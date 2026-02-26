Банковские крепости рушатся: в Петербурге за год исчезло 72 отделения, сеть съёжилась до минимума

В Санкт-Петербурге за последний год закрылось 72 банковских отделения, по данным Центробанка России. Сейчас в городе зарегистрировано 766 таких точек — это минимум за последние годы. С января 2024 года, когда их было 902, сеть сократилась почти на 10 процентов. Этот процесс затрагивает не только розничных клиентов, но и корпоративный сектор, где банки оптимизируют расходы на аренду и персонал.
С антропологической точки зрения, банковские отделения эволюционировали из ритуальных святилищ доверия — мест, где кассир становился посредником в обмене ценностями общества. Сегодня биохимия поведения подталкивает нас к экранам: дофаминовый всплеск от мгновенного подтверждения транзакции в приложении затмевает адреналин очередей. Физика систем подтверждает: в плотной городской среде, как Петербург, потоки клиентов мигрируют к каналам с минимальным сопротивлением.
Финансисты называют это "трансформацией" сети — переходом к цифровым сервисам, где удалённые точки не фиксируются в статистике ЦБ из-за мобильности. В 2025 году по России закрылось около 1700 офисов, а Петербург вошёл в лидеры по сокращениям.
По свежим данным Центробанка России, в феврале 2026 года в Северной столице работает 766 зарегистрированных отделений. Из них 20 — головные офисы, 23 — филиалы иногородних банков. Остальные — дополнительные офисы, которые банки часто группируют по одному адресу для разделения розницы и корпоратов.
Сокращение на 72 точки за год — не случайность, а часть общероссийского тренда: в 2025-м ликвидировано 1700 офисов по стране. Физика энтропии здесь работает на полную: неэффективные сети распадаются, уступая место компактным цифровым структурам. Петербург лидирует в топ-10 регионов по темпам закрытий, отражая урбанистическую динамику мегаполиса.
|Параметр
|Значение
|Текущее число отделений (февраль 2026)
|766
|Сокращение за год
|72
|Головные офисы
|20
|Филиалы иногородних банков
|23
Биохимия принятия решений подсказывает: в эпоху приложений стресс кортизола от визита в офис уступает серотонину удобства. Регулятор не учитывает "мобильные" точки, которые открывают и закрывают за день.
"Статистика ЦБ отражает неизбежный сдвиг: банки консолидируют ресурсы в цифру, где затраты на офисы становятся реликтом прошлого", — в беседе с Pravda. Ru рассказал банковский аналитик Алина Корнеева.
Основная причина — "оптимизация", как называют финансисты трансформацию. Клиенты мигрируют в онлайн, снижая нагрузку на физические точки. Аренда в центре Петербурга, зарплаты персонала и коммуналка — это энтропийные потери, которые физика систем минимизирует через цифровизацию.
Антропология подтверждает: современный городской житель эволюционировал в "цифрового номада", где социальные связи переместились в чаты поддержки. Банки оставляют "флагманские" офисы для премиум-клиентов, а массу переводят в приложения с ИИ-консультантами.
В 2025 году рекордные 1700 закрытий по России — прямое следствие пандемийного ускорения. Цифровая трансформация снижает операционные расходы на 30-40 процентов.
Ак Барс Банк из Татарстана недавно закрыл ипотечный центр в Петербурге и отделение в Сосновом Бору Ленобласти. У банка осталось пять офисов в городе и один во Всеволожске. Объём ипотеки сократился вдвое до 0,6 млрд рублей, доля рынка — 0,01%.
Ранее Внешфинбанк из Краснодара полностью ушёл из региона, специализировавшись на монетах и депозитах. А МТС Банк в январе 2026 приобрёл 99,9% акций петербургского ЭКСИ-банка для консолидации ИТ и клиентской базы.
"Приобретения вроде МТС и ЭКСИ — классика оптимизации: объединение инфраструктуры снижает дублирование, высвобождая капитал для цифры", — поделился финансовым консультантом Кравцов Илья.
Клиенты всё реже посещают офисы: 80% операций — через приложения. Биохимия удовольствия здесь ключева: мгновенная обратная связь высвобождает эндорфины, в отличие от ожидания в зале. Физика волн информации ускоряет транзакции в тысячи раз.
Банки трансформируют оставшиеся точки в "лайфстайл-хабы" — места для консультаций, а не рутины. Ипотечные центры, как у Ак Барс, уходят первыми из-за спада выдач.
Будущее — гибрид: минимальные сети плюс экосистемы. Антропология предсказывает: доверие перестроится вокруг персонализированных алгоритмов.
"Онлайн минимизирует трения в поведении клиентов, как в идеальной физической системе без потерь энергии", — объяснил финансовый аналитик Никита Волков.
Высокая конкуренция, дорогие аренды и лидерство в цифровизации: петербуржцы активнее используют приложения, снижая нагрузку на офисы.
Нет: удалённые точки и банкоматы покрывают рутину, а сложные сделки мигрируют онлайн или в флагманы.
Дальнейшая оптимизация — до 20-30% сокращений к 2027, с фокусом на премиум-точки и ИИ-сервисы.
Маловероятно: регулятор упростил типы точек, а рынок диктует цифру.
Владельцы домов массово меняют сплошной профлист на "дышащую" шахматку. Новая технология штакетника неожиданно стала главным защитником здоровья растений.