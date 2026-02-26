Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Промышленность набирает обороты как паровоз: рост на 18,2% вывел Хабаровский край в лидеры Дальнего Востока

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Хабаровский край завершил 2025 год с уверенным экономическим подъемом, который обещает продолжиться в 2026-м. Низкий уровень безработицы, рост в ключевых отраслях и оптимизация производства создают основу для стабильности. Министр экономического развития края Николай Дубинин на заседании президиума правительства отметил, что регион не только держит темпы, но и опережает общероссийские показатели по ряду позиций.

Хабаровск, Хабаровский утёс
Фото: Национальный туристический портал
Хабаровск, Хабаровский утёс

Дефицит кадров здесь — не проблема занятости, а признак спроса на рабочую силу. В крае внедряют меры для повышения эффективности, чтобы предприятия производили больше с меньшим числом сотрудников. Это позволяет сохранять баланс между развитием и социальными гарантиями.

Положительная динамика видна в промышленности, торговле и малом бизнесе. Такие результаты помогают краю выполнять задачи, поставленные Указом Президента РФ № 1014.

Уровень безработицы остается низким

На 13 февраля 2026 года в Хабаровском крае зарегистрировано всего 1,25 тысячи безработных при 23,2 тысячи вакансий. Уровень безработицы — 0,18%, один из самых низких в России. Такая картина говорит о переизбытке рабочих мест, а не о недостатке возможностей.

Дефицит кадров ощущают многие предприятия, особенно в промышленности и логистике. Чтобы справиться с этим, край активно реализует национальный проект "Производительность труда". Он помогает оптимизировать рабочие процессы, повышая выпуск продукции без найма дополнительных сотрудников.

"Низкая безработица — это сигнал перегретого рынка труда, где спрос на специалистов опережает предложение, что стимулирует рост зарплат и миграцию кадров", — в беседе с Pravda.Ru поделилась экономист по рынку труда Ирина Костина.

Министерство экономического развития края планирует расширить проект на все сектора, чтобы сохранить низкий уровень безработицы на весь год.

Показатель Значение на 13.02.2026
Безработных 1,25 тыс. человек
Вакансий 23,2 тыс.
Уровень безработицы 0,18%

Рост в промышленности и добыче

В 2025 году промышленное производство в крае выросло на 18,2%. Основной вклад внесли добыча полезных ископаемых, металлических руд и угля, а также обрабатывающая промышленность, авиастроение, строительство и энергетика.

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым отраслям поднялся на 9%. Грузооборот транспорта достиг 103,1%, что отражает активность в логистике и экспорте. Эти показатели подкрепляют устойчивость края как промышленного хаба на Дальнем Востоке.

"Рост ВВП за счет добычи и переработки — классический эффект мультипликатора, где каждый рубль в сырье генерирует цепочку добавленной стоимости в смежных секторах", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Показатель Рост в 2025 году
ВРП 102,6%
Промышленное производство +18,2%
Грузооборот транспорта 103,1%

Металлургия и энергетика также внесли вклад, обеспечивая базу для дальнейшего расширения.

Динамика торговли и услуг

Розничная торговля выросла на 2,4%, а сфера услуг, транспорт и финансы показывают положительную динамику. Производство сельхозпродукции удержано на уровне прошлого года — 100%. Это создает равновесие между городскими и сельскими районами края.

Сфера услуг адаптируется к сезонным колебаниям, сохраняя занятость. Рост в финансах отражает доверие бизнеса к региону и приток инвестиций.

Малый и средний бизнес показывает рост

Количество субъектов МСБ на февраль 2026 года — 55,1 тысячи (+3,6% к 2025-му). Выручка за 2025 год — 102%, за январь 2026-го — 105,4%. Численность работников — 120,1 тысячи человек.

Несмотря на снижение в пассажиропотоке и инвестициях из-за завершения проектов, общая деловая активность растет. Сокращение ООО компенсируется ростом индивидуальных предпринимателей.

"Динамика МСБ — индикатор здоровья экономики на микроуровне, где малые компании генерируют гибкость и инновации для крупных отраслей", — рассказал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прогноз развития на 2026 год

Темп роста ВРП ожидается на уровне 102%. Край выполняет все цели Указа №1014, опережая среднероссийские показатели. Проект "Производительность труда" охватит больше предприятий.

Сохранение роста в добыче, торговле и МСБ позволит краю оставаться лидером на Дальнем Востоке. Низкая безработица и дефицит кадров станут драйверами повышения эффективности.

Ответы на популярные вопросы об экономике Хабаровского края

Почему безработица такая низкая?

Из-за высокого спроса на кадры в промышленности и логистике — вакансий в 18 раз больше безработных. Проект "Производительность труда" помогает справляться без массового найма.

Какой рост ВРП ожидается в 2026 году?

Прогноз — 102%, продолжение тренда 2025 года (102,6%). Это обеспечит промышленность и услуги.

Что с малым бизнесом?

Рост выручки и числа фирм, несмотря на коррекцию после крупных проектов. Сектор остается двигателем занятости.

Экспертная проверка: экономист по рынку труда Ирина Костина, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
безработица дальний восток промышленность экономика россии хабаровский край
