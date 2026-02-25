Гусеницы распределяют вес легче лыж: ТМ-140 покоряет снега Якутии давлением в 0,22 кг/см²

В бескрайних просторах Якутии, где снежные целины и вечная мерзлота создают естественный барьер для любой техники, гусеничный вездеход ТМ-140 открывает новые горизонты для геологоразведки. Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех отгрузил первую машину 2026 года Хабаровскому геологоразведочному предприятию "ОГК Групп". Эта мощная конструкция не просто преодолевает препятствия — она воплощает принципы физики распределения нагрузки, позволяя человеку покорять Арктику с грацией, достойной природных адаптаций.

Фото: kmz.ru by Курганмашзавод, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гусеничный плавающий вездеход ТМ-140

Физика здесь играет ключевую роль: широкие гусеницы снижают удельное давление на грунт до 0,22 кг/см², что сравнимо с лыжами эскимосов по снегу. Антропология выживания в экстремальных широтах подсказывает, почему такая машина незаменима — она продлевает автономию человека в условиях, где тело тратит вдесятеро больше энергии на терморегуляцию. ТМ-140 с грузоподъемностью 4 тонны и запасом хода до 870 км становится продолжением человеческого тела в гармонии с суровой природой Сибири.

От кабине на семерых до жилого модуля на восьмерых — каждый элемент продуман для сохранения биохимического баланса: тепла, кислорода и мобильности. В год, когда производство возобновлено с планом в 40 машин, ТМ-140 не просто техника, а эстетический манифест человеческой стойкости на фоне полярных льдов.

В каких условиях работает ТМ-140

Гусеничный вездеход ТМ-140 создан для самых суровых уголков России: снежные целины Якутии, горы с уклоном до 30 градусов, вечная мерзлота. Машина стабильно функционирует при температурах от -40°C до +40°C, преодолевая болота, реки и ледовые поля. Физика плавучести здесь на первом месте: герметичный корпус и низкий центр тяжести позволяют нести 4 тонны груза на воде со скоростью 5 км/ч.

В Якутии ТМ-140 доставит грузы геологам "ОГК Групп", ведущим разведку полезных ископаемых. Клиренс 450 мм и ширина гусениц 800 мм обеспечивают проходимость там, где колеса тонут. Это не просто транспорт — это инструмент, расширяющий антропологические горизонты освоения Севера.

Параметр Значение Грузоподъемность 4 тонны Запас хода 550-870 км Скорость на суше до 45 км/ч

Такие параметры делают ТМ-140 идеальным для регионов, где природа тестирует технику ежедневно.

Почему гусеницы не тонут в снегу

Секрет проходимости ТМ-140 кроется в физике: удельное давление на грунт всего 0,22 кг/см² — как у снежного барса на лапах. Широкие гусеницы распределяют массу 11,2 тонны по большой площади, минимизируя проваливание в рыхлый снег или мерзлоту. Формула P = F/A здесь работает на пределе: сила трения побеждает вязкость снега.

В условиях Якутии, где снежный покров достигает метровой глубины, такая конструкция предотвращает заболачивание. Гидромеханическая трансмиссия и двигатель ЯМЗ-236Б-2 (250 л. с.) обеспечивают тягу на подъемах до 30°.

"Физика гусениц позволяет машине вести разведку в зонах, недоступных обычной технике, снижая риски для нефтегазовых проектов", — в разговоре с Pravda. Ru рассказал аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Комфорт в кабине для северян

Антропология Арктики учит: человек в -40°C теряет тепло быстрее, чем калории. Кабина ТМ-140 на 7 человек с обогревом сохраняет биохимический баланс, предотвращая гипотермию. Жилой модуль на 8 вахтовиков — с койками и автономией — продлевает миссии без возврата.

Дополнительный бак и лебедка усиливают автономию, а эргономика кабины снижает усталость. Для якутских геологов это не машина, а второй дом в тундре.

Что выдержала машина на тестах

В проекте Ростеха #НашКраш ТМ-140 прыгнула с трамплина 70 см в воду, сохранив герметичность, и взобралась в гору с 6 тоннами — в 1,5 раза сверх нормы. Видео показывает мягкий вход в воду и стабильность.

Многоуровневые испытания подтвердили надежность для МЧС и добычи. Физика амортизации гусениц поглощает удары, как суставы у арктических народов.

"Испытания ТМ-140 гарантируют безопасность в госконтрактах на Север", — поделился юрист по госзакупкам Алексей Никитин.

Где используют вездеходы Курганмашзавода

ТМ-140 востребованы в нефтегазе, горнодобыче, МЧС: Коми, Якутия, Архангельск, Мурманск, Чукотка, Красноярск. Спасатели полагаются на нее в эвакуации.

Антропология показывает: техника усиливает адаптацию человека к Арктике, где коренные народы веками выживали на пределе.

Сколько машин выйдет в этом году

С прошлого года Курганмашзавод возобновил серийное производство ТМ-140: план — 40 единиц. Варианты: базовая платформа, пассажирский модуль, кран-манипулятор, мастерская. Допоборудование по заказу.

"План в 40 машин поддержит экономику Севера через спрос на спецтехнику", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Это возрождение производства укрепит позиции России в арктических проектах.

Ответы на популярные вопросы о гусеничном вездеходе ТМ-140

Сколько человек помещается в кабине?

Кабина рассчитана на 7 человек, плюс 3 спальных места. Жилой модуль — на 8 вахтовиков.

Какой запас хода у машины?

Стандартно 550 км, с допбаками — 870 км. Идеально для дальних экспедиций.

Подходит ли ТМ-140 для воды?

Да, плавающий, скорость 5 км/ч, груз на плаву 4 тонны.

Какие температуры выдерживает?

От -40°C до +40°C, с полной функциональностью.

Можно ли дооснастить?

Да, лебедка, баки, модули по заказу.

