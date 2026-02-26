Центр не вмещает потоки: закрытые отделения Улан-Удэ загоняют 70 тысяч в главпочтамт с очередями

В Улан-Удэ, где ритм жизни пульсирует в такт байкальским ветрам, почтовые отделения всегда были больше, чем пунктами выдачи. Они — антропологические оазисы, где переплетаются нити повседневных ритуалов: оплата счетов, получение пенсий, обмен новостями. Закрытие нескольких из них затронуло 70 тысяч жителей отдаленных микрорайонов, превратив рутинные дела в эпические путешествия через городские просторы.

Фото: commons.wikimedia.org by Dickelbers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Почтовый ящик "Почты России" в Москве

Физика расстояний здесь играет ключевую роль: от Шишковки до центра — километры асфальта, где каждый шаг усиливает трение усталости. Биохимия добавляет драмы — рост кортизола от очередей и неудобств подрывает равновесие организма. Депутат Народного Хурала Вадим Бредний поднял тревогу на сессии 26 февраля, требуя остановить процесс.

Это не просто локальный инцидент, а зеркало системных вызовов: низкие зарплаты почтальонов в 20 тысяч рублей при рыночных реалиях приводят к кадровому кризису, а обещания властей о сохранении сети трещат по швам.

Какие почтовые отделения закрыли в Улан-Удэ

Массовое закрытие почтовых точек в Улан-Удэ началось в начале 2026 года. Одним из первых ушло отделение №24 на улице Чертенкова, 51 — 5 февраля. Ранее закрылись точки в микрорайонах Шишковка, Аршан и Стеклозавод (включая №4). С 1 августа 2025 года не работает №10 на улице Гагарина.

Эти отделения обслуживали не только корреспонденцию, но и госуслуги: выплаты, оплату коммуналки, доставку посылок. Теперь потоки перенаправлены в центр, где Главпочтамт с 8 окнами не справляется.

Причины — кадровый дефицит: зарплаты в два раза ниже рынка, что приводит к увольнениям и остановке работы.

Отделение Дата закрытия Чертенкова, 51 (№24) 5 февраля 2026 Гагарина №10 1 августа 2025 Стеклозавод №4 Ранее Шишковка Недавно

Какие районы Улан-Удэ пострадали

Больше всего досталось периферии: Шишковка, Аршан, Стеклозавод, Дивизионная, Левый берег. Эти микрорайоны — густонаселенные анклавы на окраинах Улан-Удэ, где до центра 4–12 км. Жители — пенсионеры, семьи с детьми, маломобильные группы.

Физика урбанистики проявляется в барьерах: общественный транспорт не всегда удобен, пешком — утомительно. Антропологически почта была центром локальных сетей, теперь разорванных.

Общее число пострадавших — 70 тысяч, или заметная доля населения столицы Бурятии.

Какие проблемы создают закрытия для жителей

Без почты жители теряют удобный доступ к пенсиям, посылкам, оплате ЖКХ. Пенсионеры часами стоят в очередях центра, рискуя здоровьем — биохимия стресса здесь налицо: адреналин и кортизол нарушают сон и иммунитет.

Особо уязвимы участники СВО и их семьи, которым нужны документы и выплаты. Предлагают еженедельные выезды, но это паллиатив.

"Оплата коммуналки через почту остается основным каналом для тысяч пенсионеров в отдаленных районах, закрытия нарушат ритм платежей и приведут к долгам", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил эксперт по тарифам ЖКХ, специалист по структуре платежей и тарифному регулированию Рабов Артём.

Что сказал депутат Вадим Бредний

На 16-й сессии Народного Хурала 26 февраля Бредний заявил: закрытия нарушают Конституцию, гарантирующую госуслуги. "Граждане, пенсионеры, инвалиды едут в центр, мучаясь с письмами и посылками".

Он обратился в прокуратуру по Чертенкова, 51 — идет проверка. Почта ответила: "Дайте людей". Бредний требует системных мер.

"Закрытия отделений — прямое нарушение прав потребителей на доступные услуги, государство обязано вмешаться", — поделился юрист по защите прав потребителей (маркетплейсы, услуги) Татьяна Федорова.

Реакция властей Бурятии

Глава республики Алексей Цыденов назвал действия "необоснованными" и поручил сохранить отделения в густонаселенных зонах. В ноябре 2025 Хурал дал налоговые льготы Почте до 2030 при сохранении сети — но обещания не выполняют.

Прокурор Михаил Филичев начал надзор. Возможна интеграция с МФЦ для доплат и сохранения.

"Кризис Почты России — следствие неэффективного менеджмента, требует вмешательства на федеральном уровне", — подметил макроэкономист (инфляция, ставка, ВВП) Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о закрытии почтовых отделений в Улан-Удэ

Почему закрывают отделения Почты России?

Основная причина — кадровый голод из-за низких зарплат (20 тыс. руб.), что приводит к убыткам и оптимизации сети.

Сколько жителей пострадало?

Около 70 тысяч в Шишковке, Стеклозаводе и других районах.

Что делать жителям без почты?

Использовать МФЦ, онлайн-сервисы или ездить в центр. Власти обещают меры.

Будут ли открывать заново?

Прокуратура проверяет, Цыденов требует сохранения — возможны компромиссы с МФЦ.

Читайте также