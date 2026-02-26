Промышленность набирает обороты как паровоз: рост на 18,2% вывел Хабаровский край в лидеры Дальнего Востока

Хабаровский край завершил 2025 год с уверенным экономическим подъемом, который обещает продолжиться в 2026-м. Низкий уровень безработицы, рост в ключевых отраслях и оптимизация производства создают основу для стабильности. Министр экономического развития края Николай Дубинин на заседании президиума правительства отметил, что регион не только держит темпы, но и опережает общероссийские показатели по ряду позиций.
Дефицит кадров здесь — не проблема занятости, а признак спроса на рабочую силу. В крае внедряют меры для повышения эффективности, чтобы предприятия производили больше с меньшим числом сотрудников. Это позволяет сохранять баланс между развитием и социальными гарантиями.
Положительная динамика видна в промышленности, торговле и малом бизнесе. Такие результаты помогают краю выполнять задачи, поставленные Указом Президента РФ № 1014.
На 13 февраля 2026 года в Хабаровском крае зарегистрировано всего 1,25 тысячи безработных при 23,2 тысячи вакансий. Уровень безработицы — 0,18%, один из самых низких в России. Такая картина говорит о переизбытке рабочих мест, а не о недостатке возможностей.
Дефицит кадров ощущают многие предприятия, особенно в промышленности и логистике. Чтобы справиться с этим, край активно реализует национальный проект "Производительность труда". Он помогает оптимизировать рабочие процессы, повышая выпуск продукции без найма дополнительных сотрудников.
"Низкая безработица — это сигнал перегретого рынка труда, где спрос на специалистов опережает предложение, что стимулирует рост зарплат и миграцию кадров", — в беседе с Pravda.Ru поделилась экономист по рынку труда Ирина Костина.
Министерство экономического развития края планирует расширить проект на все сектора, чтобы сохранить низкий уровень безработицы на весь год.
|Показатель
|Значение на 13.02.2026
|Безработных
|1,25 тыс. человек
|Вакансий
|23,2 тыс.
|Уровень безработицы
|0,18%
В 2025 году промышленное производство в крае выросло на 18,2%. Основной вклад внесли добыча полезных ископаемых, металлических руд и угля, а также обрабатывающая промышленность, авиастроение, строительство и энергетика.
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым отраслям поднялся на 9%. Грузооборот транспорта достиг 103,1%, что отражает активность в логистике и экспорте. Эти показатели подкрепляют устойчивость края как промышленного хаба на Дальнем Востоке.
"Рост ВВП за счет добычи и переработки — классический эффект мультипликатора, где каждый рубль в сырье генерирует цепочку добавленной стоимости в смежных секторах", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил макроэкономист Артём Логинов.
|Показатель
|Рост в 2025 году
|ВРП
|102,6%
|Промышленное производство
|+18,2%
|Грузооборот транспорта
|103,1%
Металлургия и энергетика также внесли вклад, обеспечивая базу для дальнейшего расширения.
Розничная торговля выросла на 2,4%, а сфера услуг, транспорт и финансы показывают положительную динамику. Производство сельхозпродукции удержано на уровне прошлого года — 100%. Это создает равновесие между городскими и сельскими районами края.
Сфера услуг адаптируется к сезонным колебаниям, сохраняя занятость. Рост в финансах отражает доверие бизнеса к региону и приток инвестиций.
Количество субъектов МСБ на февраль 2026 года — 55,1 тысячи (+3,6% к 2025-му). Выручка за 2025 год — 102%, за январь 2026-го — 105,4%. Численность работников — 120,1 тысячи человек.
Несмотря на снижение в пассажиропотоке и инвестициях из-за завершения проектов, общая деловая активность растет. Сокращение ООО компенсируется ростом индивидуальных предпринимателей.
"Динамика МСБ — индикатор здоровья экономики на микроуровне, где малые компании генерируют гибкость и инновации для крупных отраслей", — рассказал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Темп роста ВРП ожидается на уровне 102%. Край выполняет все цели Указа №1014, опережая среднероссийские показатели. Проект "Производительность труда" охватит больше предприятий.
Сохранение роста в добыче, торговле и МСБ позволит краю оставаться лидером на Дальнем Востоке. Низкая безработица и дефицит кадров станут драйверами повышения эффективности.
Из-за высокого спроса на кадры в промышленности и логистике — вакансий в 18 раз больше безработных. Проект "Производительность труда" помогает справляться без массового найма.
Прогноз — 102%, продолжение тренда 2025 года (102,6%). Это обеспечит промышленность и услуги.
Рост выручки и числа фирм, несмотря на коррекцию после крупных проектов. Сектор остается двигателем занятости.
