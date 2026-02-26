Метан крадется по потолкам штреков: Ростехнадзор остановил Листвяжную и Распадскую от взрывов

Подземный мир Кузбасса, где уголь рождается из древних пластов под давлением миллионов лет, вновь напомнил о своих тайнах. В феврале 2026 года инспекторы Ростехнадзора выявили нарушения на ключевых шахтах, приостановив работы, чтобы предотвратить трагедии. Метан, невидимый убийца, и угольная пыль, способная вспыхнуть от искры, превращают рутину в танец с физикой взрыва.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Заброшенная шахта

Физика здесь беспощадна: метановоздушная смесь в пределах 5-15% объема становится детонатором, где скорость пламени достигает сотен метров в секунду. Биохимия добавляет: углеродная пыль оседает в легких шахтеров, вызывая силикоз — эхо антропологической борьбы человека с недрами, где тело адаптируется, но не побеждает.

Десять протоколов за неделю — это не бюрократия, а щит для 140 жизней, балансирующих на грани.

Какие шахты остановили

С 19 по 25 февраля 2026 года под прицел попали объекты от Листвяжной до Распадской. На ООО "Шахта "Листвяжная" дважды: 19 февраля в ходке №33 и уклоне №33 за конвейеры с нарушениями изоляции, суд дал 6 суток; во втором штреке №820 — проблемы с газовым контролем и взрывоизолировкой, еще 6 суток от Ростехнадзора.

АО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское" в штреке №38-09: крепление, пылеподавление, проход — суд 6 суток. ООО "ММК-Уголь" шахта им. Тихова штрек №23-1-8: пыль и ТУ, 4 суток суда. АО "СУЭК-Кузбасс" шахта Рубана штрек №85: газ и дегазация, 90 суток Ростехнадзора.

Параметр Значение Дата 19.02.2026 — Листвяжная №33 Решение Суд — 6 суток

24 февраля: "Сила Сибири" Октябрьский — локомотив и штрек №1305 с CO и вентиляцией, приостановлено Ростехнадзором. Распадская лава №5а-7-40: газ, крепь. 25 февраля Чертинская-Коксовая: локомотив и штрек №457 — пыль, электро.

Почему нашли нарушения

Общие мотивы — эксплуатация оборудования с дефектами: конвейеры без целостности изоляции, локомотивы с превышением CO, где выхлоп дизеля (CO + NOx) отравляет воздух. Физика диффузии газов игнорировалась, пылеподавление сломано, проходы забиты.

На Листвяжной, с историей аварий, снова ТУ нарушили. В Тихова и Чертинской — пылевзрывоопасность: мелкие частицы угля (5-100 мкм) поджигаются при 10-50 г/м³.

"Такие нарушения напрямую угрожают охране труда шахтеров, где каждый дефект в крепи или вентиляции может привести к обвалу или взрыву", — в беседе с Pravda. Ru рассказал юрист по трудовому праву (увольнения, споры, охрана труда) Максим Ковалёв.

Проектные решения по дегазации игнорировали: метан из пластов требует откачки, иначе концентрация растет.

Опасности под землей

Метан (CH₄) — биохимический продукт разложения органики в угле, легче воздуха, скапливается под крышей выработки. Взрыв при искре: цепная реакция окисления высвобождает 55 МДж/кг. Пыль усиливает: турбулентность распространяет пламя на км.

Дизельные локомотивы добавляют CO — связывается с гемоглобином в 200 раз лучше O₂, вызывая гипоксию. Антропология труда: шахтеры эволюционировали инструменты, но риск — часть культуры Кузбасса, где мужество измеряется спусками.

Опасность Описание Метан Взрывоопасная смесь 5-15% Пыль Взрыв от 10 г/м³

"Рыночные риски на шахтах аналогичны кредитным: игнор контроля приводит к катастрофе, как цепная реакция", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил риск-менеджер (кредитный/рыночный риск) Илья Гусев.

Сколько людей защитили

Инспекторы спасли около 140 человек от взрывов пыле-метановой смеси. Без остановок — потенциал Листвяжной-2021 в повторении: 51 погибший тогда от метана.

Ростехнадзор — страж, где наука предвидит хаос физики газов.

"Проверки Ростехнадзора — ключ комплаенса, нарушения в безопасности ведут к уголовным рискам", — поделился комплаенс-офицер (антикоррупционные процедуры) Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на шахтах

Что такое ТУ на шахте?

Технические условия — правила эксплуатации опасных объектов, нарушение которых останавливает работы.

Почему пыль взрывоопасна?

Мелкие частицы угля горят в воздухе, создавая ударную волну при детонации.

Как метан попадает в шахту?

Выделяется из угля под давлением, требует постоянной откачки.

Сколько стоят приостановки?

Для компаний — миллионы в потерянной добыче, но жизни бесценны.