Петр Ермилин

Зимние покрышки стали тяжелее золота: утилизация комплекта в Приморье требует минимум тысячи рублей

Владивосток

Весенний ритуал смены шин на летние в Приморье обрел неожиданный привкус реальности: утилизация комплекта покрышек теперь обходится минимум в тысячу рублей. Единственный региональный переработчик ввел тарифы по весу — 25–27 рублей за килограмм, плюс платная доставка. За кулисами — падение спроса на резиновую крошку в местных проектах благоустройства, вынужденные поставки в дальние регионы и растущие транспортные расходы. Это не просто цифры: физика трения и химия полимеров, из которых состоит резина, превращают отходы в ресурс, но антропология потребления диктует иные приоритеты.

Строители смотрят на гору шин
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Строители смотрят на гору шин

Резина — это вулканизированный каучук, где сера связывает молекулы в прочные цепи, устойчивые к разрывам и ударам. Переработка дробит эту структуру на микрочастицы, требуя энергии и логистики. В Приморье, где тренд на "натуральные" покрытия вытесняет синтетику, крошка уходит на Сахалин или Камчатку, увеличивая углеродный след. Биохимия отходов подчеркивает: без замкнутого цикла полимеры деградируют в микропластик, загрязняя почву и океан.

Шиномонтажи в растерянности: клиенты отказываются от утилизации, предпочитая нелегальные свалки. Но полигоны переполнены, а экология не прощает. Разбираем, как наука объясняет этот сдвиг и что ждет автовладельцев.

Почему выросли цены на переработку шин

Заводы "ЭкоСтар Фэктори" и "ЭкоСтар Технолоджи" — единственные в Приморье, превращающие покрышки в крошку. Раньше тариф был символическим: 8 рублей за кг благодаря социальному проекту "Свалкам-Нет". Сегодня — 25–27 рублей. Причина в падении локального спроса: резиновые покрытия для площадок вытеснены галькой и щебнем. Физика материала идеальна — крошка амортизирует удары, поглощая энергию деформации по закону Гука, но тренд на "природность" меняет правила.

Переработка требует измельчения: стальные корды отделяют от резины, полимеры рвут на гранулы размером 1–5 мм. Это энергозатратно, а логистика удорожает: грузы едут в Хабаровск или на Камчатку. Антропология отходов в регионе показывает: лишь треть шиномонтажей сдавала шины честно, остальное — на свалки, где вулканизированная резина разлагается веками, выделяя токсины.

"Резина устойчива благодаря серным мостикам, но без спроса переработка убыточна. Транспортные расходы выросли вдвое из-за дальних поставок", — в беседе с Pravda.Ru объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Сколько стоит утилизировать комплект

Расчет по весу: R13 — 30 кг, от 760 рублей; R17 для кроссоверов — 52 кг, 1300 рублей; для Prado — 70 кг, 1750 рублей. Доставка "ходки" на 80–100 колес — 15 000 рублей, или 600–750 рублей на комплект. Типичная шина Honda Fit — 7 кг, комплект с доставкой — свыше 1400 рублей. Стук в подвеске или износ — частые спутники старых шин, но утилизация теперь бьет по карману.

Размер шины Вес комплекта (кг) / Стоимость (руб.)
R13 30 / от 760
R17 (кроссоверы) 52 / 1300
Для Prado 70 / 1750

Биохимия резины: углеродные цепи с присадками для адгезии к асфальту. Без утилизации — микропластик в экосистеме, влияющий на биоразнообразие.

Как меняется работа шиномонтажей

Сервисы вводят прейскуранты: от 700 рублей, с взвешиванием. Клиенты бегут — раньше сдавали 600 колес в сезон, теперь 10–20. Рывки при разгоне или прожорливый мотор — следствие износа, но утилизация добавляет хлопот. Физика: шины теряют эластичность от озона, трещины ускоряют деградацию.

Многие из "белого списка" в шоке от тарифов. Антропология: привычка к халяве рушится под весом экологии.

"Вес шин варьируется, но точное взвешивание — ключ к честной утилизации. Давление и сезон влияют на ресурс", — в разговоре с Pravda.Ru поделился мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Проблемы с использованием крошки

Крошка идеальна: эластична, дренирует воду. Но в Арсеньеве — "каменный ковёр", во Владивостоке — галька. Тренд на натуральность снижает спрос вчетверо. Чернеет масло в моторе как сажа в шинах — признак износа, но переработка спасает от свалок.

Полигоны кончаются: резина не разлагается, занимает объем. Химия: вулканизация блокирует биодеградацию.

Что предлагает переработчик

"ЭкоСтар" просит включить крошку в госзаказы. Администрация Владивостока платила миллионы за вывоз: 500 тонн в 2021 бесплатно, потом по 16 рублей/кг. Новые торги — 21 рубль/кг, выиграл конкурент. Б/у китайцы с падением цен — больше шин на утилизацию.

"Ремонт и утилизация шин требуют комплексного подхода, иначе дефекты накапливаются", — в беседе с Pravda.Ru рассказал автослесарь Денис Хромов.

Без поддержки — свалки, загрязнение. Физика цепочек полимеров обещает ресурс, если цикл замкнуть.

Ответы на популярные вопросы об утилизации шин

Почему подорожала утилизация?

Падение спроса на крошку в Приморье, рост логистики в другие регионы. Тариф с 8 до 25 рублей/кг.

Сколько платить за комплект?

От 760 рублей за R13 плюс доставка 600–750 рублей. Зависит от веса.

Что делать шиномонтажам?

Взвешивать, печатать прейскуранты. Клиенты сокращают сдачу.

Куда девается крошка?

На Сахалин, Камчатку. Локально заменяют галькой.

Экспертная проверка: мастер шиномонтажа Артём Калинин, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
