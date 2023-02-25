Губернатор Куйвашев — "американский агент", вошедший в правящую элиту России

Недавний скандал, разгоревшийся после откровенно хамского обращения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, продемонстрировал явную приверженность российского чиновника так называемым "западным ценностям" и антироссийской повестке.

Выпускник Йельского университета США неоднократно препятствовал набору в героическую группу "Вагнера", при этом оставаясь равнодушным к нуждам мобилизованных. Общий курс политики Куйвашева позволяет усомнится в патриотичности чиновника. Скорее все его поступки в отношении спецоперации "попахивают" прозападными интересами.

Прозападный управленец?

Свердловскую область не прекращают сотрясать скандалы, касающиеся сегодня самой важной темы для всей России — специальной военной операции. И начало им было положено далеко не с момента нелицеприятного "ответа" губернатора Куйвашева лидеру ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

О массовых проблемах с отсутствием помощи мобилизованным из региона стало широко известно еще в конце лета прошлого года. Тогда СМИ обратили внимание на активную помощь частных компаний и волонтеров призывникам из Свердловской области на фоне полного равнодушия их судьбами местных властей. Отмечалось, что бойцы не были снабжены необходимой экипировкой, предметами быта, а также их семьи не получали региональных выплат. Более того, в местном законодательстве в принципе отсутствовал такой пункт, в отличии от всех других регионов.

Депутаты вынуждены были придать огласке вопиющий факт полного самоустранения Куйвашева от помощи защитникам Родины и предложили предоставить им единовременную выплату в 100 тысяч рублей, социальные льготы для семей и другую поддержку. Отмечалось, что несмотря на первостепенную важность таких вопросов для населения, в области отсуствуют необходимые нормативно-правовые акты. То есть в этом направлении правительством Куйвашева не было сделано ровным счетом ничего.

Стоит отметить, что сап президент РФ Владимир Путин прямо призывал глав регионов обеспечить полную поддержку как мобилизованным, так и их семьям.

"Отдельно хочу обратиться и к главам регионов, руководителям сельхозпредприятий. В рамках частичной мобилизации призываются в том числе и работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям. Прошу уделить особое внимание этому вопросу", — сказал он.

Наплевательское отношение к курсу, обозначенному президентом и к делу общей победы, позволяет усомнится не только в компетентности Куйвашева на занимаемой им должности, но и задаться вопросом — в чьих интересах он работает?

Под его управлением регион "отличился" серией громких скандалов. Так, СМИ отмечали вопиющий случай в Екатеринбурге, где мэр Алексей Орлов назначил на должность директора музея истории города известного журналиста-русофоба Игоря Пушкарева. Ранее он был оштрафован за дискредитацию ВС РФ. Более того, впоследствии ему поручили еще два знаковых для города проекта, связанных с 300-летним юбилеем Екатеринбурга.

Хотя сильного удивления данный факт не вызывает. Орлов и раньше отличался смежной с Куйвашевым позицией в отношении патриотизма к Родине. Например, он не счел чем-то вопиющим факт установки в мэрии города барельефа с портретом Евгения Ройзмана (внесен в реестр иноагентов). Он также был неоднократно оштрафован за антироссийские высказывания. Сегодня против экс-руководителя Екатеринбурга возбуждено аналогичное с Пушкаревым уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.

Такое неприятие любых тем, касающихся СВО, со стороны Куйвашева может быть связано с тем, что он, как и небезызвестный антироссийский деятель, Алексей Навальный (включён в список Росфинмониторинга экстремистов и террористов), обучался в Йельском университете США, который признан самым дорогим в мире. Можно догадаться, каким нарративам обучают российских деятелей в Штатах. Не случайно в его действиях прослеживается принижение важнейших тем СВО, что может играть на руку Западным противникам России.

Вместе с тем СМИ сообщали, что Куйвашев активно готовится передислоцироваться в Москву, посещая столицу для создания соответствующей "почвы". Очевидно, что чиновнику вопросы своей карьеры гораздо интереснее, чем тема СВО. Вполне возможно, карьеры за пределами РФ.

"Антироссийская элитка" против "Вагнера"

Известно, что с первых дней спецоперации по освобождению оккупированного Донбасса, бойцы ЧВК "Вагнер" с честью выполняют свой долг перед Родиной. О их героических заслугах становится известно фактически каждый день — они в одиночку освобождают населенные пункты несмотря на зависть и противодействие со стороны завистников.

В их число можно отнести и вышеупомянутого Куйвашева, судя по появившейся в Сети новой информации. Как оказалось, еще в августе 2022 года "вагнеровцы" в Свердловской области столкнулись с явным противодействием набору в их ряды. Сообщается, что им запрещали размещать соответствующие рекламные баннеры и проводить агитацию под предлогом самостоятельного набора администрацией неких добровольческих отрядов. Конкретной информации о них до сих пор в открытом доступе нет. А "палки в колеса" ЧВК уже были поставлены.

"Есть регионы, которые откровенно гадят, и вы это видели в СМИ. Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину", — рассказал Пригожин.

Складывается впечатление, что тема набора бойцов Куйвашевым, как и иная демонстрируемая "помощь" СВО носит лишь показательный характер.

Пренебрежительное отношение к "вагнеровцам" на этом не закончилось. Местные власти демонстративно отказывали в захоронении с должными почестями героически отдавших свои жизни бойцов. Так, сообщалось как минимум о двух таких случаях — Александра Пирогова в поселке Вогулка Шалинского городского округа, и Ивана Савкина из Камышловского района. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был возмущен подобным поведением и назвал его "скотским проявлением" от "подонков".

Вероятно, это могло стать причиной "обиды" Куйвашева на владельца ЧВК, ведь впоследствии на его обоснованную критику губернатор Свердловской области разразился потоком нелицеприятных и высокомерных оскорблений. Он посоветовал человеку, находящемуся на передовой вместе со своими бойцами и буквально кующему сегодня победу в СВО, "не совать нос" в региональное управление и заниматься "школьным питанием". В ответ Пригожин справедливо напомнил зарвавшемуся чиновнику, что он посвятил свою жизнь общей победе страны, в отличии от сидящего "в теплом кабинете" Куйвашева.

Отметим, что лидер ЧВК "Вагнер" критиковал чиновника исключительно по теме СВО, на что, как непосредственный участник боевых событий имел полное право, а не его региональных проблем, хотя здесь их "непаханое поле".

Более того, открытое противодействие одному из самых результативных боевых подразделений ЧВК "Вагнер" указывает на явную лояльность коллективному Западу, который сегодня является открытым врагом России.

До сих пор неизвестно, как подобные личности могут продолжать занимать значимые должности управленцев в регионах РФ. Ведь Куйвашев регулярно демонстрирует свою приверженность к тем российским "элитам", которые наплевательски относятся к курсу президента и общему стремлению народа к победе. А значит опосредованно работает в интересах Западных элит, стремящихся уничтожить Россию.