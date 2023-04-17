Шок на Украине: мариупольцы сделали свой выбор в пользу РФ

4:04 Your browser does not support the audio element. Россия Юг

Мариупольцы сделали свой выбор в пользу России. Это признают даже бандеровские власти. Процесс будет лавинообразно нарастать на всей бывшей Украине.

У виртуального мэра Мариуполя шок: Украину предали

"Тысячи людей" в Мариуполе "согласились сотрудничать с назначенными Россией властями", признал виртуальный украинский мэр города Вадим Бойченко, сообщает "Страна".

"И руководители есть, и есть обычные люди. Кто-то был до этого сугубо с проукраинской позицией, были сугубо патриоты, а сейчас изменили почему-то мнение", — подчеркнул он.

Удивляться нечему — украинская пропаганда лжёт, что украинцы в массе настроены против России. Они задавлены страхом расправы с их близкими. Когда фактор страха уходит, то в людях оживает генетическая память, и они становятся на строну своей исторической Родины.

Скоро процесс отмены чуждой бандеровской идеологии будет нарастать лавинообразно по мере позитивных перемен на освобождённых территориях.

Почему мариупольцы довольны Россией

Жители Мариуполя видят, что РФ строит, а не разрушает. В сети много роликов о новостройках, ремонте в частном секторе. Дело доходит до того, что новые власти города "моют асфальт на проспекте Мира и проспекте Ленина".

"Нет, ну вы видели такое", — удивляются горожане.

Всем пенсионерам в городе выплачивается пенсия в 10 тысяч рублей, что в два раза больше, чем средняя пенсия на Украине. На освобождённых территориях платят те же социальные выплаты, что и в остальных субъектах Федерации, включая пособия на детей и материнский капитал.

Медицинское стационарное обслуживание в Мариуполе подтягивается до уровня российского, дефицита лекарств в Мариуполе нет, сообщают в аптеках.

Восстановлена система образования на русском языке, для абитуриентов-мариупольцев есть возможность поступить в вузы и без ЕГЭ. Желающие же смогут сдать экзамен и в ДНР, и в Ростовской области, сообщает Telegram-канал мэра Мариуполя Олега Моргуна.

Там же там много новостей о появлении долгосрочных рабочих мест. Морской порт Мариуполя в ближайшее время начнёт использоваться для поставок зерна из республики в другие регионы России, первое судно должно отправиться в течение пары недель, заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

В Мариуполе стали активно работать силовики. Порядок — это основа выбора в пользу РФ. МВД ДНР сообщило о задержании подозреваемых в покушении на начальника ГУ МВД города Михаила Москвина, машину которого подорвали в конце марта.

Проще говоря, люди видят, что российское государство о них заботится, и выводы делаются в пользу России.

Бывшая Украина несёт смерть и коррупцию

Тем более, что киевский режим несёт смерть. Предстоящее наступление ВСУ предполагает вклинивание на 30 км вглубь новых российских территорий и оттуда обстрелы "Хаймерсами", в том числе, Мариуполя. Смерть Украина несёт тотальной мобилизацией и карательными акциями, которые обещает мариупольцам тот же Бойченко.

Украина также несёт коррупцию. Под конец 2022 года виртуальная администрация Мариуполя решила закупить различное медицинское оборудование для стоматологического центра "Мариупольской Рады" на 5,7 млн гривен.

На сайте официального участника системы публичных закупок Украины Prozorro были размещены около 14 позиций с тендерами и аукционами для этого несуществующего центра. Некоторые сделки отменили, но украинские чиновники, в том числе, Бойченко, так или иначе, но получили от бюджета Украины порядка 4,4 млн гривен.

Читайте по теме: На Украине и Западе заговорили об устранении Зеленского

Казнь в прямом эфире пленного солдата ВСУ: постановка или реальность

Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад