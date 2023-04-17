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Александр Приходько

Фонд "Победа" скрывает финансовую отчетность за 2022 год

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Связанный с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым фонд "Победа" не предоставил финансовую отчетность за 2022 год в положенный срок. Ранее петербургская общественность и ряд СМИ подозревали, что организацию могут использовать в коррупционных схемах и освоении денежных средств, а также указывали на тотальную непрозрачность деятельности фонда.

Фонд "Победа" скрывает финансовую отчетность за 2022 год

Согласно действующему российскому законодательству, все работающие на территории страны НКО, на которые распространяется ФЗ "О некоммерческих организациях", обязаны ежегодно предоставлять финансовую отчетность в Министерство юстиции не позднее 15 апреля. Кроме того, в указанный срок организациям необходимо дублировать данную документацию на своих сайтах в Интернете. Однако отчетности фонда "Победа", реорганизованного губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым для финансирования помощи Мариуполю, в открытом доступе найти не удается, в том числе — и на сайте Минюста.

Вопросы о финансировании организации у петербургской общественности возникали еще в прошлом году, но никакой информации фонд публиковал в открытом доступе и не предоставлял представителям СМИ. В руководстве организации заверяли, что вся необходимая информация появится на официальном сайте фонда, однако спустя более полугода никаких отчетов о проделанной работе и сборе денег так и не появилось в открытом доступе.

Такая закрытость вынуждает в очередной раз усомнится в прозрачности выделяемых организации средств, которые исчисляются миллиардами рублей. При этом информацию о предоставлении денег "Победе" из бюджета Санкт-Петербурга не публикует и Смольный, хотя ранее власти официально подтвердили, что гуманитарные программы в Мариуполе финансируются, в том числе, за счет петербургского бюджета. Об этом заявлял вице-губернатор Алексей Корабельников, хоть точных сумм он и не назвал.

СМИ не исключали, что контролировать финансовые потоки, проходящие через фонд "Победа", может семья Захватовых, которая, по информации ряда источников, находится в дружеских отношениях с губернатором Александром Бегловым. Братьев Захватовых называют "серыми кардиналами" петербургской политики и "специальными представителями" градоначальника, отвечающими за решение разного рода вопросов, в том числе и финансового характера.

Также на коррупционную составляющую в деятельности фонда может указывать фигура Ивана Орынчука, который занимался восстановлением Мариуполя и даже получил награду от города в стенах Мариинского дворца. Буквально спустя несколько дней после торжественной церемонии награждения Орынчук был задержан по подозрению в хищениях денежных средств. При этом СМИ писали, что изначально его привлечение к работам по восстановлению города-побратима Петербурга могло быть связано с давним знакомством с нынешним губернатором Северной столицы.

Тот факт, что финансовая отчетность "Победы" не была опубликована в установленные законом сроки, дает еще один повод сомневаться в прозрачности организации и проходящих через нее средств, а также позволяет говорить, что под прикрытием помощи Мариуполю фонд может использоваться к коррупционных схемах, суммы которых могут достигать десятков миллиардов рублей.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы коррупция санкт-петербург александр беглов
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