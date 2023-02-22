Зарплату в "Метрострое Северной столицы" повысили лишь "избранным"

3:35 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

Несмотря на то, что Смольный существенно увеличил бюджет по прокладке метрополитена в 2023 году, работников петербургского предприятия "Метрострой Северной столицы" так и не дождались индексации зарплат. Однако, как нам стало известно, зарплатный фонд действительно существенно вырос. Правда только у "избранных".

Работников "Метростроя Северной столицы" в начале месяца "обрадовали" тем, что работать нужно будет больше и чаще, но за те же деньги. Как уже сообщала Pravda.Ru, неделю назад состоялось расширенное совещание с бригадирами предприятия и его дочерних и взаимоувязанных фирм. Как выяснилось, индексации зарплаты можно не ждать, однако уже весной начнется новый этап работ — прокладка тоннеля от "туристской" до "Планерной".

И хотя сам старт горнопроходческого щита "Надежда", который предстоит собрать в конце "зеленой" линии метростроевцам, сегодня находится под большим вопросом, факт отсутствия индексации заработных плат — налицо. Как заявил бригадир Ринат Галиев, тарифы на выработку не менялись уже 10 лет и, скорее всего, такими и останутся надолго.

И тут нужно отметить тот факт, что само предприятие "Метрострой Северной столицы" еще очень молодое — ему еще не исполнилось 3 лет, а работами по прокладке тоннелей "МССС" и вовсе занимается всего год с небольшим. Работники имеют ввиду тот факт, что точно такие же тарифы и зарплаты у них были еще тогда, когда они работали в ОАО "Метрострой", объявленный банкротом в 2021 году.

Однако при этом суммы, выделяемые из бюджета города на строительство метро несравнимые. Так, например, в 2016, 2017 годы из бюджета выделялись 20 млрд рублей, в 2018 из-за ЧМ по футболу — 27 млрд рублей, а в 2019 году уже 18. На эти деньги существовал "старый" "Метрострой". Новому "МССС" Смольный в 2023 году выделил более 35 млрд рублей, но зарплаты остались неизменными.

При этом численность предприятий тоже сравнима, изменилась ситуация только в численности работников головных компаний — 695 (по данным СПАРК) сейчас и примерно 620 человек в последнем "добанкротном" году в старом "Метрострое". И это, как выяснилось, не случайно. Именно офисные работники проиндексировали себе заработную плату. Как сообщили нам источники, близкие к Смольному, у гендиректора старого "Метростроя" зарплата была 220 тысяч рублей в месяц минус налог. Гендиректор МССС получает сегодня 1,2 млн рублей плюс надбавки= получается около 1,5 млн в месяц.

Существенно изменился и сам фонд оплаты труда — раньше было около 250 млн рублей в месяц, сегодня "МССС" тратит около 500-520 миллионов в месяц только на зарплаты, вот только непонятно куда они уходят, если численность сотрудников не меняется, а тарифы не индексируются? Ответ, как нам кажется, очевиден и его надо искать в раздутом штате чиновников и "белых воротничков" в головном офисе.