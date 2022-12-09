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Александр Приходько

"Второй фронт" московской мэрии: Чиновники помогают Донбассу, не взирая на трудности и препятствия

Россия » Центр » Москва

В соцсетях и телеграм-каналах на днях прошла новость о том, что в Валуйках (Белгородская область) чиновник московской мэрии попал в ДТП и оказался в больнице.

"Второй фронт" московской мэрии: Чиновники помогают Донбассу, не взирая на трудности и препятствия

По сведениям блогеров, речь идет о руководителе Департамента ЖКХ г Москвы Вячеславе Торсунове. Легковая машина, в которой находился Торсунов, столкнулась с БТР. Чиновник был госпитализирован. Сейчас, по сведениям в соцсетях, он проходит реабилитацию в "Склифе".

Мы связались с приемной руководителя Департамента ЖКХ г Москвы, там ответили, что Торсунов находится в командировке. По поводу ДТП с участием Вячеслава Торсунова официальных подтверждений пока нет.

Завеса секретности вокруг поездок чиновников в зоны боевых действий вполне объяснима соображениями безопасности. Однако сведения о ЧП быстро распространяются в Интернете и блогеры опережают официальные источники информации. Нередко "новости" в соцсетях оказываются фейками или элементами информационно-психологических операций.

В случае с Вячеславом Торсуновым, по сведениям источников, московский чиновник выполнял поручения по организации восстановления инфраструктуры Донбасса и попал в ДТП. Сейчас он проходит курс лечения в Москве.

ЧП с Торсуновым продемонстрировало, что Москва оказывает помощь Донбассу и приграничным районам на самом высоком уровне. В то же самое время, следует отметить, что столица вступает в зимний сезон и московской мэрии необходимо сосредоточиться на обеспечении исправного функционирования столичного хозяйства. Конечно, Донбассу и всем новым присоединенным территориям помогать необходимо, но делать это все-таки лучше не слишком в ущерб себе. Зимний сезон столичная власть, ее управляющие и строительные компании встречают меньшим, чем обычно, числом ввиду значительного масштаба отбывшего в новые регионы рабочего и чиновного контингента. Поредели ряды парка столичной спецтехники, которая также в больших количествах передана в помощь территориям Донбасса. Москва щедро поделилась строительными и другими расходными материалами, которые одинаково остро нужны сегодня и там, но и здесь. Работа на "два фронта" увеличивает нагрузку на столичное правительство, и москвичам сегодня ничего не остается, как только надеяться, что и с этим вызовом времени оно справится. В такой обстановке требуется особое искусство управленческого и профессионального маневра, чтобы было чем отвечать на выезде, но и чтобы и не упустить ситуацию на месте, не ухудшить столичных показателей и не ударить в грязь лицом перед жителями столицы.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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