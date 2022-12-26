Смольный потратил 2022 год на подготовку к провалу снегоуборочной реформы

Зима 2022/2023 годов, как и предыдущая, по сложившейся традиции началась в Петербурге внезапно. Это произошло вопреки обещаниям губернатора Александра Беглова и его команды, звучавшим на протяжении последних 12 месяцев, уж в этот раз точно подготовиться к "снегопроявлениям". Мы проанализировали деятельность Смольного в этом направлении и рассказали, как чиновники в течение года готовились удивить петербуржцев убранными от снега дорогами и безопасными тротуарами, и что из этого вышло.

Петербург в снежном плену

Первый снег зимы 2021/2022 годов выпал в конце ноября и сразу стало очевидно, что город ждет серьезное испытание. Ночной снегопад был спрогнозирован синоптиками заранее, но снегоуборочной техники не увидели ни ночью, ни после, хотя администрация Смольного незадолго до этого заявляла о наличии 1700 единиц спецтехники и полной готовности к зиме.

Ситуация стремительно усугубилась с приходом циклона "Бенедикт", принесшего с собой многодневный обильный снегопад. Город погрузился в снежный хаос. Десятибалльные утренние и вечерние пробки парализовали транспортную систему города, что повлекло за собой многомилионные убытки для бизнеса. Апофеозом кризиса стало появление пунктов обогрева вдоль Московского шоссе, где люди часами были вынуждены стоять в пробках.

Смольный списывал снежный коллапс на разбушевавшуюся стихию, но эксперты отмечали, что, хотя снега действительно выпало много, но это вполне сравнимо с предыдущими петербургскими зимами. Причиной возникших проблем стали острая нехватка техники, дворников и неспособность Смольного контролировать деятельность частных подрядных организаций.

Красноречивее всего говорят о системности проблемы цифры. Осенью 2021 года Александр Беглов рапортовал, что к зиме чиновники подготовили автопарк из 1700 единиц спецтехники. Но, по словам начальника Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Вадима Мизюкина, в самые проблемные дни на уборку снега выходило менее 1000 единиц техники. То есть почти половина автопарка банально простаивала. При этом реальная потребность города — не менее 2000 единиц спецтехники, и это без учета резерва.

В Смольном такие несоответствия объяснили острой нехваткой водителей. Аналогичная проблема существует и с дворниками. Только для уборки улиц, исключая дворовые территории, нужно не менее 2000 работников ручного труда. На деле же их вчетверо меньше.

Отдельно стоит выделить проблему вывоза снега. Собранные вдоль улиц почерневшие сугробы стали символом прошлой зимы. Коммунальщики не могли с ними справиться до середины лета, пока снег не растаял сам собой. В то же время, в официальных документах выглядело все замечательно — подрядчики ложно указывали большие объемы утилизированного снега, чем было на самом деле.

Закономерным итогом стала прокурорская проверка, по подсчетам которой зимой 2021/2022 годов серьезные травмы на неубранных улицах города получили 6000 горожан, а экономический ущерб составил 600 миллионов рублей. Диагноз прокуроров — "органы государственной власти ситуацией не владеют".

Готовились, готовились, но не приготовились

Первые попытки исправить ситуацию губернатор Александр Беглов начал вскоре после начала снегопадов. Так, был анонсирован проект "дворник-шеринг" — попытка вовлечь горожан в уборку снега за символическую плату. Проект предсказуемо "не взлетел", а инициатива петербургского губернатора стала объектом для насмешек, звучавших даже с федеральных каналов. Эксперты и обыватели отмечали, что решением проблемы нехватки дворников является найм новых сотрудников, а если люди не идут, то нужно улучшать условия труда.

Столь очевидные шаги Смольный действительно пообещал начать предпринимать, вот только само обещание прозвучало в ноябре 2022 года, незадолго до первых снегопадов, а когда оно будет воплощаться в жизнь вообще неизвестно. Так, глава жилищного комитета Олег Зотов пообещал дворникам зарплату более 40 тысяч рублей. В то же время, по словам вице-губернатора Анатолия Повелия, Петербургу на сегодняшний день требуется дополнительно 4363 работника ручного труда.

Аналогично обстоит ситуация с водителями спецтехники — нехватка составляет 1200 человек. Учитывая, что по штату положено два механизатора на одну единицу техники, то этой зимой в Петербурге будет простаивать минимум 600 снегоуборочных машин. Петербуржцы действительно наблюдают сотни единиц техники, простаивающей без дела во время прошедших снегопадов.

При этом Смольный провел тендер на закупку 222 единиц снегоуборочной техники, которая должна быть поставлена городу до конца года. Таким образом, количество бездействующих машин превысит 800 штук. Но это, конечно, не помешает Александру Беглову и его команде преподнести бесполезную по факту закупку как часть процесса улучшения качества уборки снега.

Итог годовой подготовки петербуржцы уже наблюдают на улицах города. Первые же снегопады наглядно продемонстрировали отсутствие какого-либо прогресса в уборке улиц. На уборку небольшого слоя снега коммунальщикам потребовалось несколько дней, а покрытые ледяной коркой тротуары, вероятно, запланировано оставить в качестве бесплатных катков до конца зимы. Единственное, что защищает город от повторения снежного коллапса годичной давности — отсутствие обильных снегопадов.

Заметенные снегом миллиарды

Реальное изменение ситуации губернатор Беглов обещает с 1 января. Глава города намерен подарить петербуржцам свою очередную реформу. Сама дата реформы вызвала не мало вопросов — если первые снегопады в Петербурге начинаются в ноябре, то в чем практический смыл начать убирать "хорошо" только с середины зимы?

Заявляется, что будет решена главная проблема в виде частных подрядчиков, именно их назначили виновными в снежном коллапсе прошлой зимы. В феврале правоохранители провели массовые обыски в частных жилищных компаниях, фигурирующих в 19 уголовных делах. Были изъяты документы, а некоторые бизнесмены отправились под домашний арест.

Заменить частников Смольный намерен государственными унитарными предприятиями, что якобы резко повысит уровень контроля за деятельностью жилищников. Вот только ГУП станут всего лишь "прокладками", работу за которых по подрядным контрактам будут выполнять все те же компании, которые получают миллиарды бюджетных рублей год за годом.

Еще в 2019 году Федеральная антимонопольная служба завела дело "о снежном картеле". Было установлено, что компании и госпредприятия вступили в сговор. Они совместно участвовали в тендерах, но конкуренции друг другу не составляли. Это позволяло им получать контракты на максимально выгодных условиях и самим решать, кто выиграет те или иные торги. Объем распределенных таким образом контрактов превысил 8,3 миллиарда рублей.

Раскрыть картель стало возможно именно благодаря тому, что компаниям приходилось самостоятельно участвовать в торгах. Но реформа Беглова, вводящая в систему ГУП-прокладки, уводит деятельность "снежных картелей" в тень. Теперь все риски берут на себя госпредприятия, с которых и будут спрашивать за некачественную уборку улиц. На реальных же исполнителей контрактов возложена лишь ответственность по подсчету прибыли.

Как наглядно демонстрирует хронология событий, реально эффективных мер по улучшению качества уборки Петербурга в зимний период правительством города предпринято не было. Объемы закупок техники недостаточны, но даже на имеющейся некому работать. Привлечение работников ручного труда неэффективно. "Снежные картели" продолжают контролировать рынок и действуют исключительно в собственных интересах. Правительство города тем временем делает вид, что все идет по плану, и, вероятно, надеется на благосклонность природы. Петербуржцам же остается готовиться к новому снежному коллапсу.