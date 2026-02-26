Метан крадется по потолкам штреков: Ростехнадзор остановил Листвяжную и Распадскую от взрывов

Подземный мир Кузбасса, где уголь рождается из древних пластов под давлением миллионов лет, вновь напомнил о своих тайнах. В феврале 2026 года инспекторы Ростехнадзора выявили нарушения на ключевых шахтах, приостановив работы, чтобы предотвратить трагедии. Метан, невидимый убийца, и угольная пыль, способная вспыхнуть от искры, превращают рутину в танец с физикой взрыва.
Физика здесь беспощадна: метановоздушная смесь в пределах 5-15% объема становится детонатором, где скорость пламени достигает сотен метров в секунду. Биохимия добавляет: углеродная пыль оседает в легких шахтеров, вызывая силикоз — эхо антропологической борьбы человека с недрами, где тело адаптируется, но не побеждает.
Десять протоколов за неделю — это не бюрократия, а щит для 140 жизней, балансирующих на грани.
С 19 по 25 февраля 2026 года под прицел попали объекты от Листвяжной до Распадской. На ООО "Шахта "Листвяжная" дважды: 19 февраля в ходке №33 и уклоне №33 за конвейеры с нарушениями изоляции, суд дал 6 суток; во втором штреке №820 — проблемы с газовым контролем и взрывоизолировкой, еще 6 суток от Ростехнадзора.
АО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское" в штреке №38-09: крепление, пылеподавление, проход — суд 6 суток. ООО "ММК-Уголь" шахта им. Тихова штрек №23-1-8: пыль и ТУ, 4 суток суда. АО "СУЭК-Кузбасс" шахта Рубана штрек №85: газ и дегазация, 90 суток Ростехнадзора.
|Параметр
|Значение
|Дата
|19.02.2026 — Листвяжная №33
|Решение
|Суд — 6 суток
24 февраля: "Сила Сибири" Октябрьский — локомотив и штрек №1305 с CO и вентиляцией, приостановлено Ростехнадзором. Распадская лава №5а-7-40: газ, крепь. 25 февраля Чертинская-Коксовая: локомотив и штрек №457 — пыль, электро.
Общие мотивы — эксплуатация оборудования с дефектами: конвейеры без целостности изоляции, локомотивы с превышением CO, где выхлоп дизеля (CO + NOx) отравляет воздух. Физика диффузии газов игнорировалась, пылеподавление сломано, проходы забиты.
На Листвяжной, с историей аварий, снова ТУ нарушили. В Тихова и Чертинской — пылевзрывоопасность: мелкие частицы угля (5-100 мкм) поджигаются при 10-50 г/м³.
"Такие нарушения напрямую угрожают охране труда шахтеров, где каждый дефект в крепи или вентиляции может привести к обвалу или взрыву", — в беседе с Pravda. Ru рассказал юрист по трудовому праву (увольнения, споры, охрана труда) Максим Ковалёв.
Проектные решения по дегазации игнорировали: метан из пластов требует откачки, иначе концентрация растет.
Метан (CH₄) — биохимический продукт разложения органики в угле, легче воздуха, скапливается под крышей выработки. Взрыв при искре: цепная реакция окисления высвобождает 55 МДж/кг. Пыль усиливает: турбулентность распространяет пламя на км.
Дизельные локомотивы добавляют CO — связывается с гемоглобином в 200 раз лучше O₂, вызывая гипоксию. Антропология труда: шахтеры эволюционировали инструменты, но риск — часть культуры Кузбасса, где мужество измеряется спусками.
|Опасность
|Описание
|Метан
|Взрывоопасная смесь 5-15%
|Пыль
|Взрыв от 10 г/м³
"Рыночные риски на шахтах аналогичны кредитным: игнор контроля приводит к катастрофе, как цепная реакция", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил риск-менеджер (кредитный/рыночный риск) Илья Гусев.
Инспекторы спасли около 140 человек от взрывов пыле-метановой смеси. Без остановок — потенциал Листвяжной-2021 в повторении: 51 погибший тогда от метана.
Ростехнадзор — страж, где наука предвидит хаос физики газов.
"Проверки Ростехнадзора — ключ комплаенса, нарушения в безопасности ведут к уголовным рискам", — поделился комплаенс-офицер (антикоррупционные процедуры) Ксения Руднева.
Технические условия — правила эксплуатации опасных объектов, нарушение которых останавливает работы.
Мелкие частицы угля горят в воздухе, создавая ударную волну при детонации.
Выделяется из угля под давлением, требует постоянной откачки.
Для компаний — миллионы в потерянной добыче, но жизни бесценны.
