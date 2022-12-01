Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский гордится выросшими ценами в городе

Борис Пиотровский рассказал о том, что за год существенно увеличилось количество туристов в Петербурге и отдельно выделил тот факт, что у гостей города увеличились расходы с 32 000 до 44 000 на человека. Даже выросшие повсеместно цены заместитель губернатора считает "достижением" работы Смольного.

Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал в своем Телеграм-канале о том, что в 2022 году Санкт-Петербург посетило намного больше людей, чем за весь 2021 год.

"Год еще не закончился, а Петербург уже посетило больше 7 млн туристов. Для сравнения — за весь 2021 было чуть больше 6 млн человек. В осенне-зимнем туристическом сезоне загрузка отелей также высокая — весь ноябрь стабильно не менее 60%", — сообщил Пиотровский с гордостью.

Нужно напомнить, что в 2021 году в Санкт-Петербурге, как и практически во всем остальном мире бушевала пандемия коронавируса COVID-19. Въезд в страну был ограничен, были закрыты концертные залы, театры, кафе и рестораны и повсеместно введен масочный режим, однако представитель Смольного предпочел этого не замечать и не вспоминать.

В наступившем году из-за санкций и фактического закрытия границ, а также предупреждений со стороны правительств недружественных государств практически прекратился поток иностранных туристов, при этом выросло количество гостей из других регионов России. Поэтому следующее утверждение заместителя Александра Беглова выглядит более, чем спорным.

"Выросли и траты российских туристов. В этом году одному гостю города поездка обходится в среднем 44 000 рублей, в прошлом было 32 000", — заявил вице-губернатор Пиотровский.

На самом деле эти цифры показывают только тот факт, что в городе существенно выросли цены. Если учитывать, что средняя цена времяпрепровождения в городе обходится россиянину на 12 000 дороже, получается, что цены выросли фактически на треть. За примерами далеко ходить не надо — за последнее время существенно выросли цены на посещение объектов комплекса музеев "Эрмитаж", бессменным директором которого является отец вице-губернатора. В среднем билеты подорожали примерно на 100 рублей.

Хотя, возможно, эти деньги для вице-губернатора не так существенны. Нужно напомнить, что СМИ называют Бориса Пиотровского не иначе, как "Мажор Смольного". Вице-губернатором он стал очень быстро — практически сразу после назначения на должность главы комитета по культуре в 2020 году губернатором Бегловым. До этого момента Борис Пиотровский не имел чиновничьего опыта и не проявлял организаторских способностей. Как утверждают журналисты, главное достижение Бориса Михайловича — это то, что он является сыном своего отца, директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского.

О дружбе директора Эрмитажа Михаила Пиотровского с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым уже давно хорошо известно. На протяжении многих лет они поддерживают теплые отношения. Как подозревают СМИ, отношения эти строятся только на взаимовыгодной и вполне материальной основе. Михаилу Пиотровскому уже 77 лет. Эрмитажем он руководит с 1992 года. Судя по всему, управление музейным комплексом будет передаваться по наследству. Как пишут СМИ, именно с поста вице-губернатора Санкт-Петербурга продолжится карьерный рост Бориса Пиотровского в сфере культуры.