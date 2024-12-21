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Любовь Степушова

Казань выбрана целью терактов Украины, как город мечты, дружбы и процветания

4:04
Россия » Поволжье » Казань

Казань выбрана объектом террористических атак Украины, потому что это узнаваемый в мире город, красивейший город РФ, где татары и русские живут в согласии.

Казань, ЖК "Лазурные небеса"
Фото: Own work by MarSaf is licensed under d GNU Free Documentation License.
Казань, ЖК "Лазурные небеса"

Казань готова к любому сценарию

Утром 21 декабря столицу Татарстана Казань атаковали восемь беспилотников ВСУ. Один из них летел на промпредприятие, другой сбили над рекой, шесть атаковали жилые дома. Все ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани были сняты около полудня, МЧС дала отбой тревоги около 15 часов. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ликвидация последствий налёта БПЛА на Казань заслуживает отдельного рассказа. Во-первых, прекрасно справились сотрудники спасательных служб, пожарные, которые организовали оперативную работу и слаженную эвакуацию людей с большой высоты при отключённых лифтах. Это касается ЖК "Лазурные небеса", который был поражён дважды. Очаг возгорания там был локализован в 12. 20.

Все больницы Казани сразу были переведены в режим повышенной готовности, организованы горячие линии и размещение эвакуированных в гостиницах, в некоторых вузах и школах отменили очные занятия и все массовые мероприятия. "Яндекс Такси" возвращал деньги за вызов авто из зон, подвергшихся атаке БПЛА.

Как сообщает Baza, в квартире в ЖК "Лазурные небеса", в которую дважды влетели дроны, живёт семья с двумя детьми 6 и 14 лет, которые сегодня находились у бабушки. Их мама 40-летняя Юлия услышала хлопок и сразу эвакуировалась вместе со своим парнем и котом. Второй удар они уже не застали.

Украинские наводчики не ошиблись, они хотели создать картинку

По оценкам специалистов, Украина использовала беспилотники АН-196 "Лютый", которые были запущены с её территории с использованием волновой тактики: сначала идут ложные цели, а после выпускаются дроны для атаки. БПЛА летели на небольшой высоте, чтобы использовать особенности рельефа и спрятаться за ними. Версия о том, что наводчики ВСУ ошиблись с целенаведением, не учтя, что на пути к промышленным объектам находятся высотки, выглядит несостоятельной. Били именно по элитному стеклянному 37-ми этажному ЖК, чтобы создать эффектную картинку его поражения.

Кроме того у БПЛА "Лютый", которые двигаются по заданным в полетном задании координатам, ошибка между заданной точкой прилёта и реальной достигает сотен метров, а на расстоянии более 1000 километров — около километра. 

Казань выбрана для целей атаки, чтобы разрушить российскую мечту

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаки,  заявила, что Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России, а удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС. Представляется, что дело не только в узнаваемости Казани в мире и успешности БРИКС. Казань выбрана с расчётом разжигания национальной вражды между русскими и татарами, чтобы были упрёки: вы затеяли, а мы страдаем.

Картинка с атакой самолётного типа БПЛА "Лазурного берега" напомнила нападение на башни-близнецы в США 11 сентября 2001 года. И конечно, меры нужно принимать такие же, какие были приняты американцами. Надо принимать закон об объявлении киевского режима террористическим и ставить задачу о его физическом уничтожении. Кроме того, усиливать спецслужбы, чтобы любыми способами уничтожать военные объекты ВСУ, которые занимаются производством дальнобойных БПЛА.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы теракт казань украина мария захарова
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