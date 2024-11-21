Губернатор Гладков рассказал о самом негативном сценарии для Белгородской области

Белгородская область готова к наихудшему развитию ситуации в условиях войны с Украиной, однако продолжает развиваться и строит планы по возвращению людей в приграничную зону.
Губернатор Белгородской области Геннадий Гладков 20 ноября провёл двухчасовую пресс-конференцию. Трансляция велась в соцсетях.
Он отметил, что очень тяжёлым было начало 2024 года — более 38 тысяч домов и квартир было разрушено (более 32 тысяч восстановлено, более 6 тысяч "ещё в работе"). Но и в настоящее время разрушения и жертвы регистрируются в области практически ежедневно. По словам губернатора, федеральная помощь области составила с начала СВО свыше 40 млрд рублей. Региональные расходы — более 19 млрд рублей.
"Из всех регионов России нам тяжелее всего. Поэтому ситуация обязывает самим делать всё возможное для сохранения собственных жизней", — сказал Геннадий Гладков.
По его словам, в регионе оборудовали 2,5 тысячи защитных сооружений и 7,5 тысячи подвальных помещений, закупили 3,3 тысячи единиц резервной генерации, 922 комплекта систем РЭБ для машин скорой помощи, школьных автобусов, техники сельхозпредприятий. Жителям приграничья раздали около 9 тысяч огнетушителей.
Был задан вопрос, учитывались ли ошибки, допущенные при защите курских рубежей, потому что "для того, чтобы танковая колонна дошла до Белгорода, понадобится час".
Геннадий Гладков объяснил свой подход в условиях, когда "мы (руководство области) не можем стопроцентно сказать, что гарантируем безопасность":
"Мы строим оборонительные сооружения. мы достаточно планомерно с точки зрения анализа рисков и выстраивания самого негативного сценария отрабатываем каждый день. Мы готовимся к тяжёлой зиме, когда не будет газа, света, возможности пожарных и спасательных машин выйти к жителям. Мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторов. Будет солярка — будем на дизтопливе, будет бензин — есть на бензине, не будет ничего — есть дрова".
По его словам, в результате проделанной работы после интенсивного обстрела 1 июля этого года было "всего" 137 обращений об отсутствии электричества.
Наихудший сценарий, по словам Геннадия Гладкова, предусматривает "одномоментное обрушение шести многоэтажных домов". Поэтому оперштаб области создал шесть автономных подштабов, которые возглавляют заместители губернатора:
"Каждый штаб может заниматься разбором завалов, извлечением раненых, оказанием помощи. Есть чёткий алгоритм, и каждый заместитель знает, что нужно делать при полном отсутствии сотовой и другой радиосвязи. Есть система посыльных".
Чтобы купировать возможные прорывы на границе, созданы:
"Все правовые нюансы отработаны, оружие выдано. Задачи не разглашаются", боестолконовения уже были, отметил губернатор.
Был задан вопрос о том, можно ли защитить от ударов БПЛА многоэтажные дома в Шебекино. Геннадий Гладков считает, что четырёх-, пятиэтажные металлические конструкции с сетками, которые можно было бы вынести на три-четыре метра по периметру дома, непригодны, так как "они будут забиты снегом, увеличатся в массе и оборвутся, на ветре — то же самое".
Был случай, когда украинский БПЛА ударил, минуя около семи различных видов РЭБ, сказал Геннадий Гладков. По его словам, стрелять из стрелкового оружия по дронам "толку нет, а дробью — в многоквартирных домах это закончится гибелью людей".
"Мы сбиваем тысячу, а беду приносят один или два. Я ничего нового не скажу: выход на Харьковскую объездную решит проблему с обстрелом дронами Шебекино", — заключил губернатор
Он призвал готовится к худшему сценарию, "с учётом той информации, которую мы с вами начали получать три дня назад в международных СМИ".
Тем не менее Геннадий Гладков верит, что Белгородская область справится с ситуацией. По его оценкам, по итогам 2024 года валовой региональный продукт области "превысит 1,5 трлн рублей, хотя вести бизнес в регионе довольно рискованно.
Губернатор пообещал, что после окончания войны тем переселенцам, которые продали свою недвижимость государству, чтобы получить новое жильё, земли правительство вернёт, и уже согласовал механизм с прокуратурой. Но строить свои дома они уже будут сами.
Никто не собирается делать серую зону в приграничье, вернётся промышленная и социальная инфраструктура после оценки того, сколько людей вернётся, пообещал Геннадий Гладков.
Белгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Крупнейшие города: Белгород — 328 482 чел., Старый Оскол — 221 676 чел., Губкин — 85 225 человек.
Вячесла́в Влади́мирович Гладко́в — губернатор Белгородской области с 27 сентября 2021 года. Секретарь Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия» с 25 марта 2022 года. Член Государственного совета Российской Федерации с 16 ноября 2021 года.
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