В Петербурге продолжает сокращаться реальная соцподдержка горожан

Смольный выделит 2,2 млрд рублей на поддержку поставщиков соцуслуг в Петербурге. Однако данная мера не сможет существенно улучшить положение в сфере стремительно сокращающейся бюджетной поддержки населения.

Петербургским поставщикам соцуслуг предоставят субсидии. Общий объем выделенных бюджетных средств составит 2,2 млрд рублей. Мера направлена на ежемесячную компенсацию части расходов поставщикам по результатам отбора. Так, получателями таких субсидий могут стать организации, работающие с нуждающимся в соцобслуживании гражданам на основании договоров о предоставлении соцуслуг. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Петербург в последние годы испытывает серьезные трудности в сфере соцобслуживания населения. СМИ отмечают, что с каждым годом размер выделенных бюджетных средств на эту статью расходов стремительно сокращается, несмотря на заявления чиновников о рекордном доходе в бюджет за 2022 год.

В начале прошлого года стало известно о сокращении поддержки НКО, помогающим ветеранам и пенсионерам. Сообщалось, что в 2020 году 354 организации получили бюджетную помощь, а уже год спустя лишь 32-м из них Смольный оказал финансовую поддержку. В прошлом году этот показатель незначительно вырос и составил 50 фондов, которые получили средства. Однако эта статистика минимальна и составляет лишь 13% от всех существующих организаций соцподдержки ветеранов.

Тревожное положение сложилось и для многодетных петербуржцев. В конце прошлого года они лишились соцпомощи из-за изменений в методике расчетов. В Смольном заявили, что стратегия "помощи всем" была изменена на "точечное" оказание помощи. Однако ряд категорий многодетных из-за этого теперь лишены возможности в ее получении.

Представитель правительства Петербурга в ЗакСе Константин Сухенко отмечал, что в случае поправок в законодательство лишь те семьи, где доход на одного человека не превышает 1,5-кратный размер от прожиточного минимума, смогут рассчитывать на поддержку.

На 2022 год Смольный выделил аналогичную сумму в 2,2 млрд рублей на помощь НКО в сфере оказания соцуслуг. Тогда журналисты отметили, что фактически реальная поддержка сократилась на 100 миллионов по сравнению с 2021 годом с учетом годовой инфляции. Так, ее уровень составил 8,9% на фоне бюджетной помощи годом ранее в 2,1 млрд рублей. Итоговая инфляция за 2022 год, по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, составила 11,9%. Что означает еще большее сокращение реальной помощи, выделяемой НКО.