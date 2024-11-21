Губернатор Гладков рассказал о самом негативном сценарии для Белгородской области

Губернатор Гладков готовит Белгородскую область к самому негативному сценарию

5:35 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Белгород

Белгородская область готова к наихудшему развитию ситуации в условиях войны с Украиной, однако продолжает развиваться и строит планы по возвращению людей в приграничную зону.

Фото: Mash

Ситуация в Белгородской области постоянно тяжёлая

Губернатор Белгородской области Геннадий Гладков 20 ноября провёл двухчасовую пресс-конференцию. Трансляция велась в соцсетях.

Он отметил, что очень тяжёлым было начало 2024 года — более 38 тысяч домов и квартир было разрушено (более 32 тысяч восстановлено, более 6 тысяч "ещё в работе"). Но и в настоящее время разрушения и жертвы регистрируются в области практически ежедневно. По словам губернатора, федеральная помощь области составила с начала СВО свыше 40 млрд рублей. Региональные расходы — более 19 млрд рублей.

"Из всех регионов России нам тяжелее всего. Поэтому ситуация обязывает самим делать всё возможное для сохранения собственных жизней", — сказал Геннадий Гладков.

По его словам, в регионе оборудовали 2,5 тысячи защитных сооружений и 7,5 тысячи подвальных помещений, закупили 3,3 тысячи единиц резервной генерации, 922 комплекта систем РЭБ для машин скорой помощи, школьных автобусов, техники сельхозпредприятий. Жителям приграничья раздали около 9 тысяч огнетушителей.

Был задан вопрос, учитывались ли ошибки, допущенные при защите курских рубежей, потому что "для того, чтобы танковая колонна дошла до Белгорода, понадобится час".

Геннадий Гладков объяснил свой подход в условиях, когда "мы (руководство области) не можем стопроцентно сказать, что гарантируем безопасность":

"Мы строим оборонительные сооружения. мы достаточно планомерно с точки зрения анализа рисков и выстраивания самого негативного сценария отрабатываем каждый день. Мы готовимся к тяжёлой зиме, когда не будет газа, света, возможности пожарных и спасательных машин выйти к жителям. Мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторов. Будет солярка — будем на дизтопливе, будет бензин — есть на бензине, не будет ничего — есть дрова".

По его словам, в результате проделанной работы после интенсивного обстрела 1 июля этого года было "всего" 137 обращений об отсутствии электричества.

Наихудший сенарий — одномоментное обрушение шести многоэтажных домов

Наихудший сценарий, по словам Геннадия Гладкова, предусматривает "одномоментное обрушение шести многоэтажных домов". Поэтому оперштаб области создал шесть автономных подштабов, которые возглавляют заместители губернатора:

"Каждый штаб может заниматься разбором завалов, извлечением раненых, оказанием помощи. Есть чёткий алгоритм, и каждый заместитель знает, что нужно делать при полном отсутствии сотовой и другой радиосвязи. Есть система посыльных".

Чтобы купировать возможные прорывы на границе, созданы:

местное ополчение "Барс", которое взаимодействует с минобороны,

а также группа "Орлан", которая взаимодействует с Росгвардией.

"Все правовые нюансы отработаны, оружие выдано. Задачи не разглашаются", боестолконовения уже были, отметил губернатор.

"Надо выходить на Харькосвскую окружную дорогу"

Был задан вопрос о том, можно ли защитить от ударов БПЛА многоэтажные дома в Шебекино. Геннадий Гладков считает, что четырёх-, пятиэтажные металлические конструкции с сетками, которые можно было бы вынести на три-четыре метра по периметру дома, непригодны, так как "они будут забиты снегом, увеличатся в массе и оборвутся, на ветре — то же самое".

Был случай, когда украинский БПЛА ударил, минуя около семи различных видов РЭБ, сказал Геннадий Гладков. По его словам, стрелять из стрелкового оружия по дронам "толку нет, а дробью — в многоквартирных домах это закончится гибелью людей".

"Мы сбиваем тысячу, а беду приносят один или два. Я ничего нового не скажу: выход на Харьковскую объездную решит проблему с обстрелом дронами Шебекино", — заключил губернатор

Он призвал готовится к худшему сценарию, "с учётом той информации, которую мы с вами начали получать три дня назад в международных СМИ".

После войны всё будет восстановлено, исходя из пожеланий жителей

Тем не менее Геннадий Гладков верит, что Белгородская область справится с ситуацией. По его оценкам, по итогам 2024 года валовой региональный продукт области "превысит 1,5 трлн рублей, хотя вести бизнес в регионе довольно рискованно.

Губернатор пообещал, что после окончания войны тем переселенцам, которые продали свою недвижимость государству, чтобы получить новое жильё, земли правительство вернёт, и уже согласовал механизм с прокуратурой. Но строить свои дома они уже будут сами.

Никто не собирается делать серую зону в приграничье, вернётся промышленная и социальная инфраструктура после оценки того, сколько людей вернётся, пообещал Геннадий Гладков.

Уточнения

Белгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Крупнейшие города: Белгород — 328 482 чел., Старый Оскол — 221 676 чел., Губкин — 85 225 человек.





Вячесла́в Влади́мирович Гладко́в — губернатор Белгородской области с 27 сентября 2021 года. Секретарь Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия» с 25 марта 2022 года. Член Государственного совета Российской Федерации с 16 ноября 2021 года.





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