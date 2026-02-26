Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Рыбопромышленный комплекс Камчатского края подвел итоги 2025 года: предприятия региона увеличили поставки качественной рыбопродукции на внутренний рынок. В крупные сети вроде Вкусвилл, Глобус, Перекресток и Лента ушло более 6600 тонн продукции. Это не просто цифры — это миллионы порций еды, богатой полезными веществами.

Лосось
Фото: flickr.com by Razvan Orendovici, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лосось

Камчатская рыба, выловленная в чистых водах Тихого океана, содержит высокие дозы омега-3 жирных кислот. Биохимия объясняет: эти кислоты, такие как EPA и DHA, стабилизируют клеточные мембраны, снижают воспаления и поддерживают мозг. Антропологи отмечают, что народы Севера, включая коряков Камчатки, веками питались рыбой, что обеспечивало их здоровье в суровом климате.

Губернатор края акцентирует на переработке: власти ориентируют потоки на отечественный рынок, чтобы рыбаки не только осваивали квоты, но и обеспечивали страну продуктом. Крупные компании откликаются, сохраняя рабочие места и налоговую базу.

Итоги поставок за год

В 2025 году камчатские рыбаки усилили фокус на внутренний рынок. Более 6600 тонн продукции ушло в федеральные сети. Это часть стратегии продовольственной безопасности: регион, лидер по лососевым, обеспечивает страну свежей рыбой.

Флагманы отрасли, такие как Океанрыбфлот, внесли основной вклад. «Власти ведут системную работу по ориентации потоков на отечественный рынок. Рыбаки должны обеспечивать продовольствием жителей страны», — отметил министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский.

Показатель Значение
Поставки в сети Более 6600 тонн
Общий вклад Океанрыбфлот 51 тысяча тонн
Налоги и взносы Свыше 5 млрд рублей

Такие объемы формируют надежную базу для экономики Камчатского края.

"Поставки камчатской рыбы укрепляют продовольственную безопасность и стимулируют рост ВВП региона за счет налогов", — в разговоре с Pravda.Ru поделился макроэкономист Артём Логинов.

Что делает Океанрыбфлот

Крупнейшее предприятие края отгрузило почти 51 тысячу тонн на внутренний рынок. Компания сохраняет лидерство среди налогоплательщиков: перечислено свыше 5 миллиардов рублей. Это обеспечивает рабочие места и развитие инфраструктуры.

«Продовольственная безопасность — ежедневная работа. Это миллионы порций здоровой еды, уверенность экипажей и вклад в Камчатку», — подчеркнул гендиректор Евгений Новоселов. Физика помогает: шоковая заморозка при -40°C сохраняет структуру белков, делая продукт свежим даже после тысяч километров.

Биохимия добавляет: минтай и лосось богаты протеинами, которые легко усваиваются, поддерживая мышечную массу.

"Такие налоговые поступления от рыбаков усиливают бюджет и снижают риски проверок", — объяснил юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Почему камчатская рыba полезна

Рыба из холодных вод Тихого океана — источник омега-3. Эти кислоты снижают холестерин, улучшают кровоток и защищают сердце. Биохимически они ингибируют воспалительные цитокины.

Антропология подтверждает: коренные жители Камчатки, потребляя до 1 кг рыбы в день, имеют низкий риск сердечных болезней. Физика молекул: ненасыщенные связи омега-3 обеспечивают текучесть мембран клеток мозга.

Компонент Польза
Омега-3 (EPA/DHA) Здоровье сердца и мозга
Протеины Мышечная масса
Витамин D Иммунитет

Регулярное потребление — ключ к долголетию.

Задачи по переработке

Губернатор требует роста доли внутренней переработки. Это создаст ценность: от филе до консерпов. Квоты осваиваются эффективно, флот обновляется.

Переработка сохраняет питательные вещества: физика вакуумной упаковки предотвращает окисление жиров. Антропологически это возвращает к традициям, где вся рыба использовалась.

"Увеличение переработки повысит прибыль и инвестиции в регион", — рассказал финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о камчатской рыбной продукции

Сколько рыбы добывают на Камчатке?

Регион — лидер по лососевым: в 2025 году квоты превысили 200 тысяч тонн. Это 30% от общероссийского вылова.

Фокус на устойчивость: наука мониторит путины, чтобы не истощить запасы.

Как сохранить свежесть при доставке?

Шоковая заморозка при сверхнизких температурах фиксирует белки. Биохимия: миозин не денатурирует.

Логистика рефрижераторами обеспечивает качество в сетях.

Почему акцент на внутренний рынок?

Продовольственная безопасность: рыба — стратегический продукт. Это рабочие места и налоги.

Государство стимулирует через льготы.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по налоговому праву Денис Прохоров, финансовый консультант Кравцов Илья.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы камчатка
