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Александр Приходько

Петербург рискует навсегда потерять исторический Дом Лапина

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Городской суд Петербурга в очередной раз отказал градозащитникам в удовлетворении апелляции по Дому Лапина. Позиция ответчиков в лице застройщика и КГИОП осталась неизменной. В обозримой перспективе Северная столица рискует утратить еще один исторический объект.

Петербург рискует навсегда потерять исторический Дом Лапина

Трехэтажный дом коллежского секретаря Алексея Лапина на углу Рижского проспекта и переулка Лодыгина был построен в 1840 году, в XX веке объект дополнялся надстройками, в результате чего он стал частью нового здания. Формально Дом Лапина не является объектом культурного наследия (ОКН), однако так или иначе представляет для Петербурга определенную историческую ценность.

В прошлом КГИОП дал заключение, позволяющее снести здание для реализации девелоперского проекта. Там планируется возвести крупный ЖК площадью 48 тысяч квадратных метров высотой от 4 до 9 этажей. В августе активисты пытались защитить Дом Лапина в Куйбышевском суде, но безуспешно. В этот раз история, очевидно, повторилась.

"Фактически здесь повторился тот же фарс, что и в Куйбышевском суде, только сжатый во времени. Если в районном суде судья дважды отказывала в наших ходатайствах о проведении судебной экспертизы, то здесь это произошло единожды. Все разбирательство уложилось в одно заседание", — говорится в сообществе SOS СПб СНОС.

Градозащитники отмечают, что ответчики в лице представителя застройщика и КГИОП сделали все, чтобы избежать проведения независимой экспертизы. В качестве аргументов указывалось то, что Дом Лапина "утратил исторический облик" из-за отсутствия углового балкона, а сам объект расширен по Рижскому проспекту в сторону Ревельского переулка. Тем не менее, активисты убеждены, что облик, основная часть архитектуры здания и стиль остались нетронуты.

"Главная задача команды застройщик + Патока (представитель КГИОП, прим. ред): не дать нам доказать этот факт. Путаясь в показаниях, уходя от прямых вопросов, в каком, по их мнению, объеме сохранены исторические конструкции Дома Лапина, они заливаются соловьями про отдельные дореволюционные кирпичи, которые могли быть использованы в 50-е годы при строительстве нового дома: "сами понимаете, времена были тяжелые, там может быть кирпич, или два, или целая стеночка. Достоверно это неизвестно, но узнавать и не нужно", — добавили они.

В сложившейся ситуации стоит учитывать, что Дом Лапина является одним из "вещдоков" Следственного комитета. Соответствующий статус дает объекту временную протекцию от разрушения или сноса.

В 2022 году СК РФ во главе с Александром Бастрыкиным инициировал уголовные процессы по факту сноса ОКН в Северной столице. Наиболее громким событием стало уничтожение флигелей особняка Салтыковой ради постройки гостиницы. СМИ также связывали данный инцидент с деятельностью близких губернатору Александру Беглову людей.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Людмила Черткова
Людмила Черткова — журналист, обозреватель, редактор, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Темы санкт-петербург александр беглов
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