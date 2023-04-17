Фонд "Победа" скрывает финансовую отчетность за 2022 год

Связанный с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым фонд "Победа" не предоставил финансовую отчетность за 2022 год в положенный срок. Ранее петербургская общественность и ряд СМИ подозревали, что организацию могут использовать в коррупционных схемах и освоении денежных средств, а также указывали на тотальную непрозрачность деятельности фонда.

Согласно действующему российскому законодательству, все работающие на территории страны НКО, на которые распространяется ФЗ "О некоммерческих организациях", обязаны ежегодно предоставлять финансовую отчетность в Министерство юстиции не позднее 15 апреля. Кроме того, в указанный срок организациям необходимо дублировать данную документацию на своих сайтах в Интернете. Однако отчетности фонда "Победа", реорганизованного губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым для финансирования помощи Мариуполю, в открытом доступе найти не удается, в том числе — и на сайте Минюста.

Вопросы о финансировании организации у петербургской общественности возникали еще в прошлом году, но никакой информации фонд публиковал в открытом доступе и не предоставлял представителям СМИ. В руководстве организации заверяли, что вся необходимая информация появится на официальном сайте фонда, однако спустя более полугода никаких отчетов о проделанной работе и сборе денег так и не появилось в открытом доступе.

Такая закрытость вынуждает в очередной раз усомнится в прозрачности выделяемых организации средств, которые исчисляются миллиардами рублей. При этом информацию о предоставлении денег "Победе" из бюджета Санкт-Петербурга не публикует и Смольный, хотя ранее власти официально подтвердили, что гуманитарные программы в Мариуполе финансируются, в том числе, за счет петербургского бюджета. Об этом заявлял вице-губернатор Алексей Корабельников, хоть точных сумм он и не назвал.

СМИ не исключали, что контролировать финансовые потоки, проходящие через фонд "Победа", может семья Захватовых, которая, по информации ряда источников, находится в дружеских отношениях с губернатором Александром Бегловым. Братьев Захватовых называют "серыми кардиналами" петербургской политики и "специальными представителями" градоначальника, отвечающими за решение разного рода вопросов, в том числе и финансового характера.

Также на коррупционную составляющую в деятельности фонда может указывать фигура Ивана Орынчука, который занимался восстановлением Мариуполя и даже получил награду от города в стенах Мариинского дворца. Буквально спустя несколько дней после торжественной церемонии награждения Орынчук был задержан по подозрению в хищениях денежных средств. При этом СМИ писали, что изначально его привлечение к работам по восстановлению города-побратима Петербурга могло быть связано с давним знакомством с нынешним губернатором Северной столицы.

Тот факт, что финансовая отчетность "Победы" не была опубликована в установленные законом сроки, дает еще один повод сомневаться в прозрачности организации и проходящих через нее средств, а также позволяет говорить, что под прикрытием помощи Мариуполю фонд может использоваться к коррупционных схемах, суммы которых могут достигать десятков миллиардов рублей.