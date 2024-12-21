Казань выбрана целью терактов Украины, как город мечты, дружбы и процветания

Казань выбрана объектом террористических атак Украины, потому что это узнаваемый в мире город, красивейший город РФ, где татары и русские живут в согласии.
Утром 21 декабря столицу Татарстана Казань атаковали восемь беспилотников ВСУ. Один из них летел на промпредприятие, другой сбили над рекой, шесть атаковали жилые дома. Все ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани были сняты около полудня, МЧС дала отбой тревоги около 15 часов. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ликвидация последствий налёта БПЛА на Казань заслуживает отдельного рассказа. Во-первых, прекрасно справились сотрудники спасательных служб, пожарные, которые организовали оперативную работу и слаженную эвакуацию людей с большой высоты при отключённых лифтах. Это касается ЖК "Лазурные небеса", который был поражён дважды. Очаг возгорания там был локализован в 12. 20.
Все больницы Казани сразу были переведены в режим повышенной готовности, организованы горячие линии и размещение эвакуированных в гостиницах, в некоторых вузах и школах отменили очные занятия и все массовые мероприятия. "Яндекс Такси" возвращал деньги за вызов авто из зон, подвергшихся атаке БПЛА.
Как сообщает Baza, в квартире в ЖК "Лазурные небеса", в которую дважды влетели дроны, живёт семья с двумя детьми 6 и 14 лет, которые сегодня находились у бабушки. Их мама 40-летняя Юлия услышала хлопок и сразу эвакуировалась вместе со своим парнем и котом. Второй удар они уже не застали.
По оценкам специалистов, Украина использовала беспилотники АН-196 "Лютый", которые были запущены с её территории с использованием волновой тактики: сначала идут ложные цели, а после выпускаются дроны для атаки. БПЛА летели на небольшой высоте, чтобы использовать особенности рельефа и спрятаться за ними. Версия о том, что наводчики ВСУ ошиблись с целенаведением, не учтя, что на пути к промышленным объектам находятся высотки, выглядит несостоятельной. Били именно по элитному стеклянному 37-ми этажному ЖК, чтобы создать эффектную картинку его поражения.
Кроме того у БПЛА "Лютый", которые двигаются по заданным в полетном задании координатам, ошибка между заданной точкой прилёта и реальной достигает сотен метров, а на расстоянии более 1000 километров — около километра.
Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаки, заявила, что Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России, а удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС. Представляется, что дело не только в узнаваемости Казани в мире и успешности БРИКС. Казань выбрана с расчётом разжигания национальной вражды между русскими и татарами, чтобы были упрёки: вы затеяли, а мы страдаем.
Картинка с атакой самолётного типа БПЛА "Лазурного берега" напомнила нападение на башни-близнецы в США 11 сентября 2001 года. И конечно, меры нужно принимать такие же, какие были приняты американцами. Надо принимать закон об объявлении киевского режима террористическим и ставить задачу о его физическом уничтожении. Кроме того, усиливать спецслужбы, чтобы любыми способами уничтожать военные объекты ВСУ, которые занимаются производством дальнобойных БПЛА.
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