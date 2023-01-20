Петербургские чиновники признались Путину в дефиците мест в детсадах и пообещали решить проблему в течение двух лет

В Петербурге вновь подняли тему дефицита мест в детсадах. Во время посещения Северной столицы президентом Владимиром Путиным об этом упомянула одна из сотрудниц Обуховского завода, который посетил глава государства.

Строительство в Санкт-Петербурге

Как рассказывает "Деловой Петербург", петербурженка перед телекамерами и в присутствии журналистов поинтересовалась у Путина, возможно ли увеличить срок выплат по уходу за ребенком до 3 лет, ведь ей удалось отдать своего сына в детсад только в 2,5 года. Вопрос удивил главу государства, ведь городские власти отчитывались о полном отсутствии очередей в дошкольные учреждения.

И хотя позже журналисты установили, что проблема у горожанки возникла 8 лет назад, чиновники, комментируя ситуацию, отметили, что дефицит возникает в детсадах шаговой доступности. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, все хотели бы отдавать ребенка в ДОУ поближе, однако "в новостройках мы на эту идеальную ситуацию не вышли". Чиновница добавила, что проблема будет решена в течение двух лет.

Сегодня чаще всего жалобы на дефицит соцобъектов поступают из Шушар и из жилых комплексов, возведенных на намывах Васильевского острова. Школы и детсады обычно строят либо за счет бюджета, либо за счет застройщиков. Но если в Москве власти строго обязывают девелоперов возводить объекты под угрозой запрета строительства в городе, то в Петербурге ситуация иная.

Например, на южном намыве, который застраивают уже десяток лет, на сегодня действуют лишь два детсада, и один из них частный. И это одна из причин, почему жители Васильевского острова выступают против создания северного намыва. По их данным, на каждую тысячу человек по нормативам нужно создавать по 120 мест в школах. Всего в районе проживает примерно 211 тысяч человек, соответственно, необходимо 25,3 тысячи мест, а по факту их 17,6 тысячи.

"Ситуация с детсадами в нашем районе почти на 10% хуже, чем в среднем по городу — дефицит мест в ДОО почти треть от необходимого количества. При дефиците мест в ДОО в 32% вызывает вопросы тот факт, что в нашем районе, оказывается, по мнению чиновников, нет очередей в детские сады. Мы не понимаем как такое возможно! Ситуация со школами не на много лучше — дефицит мест 30%, что на 6% хуже чем в среднем по городу", — пишут активисты в соцсетях.

Это приводит к тому, что новые жильцы острова, которые поселяются в новостройках, нагружают старую инфраструктуру района. В результате становится сложно устроить детей в детсады, в некоторых школах в каждом классе учится по 40 детей, а в поликлиниках образуются очереди.

По планам районной администрации, до 2030 года на южном намыве должны появиться шесть школ. Первую из них на 685 мест недавно начала строить компания Glorax. Кроме того, в районе за семь лет планируется возвести 11 детсадов и два медучреждения. Впрочем, цифры каждый год меняются. Например, как следует из ответа чиновников "Невским новостям" на август 2021 года, на южном намыве планировалось 10 школ и 20 детсадов, две поликлиники и два спорткомплекса.

Северный намыв, который сейчас возводит "Группа ЛСР", обещают застраивать более продуманно. По проекту там построят восемь детсадов, четыре школы, поликлинику и спортивный центр. Хотя в обещания компании местные жители не очень то верят.

Медленное возведение объектов социальной инфраструктуры — давняя проблема многих новых районов. Это связано с тем, что девелоперы стремятся в первую очередь построить и продать как можно больше жилья, чтобы извлечь прибыль. И лишь затем начинается строительство соцобъектов, иногда под нажимом.

Однако в Петербурге ранее презентовали проекты создания и застройки намывов не только жильем, но и социальными объектами: год назад такой проект представила на ПМЭФ компания "Зингер Девелопмент". "Залив островов" представлял собой целый автономный остров в 5 км от "Лахта Центра", связанный с материком выездами на Лахтинский проспект и удобной транспортной развязкой. Территорию искусственного острова в 200 гектаров планировали застроить жилой и коммерческой недвижимостью. С социальным объектами ситуация обстояла более чем благополучно: 4 школы на 7,6 тысячи мест, 12 детсадов на 3,9 тысячи детей, а также 3 объекта здравоохранения.

Жилые пространства предполагалось сгруппировать в серию соединенных друг с другом островов. Проект обещал масштабное озеленение территории, применение экологически чистых технологий, развитую транспортную систему с подземными парковками и скоростными трассами. Сердцем острова становилась бухта и деловой центр. На ее территории планировалось построить многофункциональные комплексы, офисы, исследовательские центры, магазины, объекты культуры и развлечений. Там же располагался бы и небоскреб высотой 250 метров.

Пока реализация проекта отложена на неопределенный срок. "Залив островов" мог бы стать не только новым жилым и деловым кварталом, но и интересной туристической зоной Петербурга. А главное, эффективно бы решалась проблема дефицита социальных объектов, что могло стать примером для других застройщиков в вопросах комплексного освоения территорий.