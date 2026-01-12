Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Что происходит в Рыбинске: утиль птицы, запах гари и почему это важно для здоровья и практики утилизации

Следственный комитет начал проверку утилизации птицы в Рыбинске
Россия » Центр » Ярославль

В конце декабря в Рыбинске жители начали активно обсуждать в социальных сетях (в частности в группах VK и OK), что на птицефабрике "Волжанин" было обнаружено массовое заражение птицы — предположительно птичьим гриппом или другим заболеванием.

Загрязнённый воздух и здоровье детей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Загрязнённый воздух и здоровье детей

Согласно постам, предприятие начало утилизировать тушки заболевших птиц, но неправильным способом, что вызвало сильный запах гари, смог и возмущение горожан. Горожане жалуются в комментариях, что едкий дым делает невозможным открывать окна, вызывает кашель, раздражение глаз и ухудшение самочувствия. По сообщениям, тела птиц просто сжигают на открытом воздухе рядом с полем, вперемешку с горящими шинами, что усиливает выброс токсичных веществ в атмосферу.

В ответ на жалобы Следственный комитет России начал процессуальную проверку с целью установить все обстоятельства и дать им правовую оценку. Причина таких действий на данный момент официально не подтверждена властями.

В соцсетях среди комментариев быстро появились версии, что подобная критика — это попытка "захватить предприятие" или дестабилизировать бизнес, а не реальная обеспокоенность состоянием окружающей среды. Такие аргументы приводят в защиту фабрики, утверждая, что люди "просто реагируют на запах" и что утилизация проводится в рамках необходимых мер.

Однако вопреки этим утверждениям, вопрос не в самих действиях по уничтожению заболевшей птицы, а в том, как эти действия выполняются с точки зрения санитарных стандартов и защиты здоровья людей и окружающей среды.

Почему утилизация инфицированной птицы — это не просто сжигание трупов

Когда на птицефабрике обнаруживается инфекция, особенно если речь идёт о высокопатогенных вирусах (например, птичий грипп), утилизация заболевших и контактных животных проводится в строгом соответствии с международными ветеринарными стандартами. Это необходимо как для предотвращения дальнейшего распространения инфекции среди животных, так и для защиты людей и окружающей среды.

Согласно стандартам World Organisation for Animal Health (WOAH) и рекомендациям ФАО/ВОЗ (Codex Alimentarius), при выявлении очагов инфекции или вспышек заболеваний у птицы применяется политика "stamping-out" — выборочного уничтожения заболевших и подозрительных животных под контролем ветеринарных служб.

Этот процесс обычно включает:

  • изолированное помещение для усыпления и уничтожения животных, а не открытые поля рядом с населёнными пунктами;
  • контроль температуры и метод сжигания, чтобы максимизировать деструкцию патогенов и минимизировать выброс токсичных веществ;
  • сбор и утилизацию зольного остатка и дыма через фильтрацию, чтобы избежать выброса диоксинов и других вредных соединений в атмосферу;
  • биозащитные мероприятия и санитарную обработку оборудования и территории;
  • мониторинг качества воздуха и почвы в прилегающих населённых пунктах.

Мировая практика: как уничтожают больную птицу в других странах

В Европе, Северной Америке и Азии существуют чёткие протоколы, регулирующие утилизацию заражённой птицы.

Например...

  • В Канаде и США применяются программы компенсаций фермеру за уничтоженных животных, что позволяет проводить уничтожение без экономического давления на владельцев и при этом соблюдать все санитарные требования. Животных уничтожают в специально оборудованных инсинераторах или через эмпатию (CO₂) под контролем ветеринаров, а отходы утилизируются через лицензированные экологические системы.
  • В странах Европейского союза и в Великобритании проверка вспышек заболевания включает строгую биобезопасность, мониторинг, а само уничтожение заболевшей птицы проходит в закрытых помещениях с фильтрацией воздуха, чтобы избежать выбросов.
  • Международные стандарты Codex Alimentarius требуют, чтобы утилизируемые продукты животного происхождения, особенно заражённые, не представляли угрозы для здоровья людей, через пищевые цепочки, воду и окружающую среду.

Экологические и санитарные риски неправильной утилизации

Когда туши больных птиц просто сжигают на открытом воздухе...

  1. Создаются условия для распространения токсичных веществ и диоксинов, которые могут образовываться при неполном сгорании органики и шин.
  2. В атмосферу попадают аэрозоли микроорганизмов, что даже без патогенного возбудителя может создать острые респираторные реакции у местных жителей.
  3. Повышается риск попадания инфекции в окружающую среду, так как ветер может переносить частицы пуха, крови или органических остатков в жилые зоны.

Жители Рыбинска уже сообщали о случаях раздражения глаз и дыхания, что типично при загрязнении воздуха токсичными продуктами сгорания. Это вызывает социальное напряжение и протесты, а региональные контрольные органы проводят проверки, чтобы установить соответствие действующим нормам.

Как правильно уничтожать инфицированную птицу согласно стандартам

Правильно организованный процесс утилизации включает:

  • предварительное определение очага заражения и выделение буферной зоны;
  • перевозку больных животных в специализированные закрытые зоны под ветеринарным контролем;
  • сжигание в инсинераторах или другие методы, позволяющие достичь высоких температур с минимальными выбросами;
  • фильтрацию дыма и очистку отходов, чтобы не допустить загрязнения воздуха или почвы;
  • регулярный мониторинг качества воздуха и отчётность в органы надзора;
  • возможность компенсации фермерам и участникам цепочки поставок, чтобы стимулировать раннее выявление и отчётность о вспышках инфекции.

Эти стандарты разделяются как национальными службами ветеринарного надзора, так и международными организациями, такими как WOAH, FAO и Codex Alimentarius.

Заключение: почему важно обсуждать это публично, но базироваться на фактах

Обсуждение ситуации в Рыбинске в социальных сетях показывает высокую обеспокоенность жителей качеством воздуха и соблюдением санитарных правил. Некоторые утверждают, что критика — попытка "захватить предприятие", но вопрос стоит не в экономическом давлении, а в соблюдении санитарно-гигиенических стандартов, которые существуют для защиты здоровья населения.

Публичные обсуждения важны, но они должны опираться на мировые практики и официальные регламенты, чтобы избежать дезинформации и конфликтов. Правильная утилизация больной птицы — это не только ветеринарный вопрос, но и экологический, и вопрос здоровья людей, проживающих рядом. Только сочетание профессиональной утилизации, ответственности предприятий и контролирующих органов может обеспечить безопасность и спокойствие жителей.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рыбинск
Новости Все >
В экстренной ситуации омывайку можно заменить водкой — автоэксперт Петров
Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина
Амбициозные новогодние цели приводят к последующему разочарованию — Эксперт Куликова
Основная часть январской зарплаты поступает в феврале — экономист Колташов
Тактическое звено получило больше полномочий в управлении — капитан Дандыкин
Европейские туристы стали чаще выбирать апарт-отели вместо гостиниц
Постепенное возвращение к привычному ритму снижает постновогодний стресс — психолог
Привязка условий выдачи кредитов к ключевой ставке нереалистична — экономист Беляев
NASA зафиксировало антихвост у межзвёздного объекта 3I/ATLAS на снимках
Грязные контейнеры для рассады повышают риск грибковых болезней
Сейчас читают
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Красота и стиль
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Популярное
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть

Японские астрономы допускают существование далёкой планеты, похожей на Землю. Она может скрываться за Нептуном и влиять на орбиты ледяных тел.

За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Миннеаполис — точка невозврата: убийство раскололо общество США надвое Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин Массовые протесты в Иране усиливаются на фоне репрессий Юрий Бочаров
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Последние материалы
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина
Саркококка цветёт при коротком дне и низких температурах — ouest-france
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Амбициозные новогодние цели приводят к последующему разочарованию — Эксперт Куликова
Чёрный маникюр входит в базовые тренды 2026 года
Кремовые текстуры вытесняют пудровые продукты в зимнем макияже — Bovary
В Австрии в винном погребе нашли кости трёх шерстистых мамонтов — Earth
Доля долларов в мировых резервах стала минимальной за 20 лет
Морковь Лагуна F1 созревает за 60–85 дней в холодных регионах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.