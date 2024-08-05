Международный детский центр "Артек". Легенда детства сквозь года и страны

"Артек" — это место, где детство становится ярким и незабываемым

4:49 Your browser does not support the audio element. Россия

"Артек" — это не просто лагерь, это сердце детства, которое бьётся уже почти век.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

На южном берегу Крыма, среди сосен и моря, раскинулась эта удивительная республика, где каждый ребёнок сможет найти себя.

Прошлый раз мы рассказали, кто сегодня может попасть в международный детский центр "Артек". А сегодня Pravda. Ru представит историю лагеря, расскажет, как изменился он после того как Республика Крым вернулась в состав Российской Федерации.

После Украины

По словам сотрудника пресс-службы МДЦ "Артек", который работает здесь уже довольно давно, Украина не больно-то вкладывала деньги в детский лагерь. И лишь после 2014 года здесь начались не только капитальный ремонт уцелевших зданий, но и постройка новых корпусов и даже лагерей.

Сразу после возвращения полуострова было реконструировано свыше 280 тысяч кв. метров разных площадей, в том числе более 96 тысяч кв. метров площадей в 9-ти лагерях, 7 костровых, 23 километров дорог, 19 километров инженерных сетей, 6 столовых, 15 спортплощадок и три теннисных корта, физкультурный центр с двумя бассейнами, медицинский корпус, три набережные. Введён в эксплуатацию верёвочный парк, современный скалодром и центр допобразования площадью.

"В 1992 году моему отцу совершенно случайно предложили путёвку в "Артек". Жили мы тогда в Крыму, на побережье Азовского моря. Было это сразу после развала Союза, поэтому какой-то организованной работы там не было. Первые несколько дней я и ещё двое мальчишек спали втроём на двух сдвинутых кроватях. Кстати сказать, меня 11-летнего пацана почему-то "отправили" в отряд к детям на пару лет старше. Ясно, что и относились они ко мне как к "салаге". Правда, всё изменилось, когда в лагерь приехал мой товарищ, который был как раз года на два старше моих "соотрядников"... Справедливости ради скажу, что питание было там неплохим, и даже каждый день каждому выдавалась шоколадка", — говорит москвич Филипп Чижиков.

Сегодня "Артек" работает круглосуточно и состоит из 9 лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Морской", "Озерный", "Полевой", "Речной", "Хрустальный", "Янтарный". Каждую летнюю смену МДЦ принимает свыше 3,2 тысячи детей, зимой — свыше 2 тысяч детей. Общая численность сотрудников лагеря — 2590 человек.

История, традиции и развитие

Основанный в 1925 году, "Артек" прошёл долгий и славный путь. Он был свидетелем исторических событий, взрастил не одно поколение талантливых людей. Традиции "Артека" — это не просто ритуалы, это дух единства, творчества и дружбы, который передается из поколения в поколение.

"Артек" — это не только отдых, но и прекрасная возможность для всестороннего развития. Во время школьной учёбы ребята тут продолжают учиться в общеобразовательной школе. Также здесь дети занимаются наукой, искусством, спортом. Опытные педагоги помогают раскрыть таланты каждого ребёнка.

"Я попала в Артек" в 14 лет. Конечно, это было море эмоций. Сперва самой захватывающей для меня была дорога: мы ехали поездом и окрестности казались невероятно интересными. "Артек" — это новые люди и интересные знакомства, все дружили, любили вожатых. Не было ни дня, когда мы не занимались бы спортом или не ходили бы на море. Мы никогда не оставались одни, а это очень важно. Естественно, не обходилось и без курьёзов: мы и обгорали, и разбивали коленки и теряли вещи. Это не значит, что в лагере за нами не следили, но дети есть дети. А взрослые нас всегда поддерживали и помогали во всех ситуациях. Из отрицательного было только одно — планы могли меняться из-за погоды: дождь, ветер и сильные волны на море или сильная жара. Но для нас всегда находили интересную альтернативу, — рассказывает член "Артека" одной из смен 2008 года москвичка Валерия Андреева.

Будущее "Артека"

Лагерь продолжает развиваться и совершенствоваться. Впереди новые проекты, программы и открытия. Но одно остается неизменным — "Артек" всегда будет местом, где детство становится ярче и незабываемее.

Артек - лагерь безоблачного советского детства