Смольный шлет отписки петербуржцам вместо борьбы с расплодившимися крысами

4:06 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

Крысы продолжают захватывать Санкт-Петербург. С приходом весны петербуржцы оставляют множество жалоб на необходимость проведения дератизации грызунов. Однако в Смольном продолжают игнорировать проблему.

Жители Санкт-Петербурга делятся в социальных сетях видеозаписями и фотографиями, сообщая, что в городе сильно возросла популяция крыс. Так, например, житель Приморского района прислал видео, на котором видно несколько грызунов, бегающих возле мусорного контейнера на Парашютной улице.

"На Парашютной. Не много ли крыс развелось в Приморском?" — задается вопросом автор видео.

Однако большинство жалоб возмущенные петербуржцы оставляют на портале Смольного "Наш Санкт-Петербург". Горожане требуют приступить к незамедлительному проведения дератизации грызунов пока вредители не захватили город окончательно.

Так, житель Василеостровского района уже во второй раз обратился в администрацию Петербурга, чтобы решить проблему с крысами возле мусорного контейнера, расположенного по адресу: 15-я линия В. О., дом 74, литера А.

"Проблема не устранена. Если в ближайшее время не будут предприняты меры, то будем обращаться вышестоящие инстанции", — сообщил мужчина.

Также о проблеме с грызунами сообщила жительница Московского района по имени Юлия. Женщина указала, что у детского сада №2 на проспекте Космонавтов фиксируется большое скопление крыс, особенно в вечернее время.

"Большое скопление крыс у помойки рядом с детским садиком. Особенно в вечернее время", — пожаловалась женщина.

Аналогичные проблемы с грызунами наблюдаются и в Выборгском районе. Местный житель по имени Сергей сообщил, что в доме по адресу улица Михаила Дудина, дом 25, корпус 2, не предпринимаются меры по борьбе с вредителями. Мужчина подчеркнул, что о проблеме снял репортаж телеканал "78", однако ситуация не изменилась.

"В нашем доме по адресу Санкт-Петербург, ул. Михаила Дудина 25 корпус 2 не проводится в должной мере меры по уничтожению насекомых и грызунов. Во дворе живут крысы, в доме тараканы и муравьи. Приезжал 04.04.2023 об этом вышел сюжет на 78 телеканале (сюжет https://t.me/good78news/66873)", — сообщил мужчина.

Жительница Приморского района по имени Яна также пожаловалась на крыс во дворе. Женщина подчеркнула, что предыдущее обращение на портал не принесло результатов. Она вновь потребовала провести дератизацию грызунов по адресу: Планерная улица, дом 67, корпус 4, литера А.

"Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким образом проводилась проверка? Где фото "до", на которой видно норы крыс. Почему только фото "после". Фотографии новых крыс и нор, в уже присыпанном песке, прилагаю. Обратите внимание, есть фото, где морда крысы прям в песочной норке!" — сообщила возмущенная жительница города.

Стоит отметить, что проблемы с крысами в Петербурге усугубились после провала так называемой мусорной реформы. Во время ее реализации обязанность по вывозу отходов была возложена на плечи Невского экологического оператора (НЭО), однако компания не смогла справиться с работой. В результате петербуржцы начали заваливать администрацию губернатора Александра Беглова жалобами, однако в Смольном игнорируют проблему.

Напомним, недавно сообщалось, что Смольный почти год "игнорирует" призыв главы петербургского Роспотребнадзора избавить город от крыс.