Кузбасс, сердце российской угледобычи, где под толщей земли хранятся окаменевшие воспоминания древних лесов, начинает 2026 год с неожиданного спада. В январе регион произвел 15,8 миллиона тонн черного топлива — на семь процентов меньше, чем год назад. Это не просто цифры: за ними физика давления пород, биохимия разложения органики миллионы лет назад и антропология сообществ, чья жизнь ритмически пульсирует под землей.
Переработка сократилась на 7,9 процента до 11,9 миллиона тонн, а отгрузка — на 9,8 процента до 14 миллионов. Экспорт в восточном направлении упал на 15,5 процента. Шахтеры, чьи мускулы закалены гравитацией и трением комбайнов, видят рост зарплат на три процента — до 120,4 тысячи рублей, — но теряют места: минус четыре тысячи человек.
Этот тренд отражает глобальные сдвиги: от логистики вагонов до спроса в Азии. Уголь, энергия прошлого, сталкивается с физикой новых энергоносителей, где квантовая эффективность солнца и ветра меняет правила игры.
Добыча угля в Кузбассе стартовала с минуса: 15,8 миллиона тонн против 17 миллионов годом ранее. Физика процесса проста — комбайны режают пласты под огромным давлением, но рынок диктует темп. Министерство угольной промышленности региона подтверждает: переработка составила 11,9 миллиона тонн, или 81,5 процента от добычи.
Отгрузка во все направления — 14 миллионов тонн. Экспорт на восток сократился до 8,2 миллиона. Это как цепная реакция: меньше вагонов РЖД, меньше тоннажа в портах. Биохимия угля, где углерод из древних торфяников сжат временем, теперь ждет новых путей.
|Показатель
|Январь 2026 / изменение
|Добыча
|15,8 млн т (-7%)
|Переработка
|11,9 млн т (-7,9%)
|Отгрузка
|14 млн т (-9,8%)
Данные подчеркивают системный характер спада. Антропология труда здесь — поколения шахтеров, адаптирующиеся к переменам, как эволюция видов под давлением среды.
"Спад добычи — результат логистических узких мест и падения цен, но консервация убыточных шахт очищает отрасль от балласта", — в беседе с Pravda.Ru поделился макроэкономист Артём Логинов.
Кризис зреет давно: санкции усложнили экспорт в Европу, Китай накопил запасы из-за мягкой зимы. Логистика — физика трения вагонов на рельсах — тормозит: недогруз 2,4 миллиона тонн. Себестоимость растет, цены падают, компании консервируют шахты.
Геология Кузбасса богата пластами, но не все рентабельны под текущими условиями. Биохимия образования угля — медленный танец молекул под землей — контрастирует с быстрым рынком, где спрос диктует квантовая неопределенность будущего.
Малые предприятия страдают больше: из 150 компаний 30 в "красной зоне". Антропология региона — шахтерские города, где идентичность связана с лампой и забоем.
Обогащение угля — процесс, где физика сепарации по плотности отделяет ценное от породы, — сократилось синхронно с добычей. 11,9 миллиона тонн — это 81,5 процента выработки. Отгрузка на 1,5 миллиона меньше: РЖД держит соглашение на 60 миллионов на восток в год, но январь показал пробуксовку.
Экспорт — 8,2 миллиона тонн, вниз на 15,5 процентов. Порты демпингуют, стивидоры конкурируют. Внутренний рынок поглощает меньше из-за перехода на газ и возобновляемые источники.
|Направление
|Январь 2026 / изменение
|Экспорт
|8,2 млн т (-15,5%)
|Общая отгрузка
|14 млн т (-9,8%)
Средняя зарплата в добыче и переработке — 120,4 тысячи рублей, плюс три процента. Но численность — 87,2 тысячи, минус четыре тысячи. Не включая вспомогательные службы. Антропология: семьи шахтеров мигрируют, сообщества эволюционируют, теряя традиционные роли.
Физика труда тяжелая: вибрация, пыль, гравитация. Рост зарплат — компенсация рискам, но сокращение штата отражает автоматизацию и кризис.
"Сокращение рабочих мест — неизбежный эффект оптимизации, но рынок труда адаптируется через переобучение", — в разговоре с Pravda.Ru объяснила экономист по рынку труда Ирина Костина.
Регион ищет баланс: поддержка от властей, диверсификация.
Прогноз: до 196,8 миллиона тонн в год, плюс 6,1 миллиона к 2025. Соглашение с РЖД — 60 миллионов на восток. Экспорт — 117 миллионов. Меры: налоговые льготы до марта 2026, продление поддержки.
Переход: глубокая переработка, новые регионы. Физика будущего — гибрид энергии, где уголь сосуществует с зеленой.
"Несмотря на спад, экспорт на восток стабилизирует отрасль в 2026-м", — отметил финансовый консультант Кравцов Илья.
Мягкая зима в Китае снизила спрос, логистика подтормозила из-за праздников и дефицита вагонов. Плюс накопленные запасы покупателей.
Да, низкий спрос давит на котировки, повышая себестоимость для компаний. Но внутренний рынок стабилен.
Сокращения продолжатся на убыточных объектах, но власти обещают переобучение и поддержку.
Прогноз оптимистичный: плюс три процента при выполнении экспортных планов.
Переориентация на Азию удалась частично, логистика подорожала, Европа закрыта.
Владельцы домов массово меняют сплошной профлист на "дышащую" шахматку. Новая технология штакетника неожиданно стала главным защитником здоровья растений.