Стабильность на шестом месте инертна: рейтинг инвестиций СПб меняется под давлением

Бизнесменам Санкт-Петербурга предлагают принять участие в онлайн-опросе Агентства стратегических инициатив (АСИ), который поможет улучшить инвестиционный климат в регионах России. Это часть реализации посланий президента Владимира Путина, где акцент сделан на развитии бизнеса.

Опрос открыт для руководителей компаний любого уровня, представителей юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Он займет не более 10 минут, все ответы останутся анонимными и будут использованы только в обобщенном виде для Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Что такое опрос АСИ

Агентство стратегических инициатив проводит ежегодный опрос для оценки инвестиционного климата в субъектах РФ. Результаты напрямую влияют на Национальный рейтинг, помогая выявлять проблемы и лучшие практики. В 2025 году в опросах участвовало более 400 тысяч человек.

Участие доступно всем, кто принимает решения в бизнесе, и данные агрегируются без привязки к конкретным компаниям.

"Опрос АСИ — ключевой инструмент для корректировки региональной политики, где макроэкономические факторы вроде ВВП и инфляции напрямую влияют на привлекательность", — в беседе с Pravda.Ru рассказал макроэкономист (инфляция, ставка, ВВП) Артём Логинов.

Положение Петербурга в рейтинге качества жизни

В 2026 году Санкт-Петербург занял второе место в Национальном рейтинге качества жизни за 2025 год, уступив только Москве. Город лидирует по направлениям "Культура и досуг", "Работа и образование", "Транспорт" и "Благоустройство".

Направление Результат СПб Культура и досуг 1-е место Работа и образование 1-е место Транспорт 1-е место Благоустройство 1-е место

Место Петербурга в инвестиционном рейтинге АСИ

В рейтинге АСИ за 2025 год Петербург занял шестое место, потеряв одну позицию по сравнению с предыдущим годом. Топ-5 возглавили Москва, Татарстан, Нижегородская область, Московская область и Башкортостан. Президент Владимир Путин на ПМЭФ-2025 отметил именно эти регионы.

Исторически максимум для города — четвертое место в 2020 году, затем стабилизация на 5-6 позициях. В 2023-м Петербург делил шестое с Чеченской Республикой.

Год Место СПб 2020 4-е 2022 6-е 2023 6-е 2025 6-е

"Шестое место отражает стабильность, но для прорыва нужны инвестиции в инфраструктуру и снижение бюрократии", — поделился финансовый консультант Кравцов Илья.

Почему важно участвовать в опросе

Мнение каждого бизнесмена напрямую влияет на рейтинг, помогая властям корректировать политику. Анонимность гарантирует честность, а агрегация выявляет системные проблемы вроде бюрократии или доступа к кредитам.

"Бизнес должен активно участвовать, чтобы рейтинг отражал реальные барьеры для инвестиций и прибыли", — объяснил финансовый аналитик (отчетность компаний, прибыль/дивиденды) Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы об инвестиционном климате Петербурга

Сколько времени займет опрос АСИ?

Не более 10 минут. Форма простая и ориентирована на ключевые аспекты бизнеса.

Будут ли данные анонимными?

Да, все ответы используются только в обобщенном виде, без идентификации компаний или респондентов.

Как опрос влияет на рейтинг?

Результаты напрямую учитываются в Национальном рейтинге АСИ, влияя на позиции регионов и привлекая внимание властей к проблемам.

Почему Петербург на шестом месте?

Стабильность, но отставание по гибкости и поддержке МСП по сравнению с лидерами вроде Москвы и Татарстана.