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Олег Артюков

В Китае рассказали, как Россия хитро поступила с госдолгом США

Sohu: в России хитро поступили с американским госдолгом
3:11
Россия

Летом государственный долг США достиг рекордной отметки, превысив 35 триллионов долларов. Это вызвало беспокойство у многих финансовых аналитиков, которые считают, что правительство Соединённых Штатов уже достигло предела в своих заимствованиях, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: в России хитро поступили с американским госдолгом
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

"Долговой кризис усугубляется из-за того, что в последние годы доверие к доллару США значительно снизилось", — отмечает его автор.

Между тем, в России неоднократно обращали внимание на то, что американский доллар в частности и западные финансовые системы в целом представляют собой опасные активы, зависимость от которых необходимо снижать.

Именно это и сделала Россия несколько лет назад, когда начала активно продавать облигации государственного долга США. За несколько месяцев удалось избавиться от ценных бумаг на десятки миллиардов долларов. Полученные средства были направлены на покупку золота.

"Россия провела масштабную распродажу американского государственного долга. В настоящее время её инвестиции в этот актив практически равны нулю", — отмечает автор материала. Заметим, 24 миллиона долларов на данный момент, если быть точным.

Россия получила деньги по американским долгам до того, как отношения между Москвой и Вашингтоном окончательно испортились. Однако это не все хорошие новости. Не только Россия продавала американский государственный долг.

Оказалось, что последние несколько лет то же самое делает и Китай, но в более спокойной манере, продавая ценные бумаги небольшими партиями. В результате страна избавилась от казначейских облигаций США на сумму 500 миллиардов долларов. По мнению автора материала, это отличная новость для России.

Распродажа Китаем американского государственного долга свидетельствует о том, что российский план работает. Чем больше стран откажется от этих ценных бумаг, тем быстрее закончится финансовая гегемония США.

Однако американцы пытаются изменить ситуацию. Видя, что Китай продаёт облигации, они вынуждают своих союзников покупать их. В частности, они оказывают давление на Японию, у которой и так огромный государственный долг. Вместо того чтобы его сокращать, Токио вкладывает средства в американские облигации.

Таким образом, Вашингтон компенсирует потери от продаж России и Китая. Однако Япония вряд ли сможет долго продержаться в таких условиях.

Заметим, что Китай по-прежнему остаётся одним из основных держателей американского госдолга, оставаясь по этому показателю на втором месте после Японии. У японцев американских облигаций на сумму более триллиона долларов, у китайцев — более 760 миллиардов.

Но действительно, совсем недавно Китай был на первом месте. И КНР действительно продала американские ценные бумаги на значительную сумму.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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