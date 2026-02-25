Миллиарды из заморозки оживились: остатки бюджета Рязанской области направили на школы и больницы

Рязанская областная Дума 25 февраля 2026 года приняла закон о корректировке бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Это решение позволяет оперативно направить накопленные средства на ключевые нужды жителей. Общий объем расходов вырастет с 127,1 миллиарда до 131,4 миллиарда рублей, а дефицит увеличится с 4,5 миллиарда до 8,8 миллиарда рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Максим шанин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рязанский Кремль

Остатки на едином счете областного бюджета на начало года составили значительную сумму. Часть из них пойдет на социальные нужды, строительство школ и больниц, модернизацию инфраструктуры. Такие шаги помогают поддерживать качество жизни в Рязанской области.

Изменения отражают приоритеты властей: образование, здоровье, спорт и поддержка участников специальной военной операции. Глава министерства финансов Марина Наумова отметила, что остатки распределяют почти полностью, надеясь на дополнительные доходы.

Остатки на начало года

На едином счете областного бюджета накопилось 6 миллиардов 699 миллионов рублей остатков. Из них 4 миллиарда 312 миллионов направят на первоочередные социальные расходы, включая строительство и ремонт объектов. Еще 2 миллиарда 387 тысяч рублей пойдут на замещение рыночных займов, что снизит зависимость от внешних кредитов.

Такое распределение помогает стабилизировать финансы региона. В прошлом и текущем годах остатки были меньше, но сейчас их используют эффективно. Это стандартная практика для бюджетов субъектов РФ.

Направление Сумма, руб. Социальные расходы 4 312 000 000 Замещение займов 2 387 000

Рост расходов и дефицита

Расходы казны вырастут на 4,3 миллиарда рублей — до 131,4 миллиарда. Дефицит увеличится до 8,8 миллиарда, что связано с дополнительным финансированием приоритетных сфер. Доходы остаются на уровне 122,6 миллиарда рублей на 2026 год.

Такие корректировки типичны для регионов с растущими нуждами. Они позволяют оперативно реагировать на вызовы, сохраняя баланс.

Деньги на образование

На строительство образовательных объектов выделено 690 миллионов рублей. Из них 576 миллионов — на школу для одаренных детей в Рязани, 94 миллиона — на спортзал Михайловской школы-интерната. Это укрепит базу для талантливой молодежи.

Инвестиции в образование окупаются через годы: антропология показывает, что качественное обучение формирует устойчивые социальные связи в сообществе.

"Распределение средств на школы — это долгосрочная инвестиция в человеческий капитал региона, которая напрямую влияет на демографию и экономику", — в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый консультант Кравцов Илья.

Поддержка здравоохранения

Здравоохранению достанется 382 миллиона рублей: 300 миллионов на лекарства, остальное — на оборудование клиник. Биохимия подчеркивает роль timely поставок медикаментов в поддержании метаболизма пациентов.

Укрепление базы больниц снижает нагрузку на систему, повышая доступность услуг для жителей.

Направление Сумма, руб. Лекарства 300 000 000 Оборудование 82 000 000

Коммунальная инфраструктура и благоустройство

344 миллиона рублей уйдут на модернизацию коммуналки, 100 миллионов — на дворы. Физика потоков в сетях объясняет, почему обновление труб снижает потери энергии.

Благоустройство дворов улучшает антропологические связи соседей, делая пространство уютным.

Спорт, инвестиции и культура

169,5 миллиона на спорт: 71,3 миллиона на "умную" площадку, 98 миллионов — на спортсменов. 124 миллиона — на ж/д пути в индустриальном парке "Рязанский". 114,4 миллиона завершат культурные объекты.

"Инвестиции в инфраструктуру повышают привлекательность для бизнеса, стимулируя рост ВВП региона", — в разговоре с Pravda.Ru поделился бухгалтер Наталья Громова.

Эти траты сочетают физическую активность с экономическим развитием.

Непрограммные расходы и дороги

1 миллиард 112 миллионов на непрограммные нужды: 800 миллионов — поощрения участникам СВО, 100 миллионов — за помощь в наборе контрактников. 4 миллиона 883 тысячи — остатки дорожного фонда на дороги.

"Такие расходы требуют строгого контроля, чтобы средства дошли до адресатов без потерь", — объяснил аудитор Павел Никитин.

Долг и резервный фонд

Обслуживание долга сократится на 242 миллиона за счет собственных средств. Они пойдут в резерв на непредвиденные случаи.

Что говорит глава минфина

Марина Наумова отметила: остатки меньше прошлых лет, но распределены почти все. Есть еще социальные нужды, ждут допдоходов. Ее доклад доступен на сайте минфина.

Ответы на популярные вопросы о бюджете Рязанской области

Почему дефицит вырос?

Из-за допфинансирования образования, здоровья и инфраструктуры. Это временно, с расчетом на рост доходов.

Куда пойдут деньги на СВО?

800 миллионов — поощрения рязанцам-участникам, 100 миллионов — за содействие в наборе контрактников.

Влияют ли изменения на налоги?

Нет, фокус на остатках и оптимизации долгов. Налоги не меняются.