплату работ, уже выполненных подрядчиками в 55 муниципалитетах. Благодаря им построено 113 километров газораспределительных сетей, открывших доступ к природному газу для более 4 тысяч домовладений.
С 2021 года в регионе по программе социальной газификации возвели газопроводы протяженностью 3,1 тысячи километров. Перешли на газ более 45 тысяч семей. Губернатор Денис Паслер продлил программу с "Газпромом" еще на пять лет, включая реконструкцию десяти станций для повышения надежности и мощностей.
Природный газ не просто топливо — это физический процесс эффективного теплообмена, где молекулы метана сгорают с минимальными потерями энергии, высвобождая в 1,5 раза больше тепла, чем уголь. Антропологически газификация меняет быт общин, освобождая время от дровосечества для образования и труда, как эволюционный скачок в адаптации человека к среде.
Догазификация — это завершающий этап социальной газификации, где "Газпром" как единый оператор выделяет средства регионам на подключение удаленных поселений. В Свердловской области транш 2026 года покрывает расходы в Полевском, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Невьянске. Подрядчики "ГАЗЭКС" и "Газовые сети" уже проложили трубы, обеспечив газ для тысяч домов.
Физика процесса проста: газ под давлением 0,005 МПа течет по полиэтиленовым трубам, минимизируя потери на трение благодаря гладкой внутренней поверхности. Биохимически метан окисляется без сажи, снижая вредные выбросы на 90% по сравнению с дровами.
"Догазификация ускоряет переход на чистое топливо, снижая нагрузку на лесные ресурсы и здоровье жителей", — в беседе с Pravda. Ru рассказал эксперт по тарифам ЖКХ, специалист по структуре платежей и тарифному регулированию Рабов Артём.
Первый транш свыше миллиарда рублей позволил оплатить 113 километров сетей в 55 муниципалитетах. Это открывает подключение для 4 тысяч домовладений. Работы велись в ключевых городах, где газ ранее был недоступен из-за рельефа Урала.
Биохимия горения газа обеспечивает стабильный нагрев: цепная реакция CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O выделяет 890 кДж/моль, преобразуя энергию в комфорт без перепадов, типичных для электричества.
|Показатель
|Значение
|Протяженность сетей
|113 км
|Муниципалитеты
|55
|Домовладения
|Более 4 тыс.
С 2021 года построено 3,1 тысячи километров газопроводов, 21,8 тысячи участков. 45 тысяч семей отказались от угля и дров. Это часть национального плана, где экономика регионов набирает рост.
Антропология показывает: доступ к газу повышает социальную мобильность, освобождая женщин от 20 часов еженедельного труда на топливо, как в эволюции от кочевников к оседлым.
Регион входит в золотую пятерку богатых субъектов, где инфраструктура усиливает благосостояние.
"Газификация снижает коммунальные расходы на 30-40%, стабилизируя тарифы", — в разговоре с Pravda. Ru поделился макроэкономист (инфляция, ставка, ВВП) Артём Логинов.
Программа продлена на пять лет: реконструкция 10 станций повысит надежность. Это создаст мощности для новых потребителей. Аналогично надёжность поставок газа ценят в Сербии.
Физика турбулентного потока в станциях обеспечит равномерное распределение, минимизируя потери на 15%.
Газ снижает выбросы CO2 на тонну тепла вдвое по сравнению с углем, благодаря полной биохимической реакции. В антропологии это как переход к неолитической революции: огонь под контролем меняет социальные связи.
В Свердловской области газ интегрируется с энергетическими платформами, повышая эффективность. Регионы вроде Алтая тестируют онлайн-рынки, следуя уральскому опыту.
Экономика растет: инфраструктура тянет вверх, как сталь в высотках.
"Переход на газ усиливает устойчивость экономики к внешним шокам", — объяснил аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Сравните с европейскими дебатами о нефти: газификация — внутренний рост без импорта.
Единый оператор "Газпром" финансирует сети до границы участка бесплатно в рамках догазификации.
Внутри дома — по нормативам, от 50 тысяч рублей, в зависимости от мощности.
Планы публикует региональный оператор; в 2026–2030 охвачены приоритетные зоны.
Тарифы регулирует ФАС; газ дешевле дров на 40% в эквиваленте тепла.
Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?