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Александр Приходько

Общественная палата должна проверить назначение родственницы Порошенко директором "Манежа" – политолог Марков

3:31
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Общественная палата Санкт-Петербурга должна обратить внимание на назначение родственницы бывшего президента Украины Петра Порошенко Анны Яловой на должность директора выставочного зала "Манеж" и провести проверку. Такого мнения придерживается политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков.

Общественная палата должна проверить назначение родственницы Порошенко директором "Манежа" – политолог Марков

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский назначил новым директором выставочного зала "Манеж" Анну Ялову. Как выяснили журналисты, она является сестрой супруги сына Петра Порошенко. При этом до сих пор неизвестно, поддерживает ли Ялова антироссийскую позицию, которой придерживаются ее украинские родственники, о чем они напрямую заявляют.

Оснований для таких подозрений предостаточно, отмечали ранее СМИ. В пример можно привести случай с Дмитрием Озерковым, который ранее заведовал отделом современного искусства Эрмитажа. Совсем недавно он уехал из России. В социальных сетях Озерков активно критиковал правительство. Он также являлся "протеже" главы Эрмитажа Михаила Пиотровского, отца вице-губернатора Бориса Пиотровского, о чем писали журналисты.

На назначение Анны Яловой отреагировал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков, выразивший в беседе с нашим корреспондентом уверенность, что общественность должна обратить внимание на данные новости. Помимо того, он призвал обратить внимание на заявления, которые Анна Ялова делала ранее. Так, по мнению Сергея Маркова, можно понять, какой позиции на самом деле придерживается новый директор выставочного зала "Манеж".

"Я думаю, что общественность должна отреагировать на это дело. Быть дальней родственницей Порошенко — еще не значит быть предателем России, может быть, она российская патриотка, а может быть она и предательница, надо посмотреть по ее заявлениям, что она говорила, и сделать вывод", — заявил Марков.

Марков подчеркивает, что назначение Яловой требует проверки, поскольку она является родственницей одного из военных преступников, активно участвующего в террористической войне против Российской Федерации. По мнению политолога, проверкой должна заняться Общественная палата Петербурга.

"Конечно, быть родственницей одного из военных преступников, активно участвующего в террористической войне против России, — это серьезное отягчающее обстоятельство, это факт, который требует внимания. Проверить, обратить внимание нужно, я думаю, Общественная палата Петербурга должна обратить внимание, им это по должности", — подытожил Марков.

СМИ сообщали, что подбор кадров со стороны семьи Пиотровских вызывает серьезные вопросы. При этом сам Пиотровский-младший также успел попасть в неоднозначную историю. Так, скандал произошел после того, как мужчина выложил у себя в ТГ-канале фотографию альбома Оззи Осборна "Patient Number 9", записанного в поддержку Киева.

Помимо того, журналисты неоднократно обращали внимание, что продвижение Смольным людей, придерживающихся антироссийской позиции, уже стало нормой для Петербурга. Помимо того, петербургские чиновники неоднократно срывали мероприятия патриотического характера.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сергей марков санкт-петербург борис пиотровский
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