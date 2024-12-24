Экологическая катастрофа у берегов Анапы коснётся каждого россиянина

Дано определение разливу мазута в Керченском заливе — крупная катастрофа. У виновных не хватит денег, чтобы возместить ущерб, который нанесён каждому россиянину.

Фото: https://kuban.bfm.ru/news/35928 by Фото: Оперштаб Разлив мазута в Черном море

Дана оценка разливу мазута в Чёрном море — экологическая катастрофа

Если Владимир Путин назвал разлив мазута в Керченском заливе бедой, то Дмитрий Песков уже назвал беду своим именем — катастрофа.

"Это крупная экологическая катастрофа", — сказал пресс-атташе Кремля журналистам, подтвердив, что вопрос, остается в центре внимания президента. Он добавил, что в регионе работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, на месте работает глава Минприроды Александр Козлов.

Президент на прямой линии сказал, что "правоохранительные органы дают оценки действиям капитанам судов, которые нарушили правило и не ушли в укрытие, да и на якорь встали не там, где было положено".

По его словам, в первую очередь нужно сделать так, чтобы мазутное пятно сейчас "не расползалось и готовиться к тому моменту, когда температура воды поднимется, и мазут выйдет на поверхность". Также надо "как-то вытаскивать подтопленные танкеры на берег".

Волонтёры критикуют власти Краснодарского края

По оценкам специалистов, размер пятна в Чёрном море от пролива до Анапы составляет не менее 800 кв. км. Собрано на 23 декабря только 14 из 200 тысяч тонн загрязненного песка, заявил глава Минприроды Козлов. По его словам, собственники танкеров берут на себя ответственность за их подъем и утилизацию, а также предложили механизм для откачки оставшегося в танкерах топлива.

По данным МЧС, длина загрязненного мазутом побережья составляет 44 км береговой линии Анапы, а в Темрюкском районе — 10 км. Основная надежда сейчас на работу тысяч волонтеров, которые собирают песок руками. Однако появились данные, что собранные мешки с отравленным песком никто не убирает. Об этом рассказали сами волонтёры. Активисты выражают недовольство тем, ситуация намного хуже, чем докладывает Оперштаб Краснодарского края. После этого Глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из‑за нехватки спецтехники и невывоза отходов на месте разлива нефтепродуктов в Анапе.

Утилизация мазута налажена

После этого, работа вроде наладилась. Как сообщает Оперштаб, 24 декабря работали уже четыре площадки по утилизации мазута, одна из них в Крыму. Это предприятие принимает до 130 грузовых машин. Разгрузка одной занимает от 3 до 5 минут. Процесс налажен в круглосуточном режиме. В этих работах ежедневно задействованы около 10 тысяч человек, более 350 единиц техники и 3 сертифицированные компании, принимающие загрязненный грунт.

По данным на 24 декабря, с пляжей города-курорта спасли уже 1 тыс. 57 птиц. А вот дельфинов спасти не удалось, поступают данные об их отравлении, всего погибли пока 23 особи. Согласно данным Оперштаба, новые участки выбросов мазута на текущее утро 24 декабря не обнаружены, а пробы воды на пляжах ст. Благовещенской, с. Витязево, п. Джемете, санатория "Высокий берег", на центральном пляже Анапы соответствуют санитарным требованиям.

При этом утечка с одного из танкеров, согласно спутниковым снимкам, сделанным в понедельник, продолжается. Траектория, по которой будут двигаться опасные вещества к Анапе, зависит от силы и направления ветра.

Ущерб не только в рублях: город-курорт Анапа перестанет быть таковым

На текущий момент ущерб, по данным экспертов, уже составляет от 3 млрд руб. и выше, и эта сумма может быть на порядок больше, потому что не учтены пока факторы вияния на здоровье и природу. Срок исковой давности по такого рода ущербам — 20 лет. Если судна не будут подняты, то каждое волнение будет приносить все новые порции мазута, который надо сразу убирать. Такой процесс может затянуться на годы. Страховые компании не потянут и малую долю затрат, как и владелец танкеров. Получается, платить будут из бюджета из денег налогоплательщиков. Некоторые предлагают создать экологический фонд с участием участников рынка добычи, переработки и транспортировки нефтепродуктов и других опасных продуктов.

Справка. 15 декабря танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Керченском проливе. Основными причинами крушения названы ошибка экипажа в сложных метеоусловиях и избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров. Однако остаётся открытым вопрос, почему суда этого класса — "река-море", находились в акватории в шторм и не разгружались в течение месяца. По официальным данным, при крушении танкеров вытекло порядка 3000 т мазута.

Капитаны такеров отправлены под домашний арест на два месяца. Расследование уголовных дел передано в управление по расследованию особо важных дел центрального аппарата Следственного комитета. Район в районе Керченского пролива, где произошло загрязнение, будет представлять опасность для морских млекопитающих ещё не менее 10 лет, а значит и для людей. Для очистки берега и акватории привлечены силы федерального и регионального Министерства чрезвычайных ситуаций, а также Министерства экологии Крыма и Керчи.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).



Судно смешанного плавания (судно «река-море») — класс судов, предназначенных для плавания как по морским, так и по внутренним (речным) водным путям. Как правило, мореходность судов смешанного плавания ограничена, в связи с этим жестко ограничены и разрешённые районы морского плавания, обусловленные наличием близко расположенных морских портов-убежищ и качеством гидро- и метеопрогнозов.



Экологи́ческая катастрофа — необратимое изменение природных комплексов, связанное с массовой гибелью живых организмов.

