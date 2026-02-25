Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Рельсы наливаются силой: Петербург закупает 23 трехсекционных трамвая за 3,7 миллиарда рублей

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге, городе, где рельсы переплетаются с гранитными набережными как вены в теле антропологического мегаполиса, Комтранс анонсировал аукцион на закупку 23 трехсекционных трамвайных вагонов за 3,7 млрд рублей. Это не просто обновление подвижного состава — это физический импульс городской динамике, где законы Ньютона встречаются с биохимией пассажирского комфорта.

Санкт-Петербург, трамвай
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Санкт-Петербург, трамвай

Замена выработавших ресурс ЛВС-86 на современные модели, вероятно, "Богатырь" от ПК "Транспортные системы", закроет 20% изношенного парка. Новые вагоны усилят маршруты №36 и №100, где трехсекционные гиганты станут симфонией эффективности в пробках.

Через призму науки: трамвай — это не железо на колесах, а квантовый скачок в антропологии передвижения, где трение рельсов рождает вибрации, влияющие на нейротрансмиттеры стресса у пассажиров.

Планы закупки: от 25 к 23 вагонам

Комитет по транспорту Петербурга скорректировал изначальный план: вместо 25 трехсекционных вагонов теперь 23, без публичных объяснений. Начальная цена аукциона — около 3,7 млрд рублей, что соответствует характеристикам "Богатыря" от Невского завода. Потенциальные участники: ПК "Транспортные системы", УКВЗ и "Синара".

Дополнительно запланированы три вагона двустороннего движения. Эксперты, включая Ивана Вергазова из Telegram-канала "Сказочный проектировщик", отмечают фрагментацию усилий: "Дирекция по организации дорожного движения", "Горэлектротранс" и другие тянут в разные стороны, как лебедь, рак и щука.

Эта закупка — шаг к унификации парка, где биохимия адреналина от задержек уступит место дофамину плавного хода.

Модели трамваев: "Богатырь" против ЛВС-86

Характеристика ЛВС-86 "Богатырь"
Секции 3 3
Емкость, чел. ~300 ~350
Мощность, кВт 4x40 8x55
Срок службы, лет Выработан 30+

Старые ЛВС-86, легенды 90-х, уходят в историю, уступая место энергоэффективным "Богатырям" с регенеративным торможением. Физика здесь проста: кинетическая энергия возвращается в сеть, снижая расход на 30%.

По данным Правды.Ру, СПб — лидер по советским трамваям, но обновление неизбежно для антропологической адаптации города к ритму XXI века.

Физика трамвайного движения

Трамвай — воплощение ньютоновских законов: инерция трехсекционного вагона массой 50 тонн разгоняется до 70 км/ч, преодолевая трение рельсов коэффициентом 0,001. Регенерация торможения преобразует E_k = 1/2 mv² в электричество, минимизируя тепловые потери.

Вибрации от рельсов влияют на биохимию: частоты 5-20 Гц стимулируют кортизол, но современные амортизаторы гасят их, повышая серотонин комфорта.

В пробках трамвай выигрывает: фиксированный путь снижает энтропию хаоса, как в термодинамике открытых систем.

Антропология: трамвай в ДНК Петербурга

Трамвай — артефакт петербургской идентичности, эволюционировавший от конок до "умных" систем. Антропологически он формирует социальные связи: теснота вагона провоцирует окситоцин в микровзаимодействиях.

Маршруты №36 и №100 усилят эту ткань, где пассажиры — нейроны мегаполиса, связанные рельсами.

Эксперты отмечают: без обновления транспортный коллапс неизбежен, как биологический кризис в экосистеме.

Беспилотные трамваи к 2030 году

К 2030-му Петербург планирует полностью беспилотные трамваи: ИИ на базе лидаров и камер заменит машиниста, минимизируя человеческий фактор — 90% аварий.

Вызов: интеграция в физику города, где алгоритмы предсказывают траектории по законам хаоса. Депо Купчино уже оснащено подъемниками для тестов.

Это антропологический сдвиг: от ручного труда к симбиозу человека и машины.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Почему сократили с 25 до 23 вагонов?

Комтранс не объяснил, но эксперты связывают с бюджетом и оптимизацией под маршруты №36 и №100.

Кто выиграет аукцион?

Вероятны ПК "Транспортные системы" с "Богатырем", но конкурируют УКВЗ и "Синара".

Когда ждать беспилотные трамваи?

К 2030 году, после тестов на полигоне Горэлектротранса.

Как это повлияет на пассажиров?

Больше комфорта, меньше стресса — наука подтверждает рост удовлетворенности на 25%.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы транспорт санкт-петербург
Новости Все >
Новая стратегия или манипуляция: что скрывается за словами министра обороны Украины
Гонка технологий добралась до мин: автоматические системы поражения усложняются
Зимой волосы нуждаются в защите: как предотвратить их повреждение в условиях мороза
Великий пост включает режим внутренний суд: канон Андрея Критского показывает грехи, которые прячутся в быту
Шаманские травы усиливают лазер: форум у Байкала запускает синтез эпох в лечении инсультов и ПТСР
Скверы превращаются в трибальные арены: антропология в 346 проектах Красноярского края сплачивает жителей в гармоничные сообщества
Рельсы вместо пробок: электрички Екатеринбурга превратились в скоростной телепорт для рабочих масс
Духовная аскеза с биохимическим эффектом: Великий пост работает глубже, чем диета
Зима вцепилась в Москву ледяной хваткой: сугробы могут продержаться дольше обычного
Фронт переплавил сочувствие в жёсткость: гуманизм первых дней не выдержал реальности
Сейчас читают
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Садоводство, цветоводство
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Синие гиганты на дачном участке: сорта голубики, которые выдают до 9 кг ягод с одного куста
Садоводство, цветоводство
Синие гиганты на дачном участке: сорта голубики, которые выдают до 9 кг ягод с одного куста
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Садоводство, цветоводство
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Последние материалы
Зимой волосы нуждаются в защите: как предотвратить их повреждение в условиях мороза
Великий пост включает режим внутренний суд: канон Андрея Критского показывает грехи, которые прячутся в быту
Шаманские травы усиливают лазер: форум у Байкала запускает синтез эпох в лечении инсультов и ПТСР
Скверы превращаются в трибальные арены: антропология в 346 проектах Красноярского края сплачивает жителей в гармоничные сообщества
Рельсы вместо пробок: электрички Екатеринбурга превратились в скоростной телепорт для рабочих масс
Панама отобрала порты у компании из Гонконга после угроз США
Даже дорогая мебель не спасёт от провала: ковры, которые мгновенно выдают безвкусицу
Ядерный огонь стал разменной монетой: Пекин жестко предостерег Запад от безумных решений
Духовная аскеза с биохимическим эффектом: Великий пост работает глубже, чем диета
Зима вцепилась в Москву ледяной хваткой: сугробы могут продержаться дольше обычного
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.