В Санкт-Петербурге, городе, где рельсы переплетаются с гранитными набережными как вены в теле антропологического мегаполиса, Комтранс анонсировал аукцион на закупку 23 трехсекционных трамвайных вагонов за 3,7 млрд рублей. Это не просто обновление подвижного состава — это физический импульс городской динамике, где законы Ньютона встречаются с биохимией пассажирского комфорта.
Замена выработавших ресурс ЛВС-86 на современные модели, вероятно, "Богатырь" от ПК "Транспортные системы", закроет 20% изношенного парка. Новые вагоны усилят маршруты №36 и №100, где трехсекционные гиганты станут симфонией эффективности в пробках.
Через призму науки: трамвай — это не железо на колесах, а квантовый скачок в антропологии передвижения, где трение рельсов рождает вибрации, влияющие на нейротрансмиттеры стресса у пассажиров.
Комитет по транспорту Петербурга скорректировал изначальный план: вместо 25 трехсекционных вагонов теперь 23, без публичных объяснений. Начальная цена аукциона — около 3,7 млрд рублей, что соответствует характеристикам "Богатыря" от Невского завода. Потенциальные участники: ПК "Транспортные системы", УКВЗ и "Синара".
Дополнительно запланированы три вагона двустороннего движения. Эксперты, включая Ивана Вергазова из Telegram-канала "Сказочный проектировщик", отмечают фрагментацию усилий: "Дирекция по организации дорожного движения", "Горэлектротранс" и другие тянут в разные стороны, как лебедь, рак и щука.
Эта закупка — шаг к унификации парка, где биохимия адреналина от задержек уступит место дофамину плавного хода.
|Характеристика
|ЛВС-86
|"Богатырь"
|Секции
|3
|3
|Емкость, чел.
|~300
|~350
|Мощность, кВт
|4x40
|8x55
|Срок службы, лет
|Выработан
|30+
Старые ЛВС-86, легенды 90-х, уходят в историю, уступая место энергоэффективным "Богатырям" с регенеративным торможением. Физика здесь проста: кинетическая энергия возвращается в сеть, снижая расход на 30%.
По данным Правды.Ру, СПб — лидер по советским трамваям, но обновление неизбежно для антропологической адаптации города к ритму XXI века.
Трамвай — воплощение ньютоновских законов: инерция трехсекционного вагона массой 50 тонн разгоняется до 70 км/ч, преодолевая трение рельсов коэффициентом 0,001. Регенерация торможения преобразует E_k = 1/2 mv² в электричество, минимизируя тепловые потери.
Вибрации от рельсов влияют на биохимию: частоты 5-20 Гц стимулируют кортизол, но современные амортизаторы гасят их, повышая серотонин комфорта.
В пробках трамвай выигрывает: фиксированный путь снижает энтропию хаоса, как в термодинамике открытых систем.
Трамвай — артефакт петербургской идентичности, эволюционировавший от конок до "умных" систем. Антропологически он формирует социальные связи: теснота вагона провоцирует окситоцин в микровзаимодействиях.
Маршруты №36 и №100 усилят эту ткань, где пассажиры — нейроны мегаполиса, связанные рельсами.
Эксперты отмечают: без обновления транспортный коллапс неизбежен, как биологический кризис в экосистеме.
К 2030-му Петербург планирует полностью беспилотные трамваи: ИИ на базе лидаров и камер заменит машиниста, минимизируя человеческий фактор — 90% аварий.
Вызов: интеграция в физику города, где алгоритмы предсказывают траектории по законам хаоса. Депо Купчино уже оснащено подъемниками для тестов.
Это антропологический сдвиг: от ручного труда к симбиозу человека и машины.
Комтранс не объяснил, но эксперты связывают с бюджетом и оптимизацией под маршруты №36 и №100.
Вероятны ПК "Транспортные системы" с "Богатырем", но конкурируют УКВЗ и "Синара".
К 2030 году, после тестов на полигоне Горэлектротранса.
Больше комфорта, меньше стресса — наука подтверждает рост удовлетворенности на 25%.
