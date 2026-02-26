Черные пласты Кузбасса сжимаются: добыча угля сократилась на семь процентов с начала года

Кузбасс, сердце российской угледобычи, где под толщей земли хранятся окаменевшие воспоминания древних лесов, начинает 2026 год с неожиданного спада. В январе регион произвел 15,8 миллиона тонн черного топлива — на семь процентов меньше, чем год назад. Это не просто цифры: за ними физика давления пород, биохимия разложения органики миллионы лет назад и антропология сообществ, чья жизнь ритмически пульсирует под землей.

Фото: commons.wikimedia.org by Lirons1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уголь

Переработка сократилась на 7,9 процента до 11,9 миллиона тонн, а отгрузка — на 9,8 процента до 14 миллионов. Экспорт в восточном направлении упал на 15,5 процента. Шахтеры, чьи мускулы закалены гравитацией и трением комбайнов, видят рост зарплат на три процента — до 120,4 тысячи рублей, — но теряют места: минус четыре тысячи человек.

Этот тренд отражает глобальные сдвиги: от логистики вагонов до спроса в Азии. Уголь, энергия прошлого, сталкивается с физикой новых энергоносителей, где квантовая эффективность солнца и ветра меняет правила игры.

Что упало в январе 2026 года

Добыча угля в Кузбассе стартовала с минуса: 15,8 миллиона тонн против 17 миллионов годом ранее. Физика процесса проста — комбайны режают пласты под огромным давлением, но рынок диктует темп. Министерство угольной промышленности региона подтверждает: переработка составила 11,9 миллиона тонн, или 81,5 процента от добычи.

Отгрузка во все направления — 14 миллионов тонн. Экспорт на восток сократился до 8,2 миллиона. Это как цепная реакция: меньше вагонов РЖД, меньше тоннажа в портах. Биохимия угля, где углерод из древних торфяников сжат временем, теперь ждет новых путей.

Показатель Январь 2026 / изменение Добыча 15,8 млн т (-7%) Переработка 11,9 млн т (-7,9%) Отгрузка 14 млн т (-9,8%)

Данные подчеркивают системный характер спада. Антропология труда здесь — поколения шахтеров, адаптирующиеся к переменам, как эволюция видов под давлением среды.

"Спад добычи — результат логистических узких мест и падения цен, но консервация убыточных шахт очищает отрасль от балласта", — в беседе с Pravda.Ru поделился макроэкономист Артём Логинов.

Почему добыча пошла вниз

Кризис зреет давно: санкции усложнили экспорт в Европу, Китай накопил запасы из-за мягкой зимы. Логистика — физика трения вагонов на рельсах — тормозит: недогруз 2,4 миллиона тонн. Себестоимость растет, цены падают, компании консервируют шахты.

Геология Кузбасса богата пластами, но не все рентабельны под текущими условиями. Биохимия образования угля — медленный танец молекул под землей — контрастирует с быстрым рынком, где спрос диктует квантовая неопределенность будущего.

Малые предприятия страдают больше: из 150 компаний 30 в "красной зоне". Антропология региона — шахтерские города, где идентичность связана с лампой и забоем.

Переработка и отгрузка топлива

Обогащение угля — процесс, где физика сепарации по плотности отделяет ценное от породы, — сократилось синхронно с добычей. 11,9 миллиона тонн — это 81,5 процента выработки. Отгрузка на 1,5 миллиона меньше: РЖД держит соглашение на 60 миллионов на восток в год, но январь показал пробуксовку.

Экспорт — 8,2 миллиона тонн, вниз на 15,5 процентов. Порты демпингуют, стивидоры конкурируют. Внутренний рынок поглощает меньше из-за перехода на газ и возобновляемые источники.

Направление Январь 2026 / изменение Экспорт 8,2 млн т (-15,5%) Общая отгрузка 14 млн т (-9,8%)

Зарплаты шахтеров и рабочие места

Средняя зарплата в добыче и переработке — 120,4 тысячи рублей, плюс три процента. Но численность — 87,2 тысячи, минус четыре тысячи. Не включая вспомогательные службы. Антропология: семьи шахтеров мигрируют, сообщества эволюционируют, теряя традиционные роли.

Физика труда тяжелая: вибрация, пыль, гравитация. Рост зарплат — компенсация рискам, но сокращение штата отражает автоматизацию и кризис.

"Сокращение рабочих мест — неизбежный эффект оптимизации, но рынок труда адаптируется через переобучение", — в разговоре с Pravda.Ru объяснила экономист по рынку труда Ирина Костина.

Регион ищет баланс: поддержка от властей, диверсификация.

Что ждет отрасль дальше

Прогноз: до 196,8 миллиона тонн в год, плюс 6,1 миллиона к 2025. Соглашение с РЖД — 60 миллионов на восток. Экспорт — 117 миллионов. Меры: налоговые льготы до марта 2026, продление поддержки.

Переход: глубокая переработка, новые регионы. Физика будущего — гибрид энергии, где уголь сосуществует с зеленой.

"Несмотря на спад, экспорт на восток стабилизирует отрасль в 2026-м", — отметил финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о добыче угля в Кузбассе

Почему добыча упала именно в январе?

Мягкая зима в Китае снизила спрос, логистика подтормозила из-за праздников и дефицита вагонов. Плюс накопленные запасы покупателей.

Влияет ли это на цены угля?

Да, низкий спрос давит на котировки, повышая себестоимость для компаний. Но внутренний рынок стабилен.

Что с рабочими местами дальше?

Сокращения продолжатся на убыточных объектах, но власти обещают переобучение и поддержку.

Вырастет ли добыча в 2026 году?

Прогноз оптимистичный: плюс три процента при выполнении экспортных планов.

Как санкции бьют по отрасли?

Переориентация на Азию удалась частично, логистика подорожала, Европа закрыта.

Читайте также