От "Дела Долиной" до "Алисы": знаковые события и тренды 2025 года, повлиявшие на россиян

Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий

"Правда.Ру" представляет главные события 2025 года: от военных успехов и технологических прорывов до политических саммитов и экономических достижений.

Фото: commons.wikimedia.org by EgorovaSvetlana, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

1. Празднование 80 -летия Великой победы. Этот праздник остаётся главным для каждой российской семьи. 2025 год был официально объявлен в России Годом защитника Отечества. Кульминацией стали масштабные торжества 9 мая в Москве, что подчеркнуло преемственность поколений и связь между героями Великой Отечественной войны и героями СВО. Праздник всегда консолидировал общество, но в этом году особенно в связи со следующим ниже событием.

2. Освобождение Курской области в рамках КТО. Важно вспомнить операцию "Труба" — быстрый и скоординированный прорыв в тыл противнику, который внёс перелом не только в данную операцию, но и в СВО в целом.

3. Ключевым стратегическим преимуществом российских Вооруженных сил в 2025 году стала систематическая работа, которая особенно ярко проявилась в области БПЛА. Россия совершила качественный и количественный рывок в области беспилотных систем, превратив их в отдельный род войск и наладив масштабное серийное производство. Россия кратно увеличила выпуск БПЛА всех типов, осбенно ударных "Гераней". За 2025 год было запущено более 34 тыс. таких аппаратов, что в 9 раз превышает показатели прошлого года. На них начали устанавливать тяжелые 90-килограммовые боевые части и обновленную электронику для обхода РЭБ. Помимо "Гераней" и "Ланцетов", ключевую роль в 2025 году играли дроны "Молния" и высокотехнологичные FPV-системы.

4. Также результатом системной работы с США стала встреча Путин-Трамп в Анкоридже. Саммит на Аляске ознаменовал провал попыток глобалистов изолировать Россию и отодвинул угрозу начала третьей мировой войны. По итогам переговоров США сочли, что лучше развивать отношения с Россией, а не поддерживать Киев, у которого "нет карт".

5. "Дело Долиной" ознаменовало волю к справедливости российского гражданского общества, которое оказалось зрелым. Решение Верховного суда, вернуло не только законно купленную квартиру добросовестному покупателю, но и людям веру, что правда может восторжествовать, несмотря на популярность, амбиции, связи известного человека. Процесс повлечет за собой большие изменения не только в правоприменительной практике, но в судебной и иных системах в целом.

6. Падение правительства Башара Асада в Сирии стало для России неприятным сюрпризом и серьезным стратегическим вызовом, однако к концу 2025 года ситуация трансформировалась из "катастрофы" в сложный процесс переформатирования влияния. Москва открыла для себя новые возможности в умении быстро адаптироваться к форс-мажору и сохранять отношения не по идеологическим мотивам, а из прагматических побуждений.

7. Размещение комплекса "Орешник" в Белоруссии позволило усилить политику сдерживания рвущихся к третьей войне с Россией европейцев. Комплекс позволяет российским ракетам достигать европейских целей за минуты, а дальность в 5 000 км — держать под прицелом практически всю территорию Европы и часть арктических регионов. Важным политическим достижением стало заявление о том, что белорусское руководство будет иметь право участвовать в выборе целей на территории вероятного противника. Это подчёркивает беспрецедентный уровень интеграции в рамках Союзного государства

8. В 2025 году область искусственного интеллекта перешла от этапа "чат-ботов" к эпохе автономных агентов. В 2025 году появились "агентные ИИ". Системы начали функционировать как полноценные сотрудники. Они могут самостоятельно получать инструкции через рабочие мессенджеры и выполнять сложные автономные рабочие процессы (программирование, анализ данных) без постоянного контроля человека. Россия представила свой отличный языковый ИИ — "Алиса". Количество человек, пользующихся "Алисой", достигло 65 миллионов к декабрю 2025 года. Благодаря интеграции новых языковых моделей (YandexGPT 3, 4 и 5 Pro в течение 2024-2025 гг.), доля использования отечественного ИИ-ассистента в России значительно выросла, обойдя зарубежные аналоги, такие как ChatGPT.

9. Впервые произошло полноценное прямое военное столкновение Израиля и Ирана. И если Израиль опирался на США, то Иран — исключительно на самого себя, что делает ему честь. Иран извлёк уроки, преодолел психологический барьер, сохранил внутреннюю устойчивость и не отказался от своей ядерной программы. Возможно, это станет поворотным моментом для установления мира на Ближнем Востоке, так издержки повторения агрессии для Израиля могут стать катастрофическими.

10. Несмотря на ужесточения западных санкций, Россия сохранила за собой статус четвертой экономики мира по паритету покупательной способности (ППС). Согласно данным Всемирного банка и оценкам экспертов, российский ВВП в терминах ППС достиг примерно 6,9-7,7 трлн долларов, что позволило опередить такие страны, как Япония и Германия. Российская экономика продолжила расти, прогноз на конец 2025 года составляет от 0,9% до 1,5%. Это выше, чем у ряда стран, вводящих санкции (например, Германии с ростом 0,2%). России удалось избежать "технической рецессии" (двух кварталов спада подряд), несмотря на жесткую монетарную политику. К концу 2025 года годовая инфляция снизилась до 5,8-6% (по сравнению с 9,5% в 2024 году). Дефицит бюджета в 2025 году ожидается на уровне около 2,9% ВВП, что является низким показателем для современной экономики в период конфликта. Для сравнения во Франции он составляет 6% ВВП. Россия сохранила свой танкерный флот, чтобы продолжать экспорт нефти в Азию и Ближний Восток в обход западных эмбарго. Рост реальных заработных плат и доходов домохозяйств обеспечил стабильное расширение внутреннего рынка.

