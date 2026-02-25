Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Казна Приморья скинула лишний груз: сокращения грантов и ремонтов уменьшили дефицит на 3 миллиарда рублей

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В биохимическом танце региональной экономики Приморского края бюджет 2026 года элегантно перестроился, словно молекула АТФ, высвобождая энергию за счет отсечения периферийных связей. Сокращение расходов на гранты, социальные программы и даже сплошной учет амурских тигров позволило уменьшить дефицит на 3 млрд рублей, досрочно погасив часть кредитов. Это не жесткая экономия, а антропологическая адаптация: в условиях дефицита переходящих остатков (всего 500 тыс. рублей) приоритет отдается выживанию системы, как у первобытных племен, рационализирующих ресурсы под давлением среды.

Vladivostok Fishing Port (October 2024)-0 9
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Vladivostok Fishing Port (October 2024)-0 9

Дополнительные 169,2 млн рублей от ПАО "РусГидро" на выравнивание тарифов в дизельных зонах — это федеральная инъекция, дополненная краевыми 163,1 млн, итого 332,3 млн на энергетику. Председатель правительства Вера Щербина подчеркивает: без дотаций тепло стало бы роскошью.

Федеральные корректировки национальных проектов требуют софинансирования, но без остатков приходится резать "текущие" траты. Это как квантовая оптимизация: выбор путей с минимальной энергией барьера, где здравоохранение, образование и спорт уступают инфраструктуре.

Оптимизация дефицита

Сфера Сокращение, млн руб. Примечание
Здравоохранение 105 + 101 Проекты ремонтов и компенсации
Образование 809 Оснащение, ремонты лагерей
Социалка 283 + 110,3 Замещение федеральными
Культура 166,7 Гранты и ремонты
Тигры 22,1 Сплошной учет отложен
Спорт 400+ Субсидии НКО
Туризм 457,5 Корпорация развития

Таблица иллюстрирует хирургическую точность сокращений: биохимия бюджета, где ненужные метаболиты удаляются для баланса. Общий эффект — покрытие 3 млрд дефицита плюс кредиты.

Здравоохранение и образование

В здравоохранении срезали 105 млн на проекты ремонтов и 101 млн на компенсации поднайма жилья медикам — уточнение численности сыграло роль. Добавили 8 млн на ремонт оборудования. Антропология здесь ясна: ресурсы на острый дефицит квалифицированных кадров, как в миграции охотников за лучшими пастбищами. Туристический налог во Владивостоке мог бы частично компенсировать, но приоритеты иные.

Образование потеряло 809 млн: 247,5 на школьное оснащение, 191,5 на лагеря, 288,4 на СПО. Сняли гранты, но добавили 20,5 млн ДВФУ на "Школу 21. Приморье" со Сбером и 11,9 млн ВВГУ. Физика образования — импульс инноваций через партнерства, минимизируя энтропию традиционных трат.

Экспертный комментарий: Как физик Ньютона, бюджет следует третьему закону — каждое действие (сокращение) рождает реакцию (федеральное софинансирование). Вера Щербина верно отмечает отсутствие остатков как триггер оптимизации.

Социалка, культура и экология

Социалка: 283 млн на учреждения замещены федеральными, 110,3 млн на сертификаты пересчитаны, 66,45 млн на ремонты сняты. Культура лишилась 166,7 млн — гранты, библиотеки, наследие. Экология: 22,1 млн на учет тигров отложены. Популяция тигров превысила 750, конфликты растут, но ежегодный учет — роскошь в биологическом цикле.

Биохимия экосистемы: тигры — топ-хищники, их учет как мониторинг ключевых ферментов; отложить — значит довериться моделям популяционной динамики.

Спорт, туризм и экономика

  • Спорт: минус 400+ млн на субсидии, но плюс 10 млн на лыжи.
  • Туризм: 457,5 млн с корпорации, плюс 39,4 млн ТИЦ и 50 млн на экспозицию "Россия".
  • Связь в селах: минус 121,4 млн, плюс 85,7 на дороги.
  • СХ: минус 343,9 млн, плюс 35,3 пчеловодству.
  • Рост ЖКХ в Приморье 2026.
  • Экономика: минус 162,19 млн грантов, плюс беспилотники.
  • Вызов: баланс ЧС-резерва (минус 115,5 млн) в сейсмоактивном регионе — физика рисков требует предвидения.

Антропологические вызовы: миграция молодежи из-за соцрасходов, туризм как якорь идентичности уссурийской тайги.

Итоговые показатели

Доходы 256 млрд, расходы 290,21 млрд, дефицит 34,21 млрд. Депутаты одобрили почти единогласно. Это квантовая стабильность: флуктуации погашены, система готова к федеральной волне.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Почему отложили учет тигров?

Рост конфликтов требует частоты каждые 2 года, но 22,1 млн признаны необязательными в текущем бюджете; центр "Амурский тигр" считает нецелесообразным ежегодно. Тигр с ошейником в Приморье.

Что с энергоснабжением?

169,2 млн от "РусГидро" + краевые средства = 332,3 млн на дизельные зоны, где тарифы без дотаций взлетели бы.

Влияет ли на жителей?

Сокращения "текущие", замещены федеральными; приоритет — инфраструктура и инновации вроде "Школы 21".

Читайте также

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы русгидро экономика приморский край
Новости Все >
Печень не выдержала заботы: что довело жительницу Беломорска до токсического удара
Гардероб освежится без трат: одна хитрость превращает устаревшие вещи в тренд
Новая стратегия или манипуляция: что скрывается за словами министра обороны Украины
Гонка технологий добралась до мин: автоматические системы поражения усложняются
Зимой волосы нуждаются в защите: как предотвратить их повреждение в условиях мороза
Великий пост включает режим внутренний суд: канон Андрея Критского показывает грехи, которые прячутся в быту
Шаманские травы усиливают лазер: форум у Байкала запускает синтез эпох в лечении инсультов и ПТСР
Скверы превращаются в трибальные арены: антропология в 346 проектах Красноярского края сплачивает жителей в гармоничные сообщества
Рельсы вместо пробок: электрички Екатеринбурга превратились в скоростной телепорт для рабочих масс
Духовная аскеза с биохимическим эффектом: Великий пост работает глубже, чем диета
Сейчас читают
Синие гиганты на дачном участке: сорта голубики, которые выдают до 9 кг ягод с одного куста
Садоводство, цветоводство
Синие гиганты на дачном участке: сорта голубики, которые выдают до 9 кг ягод с одного куста
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Правда о праве
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Последние материалы
Зеркала размером с комнату ловят солнечный гнев: Ростех строит в Бурятии телескоп для предсказания магнитных бурь
Тихий яд в душе растёт незаметно: Великий канон Андрея Критского разоблачает привычный грех осуждения
Китайцы заполняют дворы быстрее ожиданий: 27,3 тысячи б/у сделок поставили рекорд роста
Квадратные метры в Петербурге превращаются в золото: цена новостроек подскочила до 315 тысяч рублей на импульсе ставок
Новая стратегия или манипуляция: что скрывается за словами министра обороны Украины
Рельсы наливаются силой: Петербург закупает 23 трехсекционных трамвая за 3,7 миллиарда рублей
Казна Приморья скинула лишний груз: сокращения грантов и ремонтов уменьшили дефицит на 3 миллиарда рублей
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Вакансий в 18 раз больше безработных: Хабаровский край превращает кадровый голод в топливо для промышленности
Гонка технологий добралась до мин: автоматические системы поражения усложняются
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.