Скандал в Новосибирске: мэрия отдала загадочной фирме участок в центре за бесценок

4:16 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Новосибирск

В Новосибирске разразился скандал: фирма с уставным капиталом в 12 тысяч рублей и одним сотрудником в штате получила по результатам аукциона земельный участок площадью 67 тысяч "квадратов" за копейки — всего за 60 миллионов рублей. При этом заявка крупного застройщика, который был готов вложить более миллиарда, была отвергнута.

Фото: bez-tabu.com.ua

Некое ООО "Комфорт" стало тем самым счастливчиком, получившим право заключения договора о комплексном развитии территории в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах. Что любопытно, компания предложила за лот смешную цену в 60 миллионов 75 тысяч рублей.

Протокол результатов аукциона был подписан 22 мая заместителем мэра — начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Алексеем Кондратьевым.

Решение о комплексном развитии участка площадью 67 598 квадратных метров было принято ещё несколько лет назад. О проведении аукциона мэрия проинформировала в прошлом году. Начальная цена лота (заключение договора на десять лет) составляла 58 миллионов 75 тысяч рублей, шаг аукциона — 2 миллиона.

Сообщение об аукционе было размещено 19 декабря 2022 года на сайте "ГИС Торги". Заявки принимались до 13 января 2023 года. На 18 января 2023 года было назначено проведение торгов. Однако они были отменены.

Как пишет издание "Сибкрай.ru", помимо "Комфорта", участие в состоявшемся весной аукционе принял "Краснообск.Монтажспецстрой", но предложил меньше.

Также на лот претендовала компания группы "Расцветай", которая была готова вложить порядка миллиарда рублей на оплату права на заключение договора о КРТ, причём кредитное решение "Сбербанка" было уже получено. Ещё порядка миллиарда застройщик готов был предусмотреть на расселение земельных участков и разработку исходно-разрешительной документации, всего — 2,13 млрд рублей.

Однако заявку компании отклонили из-за формальности: якобы отсутствовали копии документов, подтверждающих ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года №282-ФЗ. При этом, как стало известно изданию "Сибкрай.ru", компания предоставила сотрудникам депстроя 39 разрешительных документов на ввод объектов.

Что же известно о загадочном ООО "Комфорт"? Компания зарегистрирована в Новосибирске в 2014 году, занимается производством штукатурных работ. Уставный капитал — 12 000 рублей, в штате всего один человек, при этом у компании два учредителя — Сергей Чечко и Михаил Шашков.

Как выяснилось, и тут нашлись скелеты в шкафу. Оказывается, в 2018 году Новосибирский гарнизонный суд вынес Сергею Чечко обвинительный приговор по уголовному делу о многомиллионных хищениях при строительстве объектов военной инфраструктуры. По госконтракту на 2 миллиарда рублей компания "Ремстройторг", где Чечко являлся учредителем, должна была возвести военный городок под Кемерово. Благодаря удачно продуманным схемам по применению в расчётах удорожающего коэффициента компания смогла заработать порядка 46 миллионов рублей. Чечко, которого обвинили в организации особо крупной растраты, свою вину признал и возместил ущерб. Суд приговорил его к четырём годам условно. Учитывая, что вряд ли в мэрии Новосибирска об этом не знали, так и напрашивается вопрос — каких подводных камней теперь ждать?