Банковские крепости рушатся: в Петербурге за год исчезло 72 отделения, сеть съёжилась до минимума

В Санкт-Петербурге за последний год закрылось 72 банковских отделения, по данным Центробанка России. Сейчас в городе зарегистрировано 766 таких точек — это минимум за последние годы. С января 2024 года, когда их было 902, сеть сократилась почти на 10 процентов. Этот процесс затрагивает не только розничных клиентов, но и корпоративный сектор, где банки оптимизируют расходы на аренду и персонал.

С антропологической точки зрения, банковские отделения эволюционировали из ритуальных святилищ доверия — мест, где кассир становился посредником в обмене ценностями общества. Сегодня биохимия поведения подталкивает нас к экранам: дофаминовый всплеск от мгновенного подтверждения транзакции в приложении затмевает адреналин очередей. Физика систем подтверждает: в плотной городской среде, как Петербург, потоки клиентов мигрируют к каналам с минимальным сопротивлением.

Финансисты называют это "трансформацией" сети — переходом к цифровым сервисам, где удалённые точки не фиксируются в статистике ЦБ из-за мобильности. В 2025 году по России закрылось около 1700 офисов, а Петербург вошёл в лидеры по сокращениям.

Число банковских отделений в Петербурге

По свежим данным Центробанка России, в феврале 2026 года в Северной столице работает 766 зарегистрированных отделений. Из них 20 — головные офисы, 23 — филиалы иногородних банков. Остальные — дополнительные офисы, которые банки часто группируют по одному адресу для разделения розницы и корпоратов.

Сокращение на 72 точки за год — не случайность, а часть общероссийского тренда: в 2025-м ликвидировано 1700 офисов по стране. Физика энтропии здесь работает на полную: неэффективные сети распадаются, уступая место компактным цифровым структурам. Петербург лидирует в топ-10 регионов по темпам закрытий, отражая урбанистическую динамику мегаполиса.

Параметр Значение Текущее число отделений (февраль 2026) 766 Сокращение за год 72 Головные офисы 20 Филиалы иногородних банков 23

Биохимия принятия решений подсказывает: в эпоху приложений стресс кортизола от визита в офис уступает серотонину удобства. Регулятор не учитывает "мобильные" точки, которые открывают и закрывают за день.

"Статистика ЦБ отражает неизбежный сдвиг: банки консолидируют ресурсы в цифру, где затраты на офисы становятся реликтом прошлого", — в беседе с Pravda. Ru рассказал банковский аналитик Алина Корнеева.

Почему банки сокращают сеть

Основная причина — "оптимизация", как называют финансисты трансформацию. Клиенты мигрируют в онлайн, снижая нагрузку на физические точки. Аренда в центре Петербурга, зарплаты персонала и коммуналка — это энтропийные потери, которые физика систем минимизирует через цифровизацию.

Антропология подтверждает: современный городской житель эволюционировал в "цифрового номада", где социальные связи переместились в чаты поддержки. Банки оставляют "флагманские" офисы для премиум-клиентов, а массу переводят в приложения с ИИ-консультантами.

В 2025 году рекордные 1700 закрытий по России — прямое следствие пандемийного ускорения. Цифровая трансформация снижает операционные расходы на 30-40 процентов.

Примеры закрытий от конкретных банков

Ак Барс Банк из Татарстана недавно закрыл ипотечный центр в Петербурге и отделение в Сосновом Бору Ленобласти. У банка осталось пять офисов в городе и один во Всеволожске. Объём ипотеки сократился вдвое до 0,6 млрд рублей, доля рынка — 0,01%.

Ранее Внешфинбанк из Краснодара полностью ушёл из региона, специализировавшись на монетах и депозитах. А МТС Банк в январе 2026 приобрёл 99,9% акций петербургского ЭКСИ-банка для консолидации ИТ и клиентской базы.

"Приобретения вроде МТС и ЭКСИ — классика оптимизации: объединение инфраструктуры снижает дублирование, высвобождая капитал для цифры", — поделился финансовым консультантом Кравцов Илья.

Переход к онлайн-услугам

Клиенты всё реже посещают офисы: 80% операций — через приложения. Биохимия удовольствия здесь ключева: мгновенная обратная связь высвобождает эндорфины, в отличие от ожидания в зале. Физика волн информации ускоряет транзакции в тысячи раз.

Банки трансформируют оставшиеся точки в "лайфстайл-хабы" — места для консультаций, а не рутины. Ипотечные центры, как у Ак Барс, уходят первыми из-за спада выдач.

Будущее — гибрид: минимальные сети плюс экосистемы. Антропология предсказывает: доверие перестроится вокруг персонализированных алгоритмов.

"Онлайн минимизирует трения в поведении клиентов, как в идеальной физической системе без потерь энергии", — объяснил финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о закрытии банковских отделений в Петербурге

Почему именно в Петербурге столько закрытий?

Высокая конкуренция, дорогие аренды и лидерство в цифровизации: петербуржцы активнее используют приложения, снижая нагрузку на офисы.

Влияет ли это на доступность услуг?

Нет: удалённые точки и банкоматы покрывают рутину, а сложные сделки мигрируют онлайн или в флагманы.

Что будет дальше с сетью банков?

Дальнейшая оптимизация — до 20-30% сокращений к 2027, с фокусом на премиум-точки и ИИ-сервисы.

Можно ли вернуть закрытые офисы?

Маловероятно: регулятор упростил типы точек, а рынок диктует цифру.